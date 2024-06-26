Верховный суд Израиля впервые принял решение об отмене отсрочки от призыва на военную службу для ортодоксальных евреев, которая действовала с 1948 года, сообщает Associated Press. Израильский адвокат Алексей Коваленко рассказал RTVI о протестах среди религиозной части населения и о том, что могло бы послужить компромиссом для правительства и оппозиции.

«Это было предсказуемо, и поэтому в ближайшие дни мы ждем митинги и протесты со стороны религиозных общин, которые, конечно, не согласны с таким решением. И они будут делать все для того, чтобы изменить ситуацию или, по крайней мере, создать недовольство», — сказал он.

Коваленко также отметил, что сторонники отсрочки представляют собой более сплоченную силу в Израиле, чем их оппоненты.

«Они умеют создавать большие сложности для государства перекрывать дороги, устраивать протесты, митинги, беспорядки. Особенно в Иерусалиме, в религиозных кварталах. И, скорее всего, противная сторона тоже выйдет с митингами и протестами, что вызовет новые гражданские негодования», — сказал он.

По словам адвоката, стороны могли бы прийти к компромиссу по таким вопросам как число лиц, которым может быть предоставлено освобождение от службы, причины отсрочки и ее сроки, «чтобы это не было коллективным освобождением от службы в армии».

Также необходимо обсудить вопрос о предоставлении стипендии нерелигиозным военнослужащим, чтобы в войсках не возникало дискриминации, считает Коваленко.

Юрист предположил, как могут развиваться события. По его мнению, возможны «беспорядки и давление» на премьер-министра Израиля.

«И религиозные партии, и люди, которые не являются религиозными, будут давить. Но так как коалиция состоит в основном из религиозных партий, понятно, что премьер-министр примет их позицию, а не населения Израиля», — считает он.