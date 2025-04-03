Судогодский районный суд Владимирской области отказал в условно-досрочном освобождении (УДО) журналистке и администратору телеграм-канала «Адские бабки» Александре Баязитовой, приговоренной к пяти годам лишения свободы за вымогательство у топ-менеджера Промсвязьбанка. Об этом сообщили в Совете при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

По словам члена СПЧ Евы Меркачевой, Баязитовой отказали в УДО по причине того, что судья обратил внимание на отсутствие благодарностей ФСИН в ее адрес.

«Вероятно, недостаточно хорошо она пела и плясала за решеткой, не выполняла двойную норму на производстве. С ее болезнями это и понятно. Хотя близкие мне сказали: Саша приняла участие в конкурсе “А ну-ка, девушки!”, так что проявляла активность», — написала она в своем телеграм-канале.

Правозащитница отметила, что решение суда стало шокирующим для всех, но в первую очередь для самой Баязитовой. Накануне заседания она позвонила своим родным и сказала, что ей не нужно заказывать на следующий месяц продукты и товары первой необходимости, отметила Меркачева.

Вместе с тем она добавила, что «не может прийти в себя» по причине отказа Баязитовой в УДО. «Как так? Больная женщина. Дело у нее экономическое. Какой смысл ее мучить за решеткой?», — задалась вопросом правозащитница.

Меркачева также напомнила, что Баязитова написала прошение о помиловании. «Она [Баязитова] подала прошение о помиловании. Сейчас не могу сказать, вышло ли оно (прошение — прим. RTVI) наконец из колонии, надеюсь, что колония не будет его задерживать», — сказала она в беседе с ТАСС.

В свою очередь другой член СПЧ Кирилл Кабанов выразил мнение, что приговор в отношении Баязитовой демонстрирует, что российской судебной системе «еще очень много несправедливости», а также «явной заказухи».

«Уверен, что за столь суровым решением стоит чья-то обида. Александра готовила тексты и не влезала в эти истории. Она больна, у нее на иждивении пожилая больная мать», — приводит его слова телеграм-канал СПЧ.

Детали дела

В августе 2022 пиар-менеджера Инну Чурилову, медиатехнолога Ольгу Архарову и журналистку Александру Баязитову арестовали по обвинению по ч. 3 п. «б» ст. 163 УК России (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере). Потерпевшим в уголовном деле значится топ-менеджер «Промсвязьбанка» Александр Ушаков, который написал заявление о возбуждении дела. Баязитова просила перевести ее под домашний арест по причине ухода за больной матерью. Журналистке диагностирован сахарный диабет, гипертония и глаукома.

В июле 2023 года Чурилову приговорили к четырем годам условно и штрафу в миллион рублей. По данным Baza, Чурилова единственная из троих обвиняемых пошла на сделку со следствием. Во время заседание пиар-менеджер извинилась перед потерпевшим и выплатила ему 420 тыс. рублей ущерба.

В ноябре 2023 года Басманный суд Москвы приговорил журналистку Баязитову к пяти годам, а медиатехнолога Ольгу Архарову — к четырем годам шести месяцам колонии общего режима. Прокуратура просила для журналистки 14 лет колонии, защита — оправдательного приговора, а потерпевший Ушаков — условного срока.

Баязитова и Архарова были администраторами телеграм-каналов «Финансовый караульный», «Небрехня», «Адские бабки», «Медиатехнолог», «Мясорубка» и «Е-магия». По версии следствия, они вымогали у Ушакова 1,2 млн рублей за отсутствие негативных публикаций о нем (так называемый блок на негатив). В частности, речь шла об информации о судимости Ушакова по обвинению в незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК).

В ходе прямой линии президент России Владимир Путин прокомментировал приговор, вынесенный Баязитовой, сказав фразу на латыни Dura lex, sed lex (Закон суров, но это закон). Глава государства также пообещал «попросить законодателей и Госдуму еще раз все это оценить и соответствующим образом отреагировать».

В октябре 2024 года член СПЧ Ева Меркачева рассказала, что Баязитова попросила в письме у Путина о помиловании. Baza опубликовала письмо журналистски к главе России. По словам адвокатов, о поданном прошении Баязитовой о помиловании правозащитники узнали из СМИ. Меркачева подчеркнула, что Путин «лично слышал» про Баязитову во время встречи с членами СПЧ и «очень удивился», узнав, какой «огромный срок запрашивают за экономическое преступление».