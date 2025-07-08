Ни один министр транспорта не справится со своими задачами, если в России не поменяется финансово-экономический курс и бюджетная политика. Такое мнение лидер фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов высказал в комментарии телеканалу RTVI перед голосованием депутатов по кандидатуре экс-губернатора Новгородской области Андрея Никитина на пост главы Минтранса.

Зюганов назвал министерство транспорта ключевым.

«Страна в 11 часовых поясов должна иметь хорошую транспортную сеть. Она немыслима без развитой авиации, без мощных железных дорог, без речного и морского флота. В противном случае у вас не будет крыльев, которые вас поднимут в будущее», — сказал лидер КПРФ.

По его словам, нужен министр, «который бы прекрасно это понимал». Зюганов заявил, что у Никитина «хорошая научная подготовка» и «личный опыт работы губернатором».

Коммунист порассуждал об истории региона, которым руководил Никитин.

«Великий Новгород — это та область, которая закладывала основы будущего российского государства, в том числе и демократии, — заявил Зюганов. — Многие не знают, там три века избирали даже воеводу. Со всех концов улиц делегировались люди, которые избирали. Он отвечал перед ними, обязан был после каждого похода докладывать».

Зюганов добавил, что Никтин работал в «Агентстве стратегических инициатив», что «тоже принципиально важно».

«Но для того, чтобы он реализовывал, нужен иной финансово-экономический курс, иное финансовое наполнение и иная бюджетная политика. Если ее не будет, никакой министр не справится. Важно всем объединить усилия и дать результат», — заключил Зюганов.