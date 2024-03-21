Новоуренгойский городской суд Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) оштрафовал на 1 тыс. рублей врача-терапевта Газрата Зулманова по делу о демонстрации запрещенной символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП) из-за криков об оппозиционере Алексее Навальном в ночь после смерти политика 16 февраля в колонии на Ямале. Об этом сообщает исследовательский центр «Сова»*.

Соответствующее решение суд вынес еще 19 февраля, однако внимание на него обратили только сейчас.

Как отмечает «Сова»*, протокол в отношении Зулманова составили в связи с видеозаписью, которая, согласно постановлению суда, была опубликована в социальной сети «ВКонтакте» 17 февраля.

На видеокадрах врач, находясь на Центральной площади Нового Уренгоя, кричал: «За Навального! Навальный был борцом за нашу свободу! Сегодня его убили! Неужели всем наплевать?».

«Согласно решению Московского городского суда от 09.05.2021г. № 3а-1573/2021 Навальный А.О. (инициалы оппозиционного политика — Навальный А. А. — Прим. RTVI ) запрещен на территории Российской Федерации», — постановил Новоуренгойский суд.

В постановлении суда говорится, что Зулманов, таким образом, совершил административное правонарушение, предусмотренное статьей о демонстрации запрещенной символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП). Протокол в отношении медика составил сотрудник полиции, который счел, что «Навальный А. О. запрещен на территории Российской Федерации».

Как следует из постановления суда, сам Зулманов на суде признал вину, заявив, что «находился в состоянии алкогольного опьянения» и «неверно истолковал информацию, просмотренную им в интернете».

Издание «Холод»* отмечает, что суд при вынесении приговора мог иметь в виду решение Мосгорсуда от 9 июня 2021 года о признании штабов Алексея Навального** «экстремистскими». Вероятно, запрет на работу штабов** политика суд трактовал как запрет на самого Навального.

Ранее о том, что российские суды приравнивают фамилию Алексея Навального к экстремистской символике, сообщал правозащитный проект «Первый отдел». Он отмечал, что подобные случаи были в Ульяновске, Челябинске, Мурманске и Краснодаре.

Как сообщал «Первый отдел», адвокат Евгений Смирнов уверен, что фамилия Навального не может считаться экстремистской символикой.

«Символика, которая признается экстремистской, должна быть указана в решении суда. Ни одним решением суда фамилия Навального не была запрещена и не может быть запрещена. Имя и фамилия — это то, что нельзя отнять у человека», — отмечал Смирнов, слова которого приводил правозащитный проект.

В начале марта судья Октябрьского суда Мурманска Роман Гирич назвал «публичную демонстрацию» фотографии Алексея Навального «пропагандой экстремистской организации».

Как пишет «Новая газета», такую формулировку он использовал при вынесении решения по административному делу местной жительницы Марины-Виктории Нагорных. Поводом для задержания женщины стала фотография политика с надписью «бессмертен», которую она, по версии следствия, разместила в зарослях деревьев у жилого дома.

Алексей Навальный умер 16 февраля в колонии особого режима № 3 «Полярный волк» в поселке Харп на Ямале. Соратники политика считают его смерть убийством и возлагают вину за это на руководство России. Такой же позиции придерживается вдова Навального Юлия, которая 19 февраля пообещала продолжить дело своего покойного супруга. В Кремле заявили, что оставят без комментариев «голословные, хамские обвинения».

* внесены Минюстом в реестр иноагентов

** признаны в России экстремистской организацией, деятельность в России запрещена