В Волгоградской области суд решил выдворить на Украину местного активиста, который публично поддерживает Вооруженные силы РФ, в том числе финансово. Родственники мужчины опасаются, что там ему угрожает опасность, и попросили президента Владимира Путина вмешаться. RTVI рассказывает, почему суд вынес такое решение и как, после того, как гражданская супруга мужчины предала эту историю огласке — сама получил штраф за то, что тот жил у нее дома.

Город Камышин расположен в почти 200 км от Волгограда. Его население составляет чуть более 100 тысяч человек. Именно здесь с гражданской супругой Людмилой и их двухлетним ребенком жил Александр Гонгадзе-Вольный Росс. Уроженец Сургута, мужчина тем не менее имеет украинское гражданство и не имеет российского. Еще в юном возрасте он семьей переехал на Украину.

По словам его гражданской супруги Людмилы, когда там начали разгораться антироссийские настроения, Александр вернулся в Россию. Здесь у него живут также сестра и брат. Несколько лет назад, когда Александр жил в Екатеринбурге, они с Людмилой и познакомились. Дальше вспыхнула любовь, и пара решила съехаться. Поселились дома у Людмилы в Камышине. В России Александр жил по временной регистрации, а также пытался получить паспорт гражданина РФ, но не как мигрант, а по праву рождения. Но, как говорят гражданская супруга мужчины и его адвокат, столкнулся с бюрократическими проволочками, и так и не успел этого сделать. В 2022 году у них с Людмилой родился ребенок.

Сам Александр Гонгадзе-Вольный Росс, по словам его адвоката Валерии Триголос, живя в Камышине, занимал активную гражданскую позицию. «Камышин — это крошечный городок, где все друг друга знают. И когда появляются активисты, которые хотят обратить внимание госорганов и администрации [на какие-то проблемы], к ним появляется пристальное внимание», — говорит Триголос.

Судя по странице Гонгадзе-Вольный Росс в соцсети «ВКонтакте», он действительно ведет активную общественную жизнь — пишет посты на острые темы, критикует власть Владимира Зеленского, открыто поддерживает Россию в конфликте с Украиной. В одном из своих постов мужчина разбирает признанный в России экстремистским лозунг украинских националистов. «Героям в действительности Слава. Героям Одессы, которых сожгли, которые встали за русский народ, героям Донбасса и мирным людям Украины, которые давали отпор, Беркутовцам, которые защищали людей и порядок, и тем, кто сейчас на ***** [участвует в боевых действиях]», — пишет Гонгадзе-Вольный Росс в своих соцсетях.

Помимо этого на его странице VK есть и другого рода контент. Он, например, проводит даже некие онлайн-тренинги личностного роста. Себя в соцсетях мужчина называет создателем проекта «Вера». Сама «Вера», как следует из его описания в группе в Telegram, заявлен как проект «безусловного пассивного дохода на базе предпринимательской и социальной деятельности». В сообществе проекта всего чуть больше 200 человек, а его автор обещает «гарантированный доход от 50000 рублей в месяц при достаточно маленьких инвестициях».

Кроме того, Гонгадзе-Вольный Росс является автором книги «Евангелие от Александра», которая свободно продается в Ozon. В ее описании, в частности, сказано: «Откройте в себе способности божественного происхождения. Освободите себя от оков невежества собственного разума и общества. Приходите ко мне, Я жизнь вам подарю в любви и радости, открою к Богу путь и души ваши собой утешу».

В конце июня Гонгадзе-Вольный Росс решил провести в Камышине акцию, направленную на привлечение внимания местных властей к проблеме разбитых дорог. Акция предполагала, что люди проедутся по этим дорогам в инвалидных креслах. В своих соцсетях активист разместил пост, в котором в том числе говорилось: «Участников забега ожидают непреодолимые бордюры, зыбучие пески и оригинальное внедорожное покрытие времен эпохи СССР». На эту информацию обратили внимание сотрудники полиции и привлекли мужчину к ответственности по статье о нарушении порядка проведения публичного мероприятия (ст.20.2 КоАП), так как от местной администрации согласия на него у Гонгадзе-Вольного Росса не было.

Суд назначил активисту наказание — девять суток административного ареста. А когда мужчина отбыл это наказание, его задержали снова. На этот раз по статье о нарушении правил пребывания в России (ст.18.8 КоАП). В постановлении судьи Валеева сказано, что 2 октября 2023 года Гонгадзе-Вольный Росс въехал в РФ, однако по истечение 90 суток страну не покинул и на миграционный учет не встал.

В свою очередь адвокат мужчины Валерия Триголос рассказала RTVI, что в 2023 году он действительно вместе с женой уезжал в отпуск в Египет. По возвращении, в аэропорту Жуковский Гонгадзе-Вольного Росса остановила сотрудница безопасности и попросила пройти с ним. «В итоге его там держали почти пять часов, чтобы провести дактилоскопию, сфотографировать и прочее. После этих действий он поинтересовался, нужно ли ему снова будет обращаться, чтобы получить миграционное разрешение на проживание. Ему сказали, что дополнительное и повторное прохождение этих процедур не требуется. Поэтому он был убежден, что находился в стране абсолютно законно», — рассказала Триголос.

Суд эти доводы не убедили. В своем решении судья Валеев указал, что Гонгадзе-Вольный Росс знал о том, что находится в России незаконно и «при этом не проявил со своей стороны необходимой заботы о легализации своего положения», «что судом расценивается как пренебрежительное отношение к законодательству страны пребывания».

6 июля суд вынес решение о назначении Гонгадзе-Вольному Россу не только штрафа в 2 тысячи рублей, но постановил выдворить его из страны. Причем конкретно на Украину. Возражения адвоката о том, что мужчина публично занимает пророссийскую позицию, а также оказывал денежную помощь российской армии в сумме 100 тысяч рублей, и что за это на Украине его может ждать расправа, влияния на решение суда не оказали.

«Административный материал не содержит доказательств того, что выдворение Гонгадзе Вольного Росса из Российской Федерации существенно нарушит его право на уважение личной и семейной жизни, а также нарушит принципы объективности, гуманности и справедливости, либо причинит жизни Гонгадзе Вольному Россу реальную угрозу по возвращению на территорию респ. Украина», — говорится в решении суда.

Там также сказано: «Какие-либо препятствия для сохранения семейных связей и реализация семейных прав и сохранение связей между родственниками при выдворении отсутствуют, поскольку его посещение членами семьи и совместное проживание возможны на территории любого иного государства за пределами РФ, в том числе на территории государства гражданской принадлежности Гонгадзе Вольного Росса».

В соответствии с решением суда, мужчина был отправлен в Центр временного содержания иностранных граждан. На выдворение его на Украину суд дал 90 суток. 19 июля Волгоградский областной суд оставил это решение в силе. Тогда родственники Гонгадзе-Вольного Росса и его адвокат обратились в местные СМИ за помощью, а также написали заявления в разные инстанции. 24 июля в издании v1.ru вышла заметка, в которой рассказывается о Гонгадзе Вольном Россе. А уже на следующий день его жену Людмилу саму оштрафовали по статье о нарушении миграционного законодательства — за то, что пустила гражданского супруга к себе домой жить и не уведомила об этом миграционные органы.

«Когда мы вчера созванивались с Людмилой, она рассказала, что когда на нее составляли административный протокол в полиции, то предупредили, что ей не следовало бы дальше предавать эту историю огласке», — утверждает в беседе с RTVI адвокат Валерия Триголос.

На днях Людмила созванивалась со своим гражданским супругом. Он сказал ей, что ждать до октября никто не будет и что решение о выдворении будет исполнено на следующей неделе.

«Он находится в подавленном состоянии. В одиночной камере, без связи. И когда у тебя за спиной маленький ребенок и семья, ты понимаешь, в какой ты, извините, находишься в заднице», — говорит Людмила RTVI.

Сейчас она и адвокат рассчитывают лишь на общественную огласку и милость тех, кому они разослали письма — прежде всего, президента Владимира Путина. Людмила говорит, что если ее муж нарушил миграционное законодательство, это не повод отправлять его на верную смерть. Ведь за публичную пророссийскую позицию Александра Гонгадзе-Вольного Росса на Украине просто могут убить, опасается женщина. Адвокат мужчины не понимает, почему, если уж принято решение о выдворение, ее супруга нельзя отправить в любую другую страну.

В глубине души гражданская жена Гонгадзе-Вольного Росса надеется, что решение о выдворении в итоге будет пересмотрено.