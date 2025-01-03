2024 год оказался богатым на новые слова и выражения. Преимущественно в обиход вошли словечки зумеров, вроде «скуф» или «вайб». Заметно обогатилась и политическая лексика. Появилось что-то новое, а также вспомнилось хорошо забытое старое. RTVI собрал топ-5 слов и фраз, которые стали популярны в ушедшем году.

«Орешник», о котором все говорят

Словом, которое появилось в лексиконе россиян (и не только) под конец 2024 года, стал «Орешник». И это не род кустарников семейства «березовые», а российская ракетная система, о которой заговорил весь мир.

О первом испытании «Орешника» президент России Владимир Путин рассказал 21 ноября во время незапланированного обращения к гражданам страны. Российский глава сообщил, что атака на оборонно-промышленный комплекс в Днепре (бывшем Днепропетровске) была совершена с использованием именно этой новой гиперзвуковой баллистической ракеты. По словам Путина, это был ответ на применение ATACMS и Storm Shadow в Курской и Брянской областях.

На следующий день российский лидер заявил, что испытания «Орешника» прошли успешно, и поручил наладить серийное производство этих систем.

Откуда взялось название «Орешник», остается загадкой. Сам президент во время программы «Итоги 2024 года с Владимиром Путиным» признался, что и сам не знает, почему ракетную систему назвали именно так. Тогда же Путин предложил устроить «высокотехнологичную дуэль 21 века».

Тем временем слово подхватили все мировые СМИ, которые пишут про Oreshnik.

«Квадроберы», которые насолили Госдуме

Еще один термин, который прочно закрепился в сознании россиян, — квадроберы. Это своего рода субкультура, которая рассматривает необычное увлечение как разновидность спорта. Он основан на подражании животным. Квадробинг включает в себя в том числе передвижение на четвереньках и ношение масок зверей.

Однако новое увлечение не понравилось российским властям и РПЦ. К примеру, замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что такие субкультуры пропагандируют возвращение общества к язычеству и варварству.

В Госдуме же решили заняться квадроберами основательно. В октябре зампред парламентского комитета по просвещению Яна Лантратова рассказала, что нижняя палата Федерального собрания начала разработку законопроекта о запрете пропаганды «деструктивной идеологии», под которую, по мнению депутата, подпадает и квадробинг.

Так, квадроберами стали интересоваться даже те, кто о них никогда не слышал. Тогда же в октябре стало известно, что в 2024-м спрос на товары для квадробинга на Wildberries вырос на 4800% в штуках и на 4700% по совокупной стоимости.

«Первый джентльмен», который не смог

Президентские выборы в США в 2024 году были очень насыщенными — там последнего не было понятно, кто займет Овальный кабинет. Во время противостояния вице-президента Камалы Харрис и бывшего главы государства Дональда Трампа всплыл новый термин.

Харрис вступила в борьбу за Белый дом в последний момент, после этого общественность решила побольше узнать о ее муже, юристе Дугласе Эмхоффе. Из-за того, что Камала в 2021-м стала первой женщиной вице-президентом США, он автоматически стал первым в американской истории вторым джентльменом.

Учитывая то, как стремительно демократка ворвалась в президентскую гонку, а также ее рейтинги, общественность начала предполагать, что Эмхофф может стать первым «первым джентльменом» Соединенных Штатов. Этот статус присваивается мужьям глав государств. И если бы Камала Харрис победила Трампа, то вместе с ней в историю вошел бы и Дуг Эмхофф.

MAGA 2.0

В привязке к США вспомнили еще об одном феномене, хотя это, скорее, камбэк. В 2016 году весь мир заговорил о MAGA («Make America Great Again») — фразе, которую тогда еще кандидат в президенты Дональд Трамп использовал в своей предвыборной кампании.

Несмотря на то, что лозунг появился еще в 1979 году, а также применялся Рональдом Рейганом в 1980-м и Биллом Клинтоном в 1992-м во время их президентских кампаний, в XXI веке он стал ассоциироваться именно с Трампом.

Республиканец использовал его по максимуму, причем как в первый раз в 2016 году, когда он победил демократку Хиллари Клинтон, так и в третий раз, когда Трамп шел сначала против президента Джо Байдена, а потом против его зама — Камалы Харрис.

Возрождение MAGA в 2024-м прошло с размахом, так как трамповская атрибутика продавалась везде, в том числе и самим Трампом. Точнее, в его магазине Trump Store. Там можно было найти не только знаменитую красную кепку с этим лозунгом, но также футболки, толстовки и многое другое. Теперь уже избранный 47-й президент США превратил MAGA в свой собственный бренд, который стал ассоциироваться исключительно с ним.

«Рашагейт» теперь в Европе

Термин, который раньше тоже плотно ассоциировался с Трампом и США, теперь переместился в ЕС. В апреле, за пару месяцев до выборов в Европарламент, правительство Чехии ввело санкции против новостного сайта «Голос Европы». Его сочли «частью пророссийской кампании по оказанию влияния» на предстоящие выборы в ЕП.

Власти Бельгии утверждали, что Москва «заплатила депутатам Европарламента за продвижение российской пропаганды» на площадке портала.

Среди партий, на которую обрушился «рашагейт», оказалась и крайне правая «Альтернатива для Германии». Но несмотря на это, по итогам голосования партия заняла второе место и получила 15 мандатов в Европарламенте.

В принципе многие европейские партии и фракции обвинялись в хорошем отношении к Москве. В частности, это венгерская «Фидес», словацкая Smer, а также еврофракция «Идентичность и демократия», куда входит французское «Национальное объединение» Марин Ле Пен («АдГ» оттуда недавно исключили). Однако хотя они и заняли «призовые места», а некоторые даже победили, в Европарламенте оказалось лишь 12% депутатов, которых называют «пророссийскими» .