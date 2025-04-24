Правительство России дополнительно выделит более 1,3 млрд рублей на компенсацию расходов жителей приграничных районов Курской области, вынужденных арендовать жилье из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в ходе заседания кабмина заявил вице-премьер Михаил Мишустин.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований поручил всесторонне поддерживать жителей приграничных регионов.

«Правительство продолжает оказывать такую помощь. Речь идет не только о бизнесе, которому в таких условиях непросто сохранять коллективы. И конечно, о тех, кто был вынужден покинуть свои дома и сейчас арендует жилье. Такие траты, издержки — это серьезная нагрузка на семейный бюджет этих людей», — отметил глава кабмина.

Мишустин добавил, что Минфину и Минстрою необходимо как можно быстрее довести средства до региона, чтобы соответствующие выплаты получили все, кому они предназначены.

В начале апреля Путин поручил правительству выплачивать пострадавшим жителям Курской области за счет средств федерального бюджета по 65 тыс. рублей ежемесячно.

В феврале на заседании кабмина Мишустин заявил о выделении первого транша в 40 млрд рублей для ежемесячных выплат жителям Курской области, которые, по его словам, станут «финансовым подспорьем» для более чем 100 тысяч человек.

Незадолго до этого президент России поручил дополнительно выплачивать по 65 тыс. рублей в месяц жителям Курской области, утратившим имущество. Средства должны выплачиваться до полного освобождения Курской области от ВСУ, сказал глава государства.

Министр финансов Антон Силуанов попросил уточнить, входят ли в эту сумму зарплаты, пенсии и другие выплаты, которые уже получают жители приграничья. Путин пояснил, что речь идет о дополнительных выплатах.

В начале февраля врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил Путину, что деньги получили 112 тысяч курян, но у многих эти средства уже закончились, поэтому они не могут восстановить жилье и хозяйство. В связи глава региона попросил увеличить размер выплат.