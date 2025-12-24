На Юге Москвы 24 декабря произошел уже второй с начала недели теракт. Ночью неизвестный мужчина в Орехово-Борисово осматривал машины силовиков, был замечен сотрудниками ДПС, после чего раздался взрыв. Все трое погибли. Местные жители рассказали RTVI, что произошедшее для них стало шоком, ведь буквально двумя днями ранее примерно в том же месте произошел другой теракт, унесший жизнь генерала Фанила Сарварова.

Взрыв в районе улицы Елецкой, неподалеку от местного поста полиции, раздался примерно в половину второго ночи. Во всяком случае первые сообщения в чате Орехово-Борисово стали появляться именно в это время. «Снова взрыв был?», — интересовался кто-то из участников чата. «Вот да, тоже услышал», — отвечали ему. Другие чатлане писали, что в припаркованных на улице машинах массово сработали сигнализации.

«Я в это время вообще телевизор смотрела», — рассказала RTVI местная жительница: «И тут слышу — бабах!».

По официальной версии, которую утром озвучил Следственный комитет, двое сотрудников ДПС ночью увидели подозрительного человека возле служебного автомобиля полиции. Когда они подошли ближе для его задержания, «было приведено в действие взрывное устройство». Был ли неизвестный мужчина смертником, сработало ли СВУ случайно или было приведено в действие дистанционно, судя по озвученным СК данным, пока неизвестно.

«Устанавливается механизм приведения в действие взрывного устройства. Допрашиваются свидетели, изучаются камеры видеонаблюдения», — говорится в сообщении СК. По данному факту возбуждено сразу несколько уголовных дел.

Погибшие полицейские — это 24-летний Илья Климанов и 25-летний Максим Горбунов. У последнего осталась девятимесячная дочь. По данным Mash, мужчиной со взрывчаткой был житель Ивановской области, который под воздействием мошенников приехал в Москву и должен был положить СВУ под полицейскую машину. В телеграм-канале «Орехово-Борисово Южное» при этом рано утром появилось сообщение об очевидце с улицы Елецкой, который примерно в четверть второго ночи «вернулся домой и заметил подозрительного человека в маске и капюшоне, который бродил около полицейской «Шкоды». Тот же мужчина, как следует из сообщения, заглядывал в припаркованные автомобили. Через 15 минут раздался взрыв.

В момент приезда корреспондента RTVI к месту теракта, часть Елецкой улицы была оцеплена. Здесь огромное количество полицейских машин, «скорая» и даже автобус со спецназом. На месте работают телевизионщики, в том числе Первый канал. За оцепление никого не пускают, там с глубокой ночи работают следователи и криминалисты. Полицейские, расставленные по периметру, периодически меняются: идут греться в машины. На улице — минус 14 градусов. Тут же работают и иностранные журналисты, судя по внешности и речи — это китайцы.

«Я, знаете, еще от предыдущего теракта не отошла, и тут это происходит. Страшно становится, — говорит RTVI местная пенсионерка, она живет в доме рядом с местом ЧП. «Реально страшно становится уже жить здесь, — продолжает женщина. — У меня собака, ее выгуливать надо, а вдруг что-то подбросят? Рядом полиция, а они [террористы] ничего не боятся».

Говоря о самом взрыве, многие местные жители отмечают, что он напомнил им предыдущий теракт. «Я думаю, украинцы все это делают, — поделилась с журналистами живущая в соседнем доме Зинаида Алексеевна. — Очень жалко ребят молодых. Царствие им небесное».

Улица Елецкая находится рядом с Ясеневой, на которой жил генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Он был подорван утром в понедельник, 22 декабря, когда сел в свой автомобиль. Место взрыва — всего в двухстах-трехстах метрах от сегодняшнего теракта. На месте гибели Сарварова местными жителями уже сооружен народный мемориал: цветы, лампадки, фрагмент автомобиля, дольки мандаринов и листок с надписью — «Вечная память, скорбим». Рядом с мемориалом — неглубокая воронка от взрыва, на асфальте все еще лежат осколки, у гаража в метре от воронки припаркована иномарка, тоже искореженная взрывом.

«Да, вот только мемориал сделали, уже второй взрыв», — качает головой проходящая мимо женщина. В этот момент у нее начинает звонить телефон. Она отвечает: «Да как я не услышала! Я одурела тут от этого взрыва!».

На улице Елецкой в основном старые дома. На Ясеневой, где жил генерал, новостройки. Раньше тут была военная часть и фабрика. Часть квартир в новостройках заселена военными. Жильцы одной из квартир, — чета военных пенсионеров, — рассказали журналистам, что тоже слышали ночной взрыв. Причем, как рассказал мужчина, когда его супруга предположила, что это мог быть беспилотник, эту версию он категорически отверг. Сказал, что это точно СВУ.

«Это подлые украинские нацисты, — отметил военный пенсионер. — Главное, чтоб этих гадов поймали. А победа будет за нами».

Говоря о том, что за люди устраивают такие теракты, еще один местный житель сказал RTVI: «Да уроды это самые настоящие. Моральные уроды, вот и все».