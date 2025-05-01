Высокопоставленный представитель США может стать гостем на параде Победы 9 мая в Москве, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

По словам собеседника канала, США «могут быть представлены на высоком уровне» на торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Предполагается, что представителем страны станет американский госсекретарь Марко Рубио.

Власти США и России не комментировали эту информацию.

В феврале французское издание Le Point сообщило со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп может посетить Москву 9 мая. Сам Трамп опроверг эту информацию. В Кремле позже заявили, что речи о приезде Трампа на парад Победы не шло.

На 80-летие Победы в Москву приедут более 20 глав государств и правительств, сообщил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Наряду с главами стран СНГ ожидается присутствие председателя КНР Си Цзиньпина, премьер-министра Словакии Роберта Фицо, президента Сербии Александра Вучича и президента Бразилии Лулы да Силвы. Посол России в Сербии рассказал, может ли Вучич отменить визит в Москву на 9 мая