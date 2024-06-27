Исследователи британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) думают, как развалить российский оборонно-промышленный комплекс. Они предлагают странам-партнерам Украины создать единый разведывательный механизм обмена данными об ОПК, а затем бить по нему точечно — нарушая цепочки поставок в уязвимых местах.

В первой главе соответствующего доклада, его авторы, военные аналитики RUSI Джек Уотлинг и Гэри Сомервил, считают, что нынешняя стратегия Запада по подрыву российского ОПК не работает.

Они отметили, что хотя попытки партнеров Украины сократить мощности российского ОПК начались еще в 2014 году, фактически они «не привели к существенному результату». Например, за 2024 год в России, согласно докладу, могут произвести более 1,325 млн 152-мм боеприпасов и около 800 тыс. 122-мм снарядов. Суммарно же эксперты считают, что в 2024 и 2025 году у российской армии будет по 4 млн различных снарядов (на каждый год).

Среди прочих возможностей российского ОПК эксперты отмечают объемы производства танков и БМП: около 1 500 и 3 000 в 2024 году.

Эксперты объясняют это тремя основными причинами:

Западные страны были не проактивны и не брали инициативу в свои руки, ограничиваясь реакционными мерами;

Работа по подрыву российского ОПК велась слишком секретно. Любые данные с маркировкой «секретно» и их аналитика не могут быть переданы лицам, не обладающим доступом. Это привело к задержкам в процессе обмена данными между правительствами западных стран, правоохранительными органами и частным сектором;

Руководство стран нередко тормозило свои исполнительные органы, отвечающие за борьбу с российским ОПК, не давая им разрешения вмешиваться.





В связи с этим эксперты предлагают Западным странам пересмотреть свои подходы. Так, предлагается создать «единую общую картину цели». Под этим подразумевается создание единого понимания, что из себя представляет российский ОПК и как он работает среди всех задействованных западных органов: у разведки, таможенной службы, правоохранительных органов, органов по разработке санкций, финансовых институтов, бизнеса и военных.

Помимо того, эксперты предлагают сделать систему быстрого обмена конфиденциальной (но не засекреченной) информации — не только между странами, но и между всеми ответственными органами заинтересованных стран. Так правоохранительные органы страны-партнера Украины «А» могли принять меры сразу, как только другая страна-партнер Украины Б зафиксировала какую-либо поставку прежде, чем из страны «А» поставка направится в страну «В», следует из примера в докладе. Это можно сделать за счет специального центра, который бы находился на территории одной из стран, сотрудники которого были бы офицерами связи.

Вдобавок ко всему, центр должен запрашивать дату от финансовых институтов, изучать торговую статистику и записи о деятельности компаний. Всю эту информацию, которую накапливал бы центр, можно разместить на общем интернет-портале в виде единой базы данных. После раздать права доступа к порталу, «чтобы ключевые партнеры из индустрии могли авторизовываться в системе и сами проверять своих клиентов и изучать цепочки поставок [своей продукции]»

Также эксперты считают, что странам Запада нужно учредить несколько групп аналитиков.

Например, одна из них должна создать точную картину о том, где российский ОПК закупает материалы, через какие страны и какими маршрутами проходит поставка, и какие персоналии участвуют в этом процессе;

Другая же команда должна будет оценивать возможность внесения нарушений в цепочки поставок ОПК. «Основной этого может стать анализ зависимостей внутри системы и оценка ее устойчивости к вмешательству на каждом этапе», — считают эксперты. В категории для изучения эксперты включили причастные лица (агенты по закупкам, ответственные за доставку лица, юристы, финансисты, инженеры), возможности оборудования (станки, запасные части и программное обеспечение), компоненты и материалы (нитроцеллюлоза, микроэлектроника, металлы, волокна и топливо) и другие факторы (доходы, транспортные суда, корпоративные структуры, механизмы страхования и складирование).