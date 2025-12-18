Представитель кабинета министров в Конституционном суде Михаил Барщевский заявил о решении покинуть должность. Об этом пишет «Интерфакс».

В ходе заседания по одному из дел в Санкт-Петербурге он сообщил, что «выступает в последний раз» и поблагодарил всех за время, проведенное на позиции, которую занимал с 2001 года.

«Не со всеми решениями Конституционного суда я был согласен, но по всем определяющим жизнь страны делам я доволен тем, что позиция Конституционного суда и правительства, которое я представлял, совпадала», — сказал он.

Барщевский признался, что испытывает сожаление в связи с прекращением практики публикации особого мнения судей. По его словам, такой шаг не создавал предпосылок для преуменьшения значимости решений, однако сами мнения давали «колоссальную подпитку» юридической науке.

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, в свою очередь, предположил, что выступление Барщевского может оказаться не последним.

«Когда вы сказали, что сегодня вы с последним выступлением — вы как человек, наверное, имеете право это сказать, но там небо распоряжается. Вы предполагаете, а распоряжаются там», — пояснил он свои слова.

Зорькин также выразил ему свои «самые добрые пожелания» и напомнил, что практика публикации особого мнения судей была изменена в соответствии с решением законодателей.