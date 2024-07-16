Шахматист Сергей Карякин и участник специальной военной операции, герой России Юрий Нимченко займут в Совете Федерации места представлявших Крым Ольги Ковитиди и Сергея Цекова, написал в своем телеграм-канале глава республики Сергей Аксенов. Эксперты рассказали RTVI о причинах этой перестановки, перспективах уходящих сенаторов и ожиданиях от их преемников.

Константин Калачев — политолог, руководитель «Политической экспертной группы»:

Цеков и Ковитиди свое уже получили сполна. У них есть определенные заслуги, которые надо было оценить, за которые надо было благодарить, но я думаю, что, в принципе, они уже получили все, что могли.

При этом кредите они отличались заявлениями, которые не всегда соответствовали, скажем так, образу Совета Федерации. Зачастую это были хайповые заявления, иногда достаточно спорные, сомнительные, удивительные. Особенно Ковитиди — вот, недавно очередное такое заявление из ее уст прозвучало.

В начале июля Ольга Ковитиди дала интервью Sputnik, в котором назвала «неполными» семьи, в которых есть меньше трех детей: «Кто-то скажет, что нужно материальное благополучие. Друзья мои, материальное благополучие придет тогда, когда в семье будет много детей». В том же интервью она раскритиковала мужчин, посещающих спортзалы: «Они смотрят на красоту своего тела. Смотрят, какая у него машина, какие он вещи себе купил. У нас сегодня мужчин в салонах красоты, наверное, больше, чем женщин».

То есть играли в ультраконсерваторов, группу патриотов-радикалов, что респектабельности Совета Федерации не добавляло. У верхней палаты Федерального Собрания образ респектабельный, консервативный, умеренный, строгий, и иногда, мне кажется, они просто были не в унисон, попадали не в такт. Так что неудивительно, что были основания, чтобы пришли новые люди.

Карякин — известный патриот и человек, который уже давно в мейнстриме и, как мне кажется, иногда даже обозначает некие крайности, но притом сохраняя определенную респектабельность и, условно говоря, следование конъюнктуре и заданным трендам. В то же время его, простите, пожалуйста, в какого-нибудь клоуна или фигляра, циркача не превратили.

То есть он, собственно говоря, человек безусловно заслуженный, и было ясно, что рано или поздно он окажется либо в Госдуме, либо в Совете Федерации — не удивляюсь, что от Крыма, потому что его патриотический настрой вполне соответствует настроениям и федерального начальства, и крымского начальства. И Герой России тоже ясно и понятно, почему.

Собственно говоря, подбор кандидатов, мне кажется абсолютно объяснимым, абсолютно прогнозируемым, вполне адекватным сложившимся реалиям.

Я думаю, что новые сенаторы, в отличие от предыдущих, меньше будут пытаться хайповать. Сейчас есть задача консолидировать общество, а не раскалывать, стабилизировать, а не дестабилизировать. Я думаю, что с точки зрения навыков, умений, политического опыта и прочего эти две кандидатуры вполне соответствуют духу времени, запросу времени. Будет меньше самодеятельности, больше командной работы.

Михаил Нейжмаков — директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций:

Возможно, Сергей Аксенов сделал заявление о замене представляющих регион членов Совета Федерации именно сейчас, в том числе стремясь привлечь дополнительное внимание федеральных СМИ к этим перестановкам. В июле-первой половине августа интенсивность новостного потока по внутриполитическим темам, как правило, снижается. На этом фоне внимание федеральных медиа к политическим сюжетам из регионов усиливается.

Осенью такой сюжет привлек бы уже меньшее внимание в федеральном информационном пространстве на фоне ротаций среди членов Совета Федерации от других регионов, где перед этим пройдут выборы в заксобрания и губернаторские кампании — или главы регионов будут утверждены в должности после голосования в парламенте субъекта федерации (как в той же Республике Крым).

В целом главы регионов, которые находятся на своем посту больше одного срока, чаще склонны акцентировать внимание на кадровых ротациях среди должностных лиц, на назначения которых они могут влиять (это было характерно и для многих губернаторов-старожилов, впервые занявших свои посты еще в 1990 — начале 2000-х).

На фоне достаточно интенсивных ротаций в правительстве Крыма и на уровне муниципальных образований республики в течение всего периода пребывания Аксенова у власти, длительная работа Ковитиди и Цекова в Совете Федерации была, скорее, исключением из правил.

«Они уже доказали свою верность России»

Ранее Цеков в разговоре с RTVI посоветовал Нимченко и Карякину «не считать себя чиновниками какого-то высшего порядка» и дал высокую оценку их качествам.

«Кандидаты, которые предлагаются, мне нравятся, они в принципе уже доказали свою любовь, верность России, поэтому все нормально», — сказал уходящий сенатор.

Цеков подчеркнул, что представителю Республики Крым необходимо «не отрываться» от местной жизни.

«Сенаторы вообще должны быть постоянно в республике, я имею в виду как минимум один-два раза в месяц. Я считаю, это самое главное — быть активными, не стесняться ставить острые вопросы, не стесняться отрицательных реакций на свои предложения, на законодательные инициативы», — добавил он.

Говоря о своих дальнейших планах, Цеков рассказал о грядущем участии в осенних выборах в крымский Госсовет.

«Я вообще один из старейших депутатов парламента Крыма, фактически с начала девяностых годов, работы там много. Можно через Государственный совет Республики Крым многие инициативы реализовывать», — пояснил он.

Цеков напомнил, что с 1993 года работал над сохранением преданности жителей Крыма к России в составе Русской общины Крыма.

«Я для себя работу в Крыму всегда найду. Некоторые, знаете, вот звонят, сожаление выражают, но мы не вечные, для меня это нормальная процедура», — заключил он.