30 июня начались недельные празднования 90-летия Далай-ламы XIV — лидера тибетских буддистов. Сам день рождения живого святого будут отмечать 6 июля. Ожидается, что в это время Далай-лама расскажет о своем преемнике, хотя его земной путь еще не окончен. По каким признакам ищут реинкарнацию самого известного буддийского монаха и почему Китай требует своего кандидата в бодхисаттвы — в материале RTVI.

Что будет в день рождения Далай-ламы: операция «Преемник»

30 июня Далай-лама XIV присоединился к тысячам последователей буддизма в молитвенных празднествах по случаю своего 90-летия. Сам же день рождения будет только 6 июля.

Кроме того, 2-4 июля в Маклеодгандже — пригороде Дхарамшала, расположенном в индийском штата Химачал-Прадеш, состоится буддийская религиозная конференция. Она проводится впервые с 2019 года. В ней примут участие более 100 лидеров тибетского буддизма и даже голливудский актер Ричард Гир.

Ожидается, что именно на конференции Далай-лама впервые раскроет подробности о своем возможном преемнике. Это довольно необычно, ведь, как правило, преемника — реинкарнацию святого — ищут лишь после смерти предшественника, но не при его жизни. Ранее Далай-лама XIV заявлял, что собирается прожить от 110 до 113 лет.

«Будет создана некая структура, в рамках которой мы сможем говорить о продолжении деятельности института далай-лам. <…> Хотя мне и 90 лет, я физически очень здоров. На протяжении всех этих лет, ради блага тибетцев, дхармы (буддийского миропорядка. — Прим.RTVI) и других людей, я поддерживал прекрасные отношения с людьми по всему миру», — рассказал 30 июня нынешний Далай-лама.

Как пишет Indian Express, это позволяет предположить, что Далай-лама может объявить о своем преемнике как раз в ближайшие дни. Агентство Reuters также отмечает, что лидер тибетских буддистов поделится с последователями деталями о преемнике накануне своего дня рождения.

Воплощение бодхисаттвы: кто такой Далай-лама

История Далай-лам — духовных и политических лидеров Тибета — насчитывает уже более шести веков. Далай-лама считается воплощением (реинкарнацией) Авалокитешвары (бодхисаттвы сострадания) — буддийского святого, который достиг высшей стадии просветления, но отказался уйти в нирвану, чтобы помогать человечеству.

Как правило, при обращении к Далай-ламе используется титул «Его святейшество», а сам монах с XVII века и до 1959 года был теократическим правителем Тибета и руководил страной из города Лхаса.

Далай-лама — духовный лидер именно тибетских буддистов, их около 140 тыс. по всему миру. Тем не менее Далай-лама пользуется большим авторитетом у всех последователей Будды, а также среди духовных лидеров других конфессий и политиков.

Сейчас живет 14-ое воплощение Далай-ламы. Он родился в 1935 году под именем Лхамо Тхондуп, а в возрасте двух лет был признан перевоплощением Далай-ламы XIII, который скончался в 1933 году. На поиски его реинкарнации ушло четыре года. Ребенка, в теле которого должен возродиться святой, искали по особым природным приметам. Наконец, в 1937 году развитого не по годам мальчика обнаружили монахи, забрали из родительского дома в деревне Тацкер на северо-востоке Тибета, отправили на обучение в один из монастырей, а затем в Лхасу. Сам малыш, признанный новой реинкарнацией, получил имя Джецун Джампел Нгаванг Йеше Тензин Гьяцо.

О том, как его нашли, сам Далай-лама XIV рассказывал в своей книге «Моя земля и мой народ». Тело Далай-ламы XIII забальзамировали и выставили в Лхасе повернутым к югу, однако спустя несколько лет лицо покойного развернулось на восток, куда и отправились монахи-ламы в поисках новой реинкарнации.

Коммунистический Тибет: как случилось изгнание лам

До середины XX века Тибет был фактически независимым, однако в октябре 1950 года в регион вошли войска коммунистического Китая. С тех пор значительная часть Тибета входит в состав КНР в качестве Тибетского автономного района. Тогда же Национальная ассамблея Тибета собралась на чрезвычайную сессию и попросила 15-летнего Далай-ламу Тензина Гьяцо стать не только духовным, но и политическим лидером, хотя он еще не достиг совершеннолетия.

Спустя девять лет, в 1959-м, в регионе вспыхнуло восстание против Пекина, которое было жестко подавлено коммунистическими властями. В результате Далай-ламе XIV и еще примерно 100 тыс. тибетских буддистов пришлось бежать из региона — в основном они осели в Индии, а также в Непале и Бутане. С тех пор правительство Тибета в изгнании располагается в индийском Дхарамшале.

В марте 2011-го нынешний Далай-лама отказался от статуса политического лидера Тибета и передал полномочия старшему министру правительства в изгнании. С 2021 года его возглавляет Пенпа Цхеринг.

Золотая урна: как Китай выбирал Далай-лам

В 1792 году, во времена династии Цин, китайский император Цяньлун издал указ, который регламентировал процедуру выборов Далай-лам с помощью золотой урны. Ритуал заключался в том, что имена возможных реинкарнаций с датами рождения вытягивались из этой урны членами специальной комиссии, состоявшей из лам.

Впоследствии тибетские ламы практически перестали использовать урну или использовали ее постфактум, подтверждая результаты своих поисков. А в выборе последних двух Далай-лам она и вовсе не фигурировала.

Последний раз история золотой урны, которая хранится в монастыре Джоканг в Лхасе, всплыла в 1995 году. Тогда Далай-лама XIV признал шестилетнего мальчика Гедун Чокьи Ньиму панчен-ламой — вторым «по рангу» святым после самого Далай-ламы, у которого также есть способность реинкарнироваться. Вскоре ребенок исчез, и ходили слухи, что его похитили китайские власти. Вместо этого ребенка в КНР с помощью золотой урны избрали XI панчен-ламу. Им стал сын видного функционера Компартии по имени Гьялцен Норбу.

Где искать «правильного» Далай-ламу: спор с КНР

Несмотря на то, что тибетские буддисты во главе с Далай-ламой уже более 60 лет живут за пределами Китая, Пекин считает, что вопрос реинкарнации монаха должен находиться в ведении КНР. Нынешнего Далай-ламу XIV там называют «сепаратистом» и настаивают, что именно китайские власти имеют право одобрить кандидатуру преемника.

«Реинкарнация живых будд, включая Далай-ламу, должна соответствовать законам КНР», — заявляли в 2019 году в МИД республики.

При этом сам Далай-лама XIV прямо заявил, что следующая реинкарнация родится «в свободном мире», то есть за пределами коммунистического Китая.

«Поскольку цель реинкарнации — продолжение работы предшественника, значит, новый Далай-лама родится в свободном мире, чтобы могла продолжаться традиционная миссия Далай-ламы, а именно — быть голосом всеобщего сострадания, духовным лидером последователей тибетского буддизма и символом Тибета, воплощающего устремления народа Тибета», — написал Далай-лама XIV в своей книге «Голос безгласных», опубликованной в марте 2025-го.

Впрочем, в Пекине не исключали некого компромисса. В феврале официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Пекин открыт для обсуждения будущего Далай-ламы, если тот откажется от позиции «раскола родины». В министерстве иностранных дел также выразили надежду, что духовный лидер тибетских буддистов сможет «вернуться на правильный путь».

По словам дипломата, Далай-лама должен открыто признать, что Тибет и Тайвань — неотъемлемые части Китая, а единственным законным правительством остается правительство КНР. Власти Тибета в изгнании отклонили это предложение. Хотя еще с середины 1970-х Далай-лама публично отрицает призывы к политической независимости Тибета.