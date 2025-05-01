Высокопоставленный представитель США может стать гостем на параде Победы 9 мая в Москве, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на источник в дипломатических кругах.
По словам собеседника канала, США «могут быть представлены на высоком уровне» на торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Предполагается, что представителем страны станет американский госсекретарь Марко Рубио.
Власти США и России не комментировали эту информацию.
В феврале французское издание Le Point сообщило со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп может посетить Москву 9 мая. Сам Трамп опроверг эту информацию. В Кремле позже заявили, что речи о приезде Трампа на парад Победы не шло.
На 80-летие Победы в Москву приедут более 20 глав государств и правительств, сообщил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Наряду с главами стран СНГ ожидается присутствие председателя КНР Си Цзиньпина, премьер-министра Словакии Роберта Фицо, президента Сербии Александра Вучича и президента Бразилии Лулы да Силвы.
30 апреля Песков сообщил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди не приедет в Москву на 9 Мая. По словам представителя Кремля, страна будет представлена «не на высшем уровне». Как сообщила The Times of India со ссылкой на источники, Индию на торжествах в честь 80-летия Победы представит министр обороны Раджнатх Сингх.
Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас заявила, что любые формы участия в парадах или торжествах в честь 9 Мая в Москве не будут приветствоваться европейскими властями. По ее словам, в ЕС «очень четко дали понять», что не хотят участия в московских мероприятиях стран — кандидатов на членство в блоке.
В Кремле заявления Каллас назвали «весьма жесткими», отметив, что в России их не считают правильными. В Армении заявили, что премьер страны Никол Пашинян поедет в Москву на празднование 80-летия Победы, несмотря на предостережение главы европейской дипломатии.