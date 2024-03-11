Из года в год Рамадан становится поводом для обострения между Израилем и палестинцами. Сейчас израильские спецслужбы пытаются сгладить ситуацию, но в первый же вечер мусульманского поста полицейские применили дубинки. Подробнее о ситуации — в репортаже RTVI.

Возрастные ограничения

Мечеть Аль-Акса — третья по значимости мусульманская святыня — находится в Иерусалиме на Храмовой горе, которая также считается священной для иудеев. Существует спор между иудеями и мусульманами: является ли священная в иудаизме Стена плача сохранившейся частью древнего иерусалимского храма евреев, или же это стена Аль-Аксы.

В Рамадан мусульмане массово посещают Храмовую гору для молитв, и почти каждый год там возникают инциденты с израильскими силовиками. В 2023 году на мусульманский пост произошли столкновения между израильской полицией и забаррикадировавшейся в мечети группой верующих.

Свое нападение на Израиль 7 октября ХАМАС назвал “Наводнением Аль-Аксы”, позиционируя его как месть за вторжение еврейских силовиков в исламскую святыню, случившееся полугодом раньше. На эмблеме ХАМАСа изображен Купол Скалы, часть мусульманского религиозного комплекса на Храмовой горе.

За порядком в Аль-Аксе следит Иерусалимский исламский совет, но израильская полиция оставляет за собой право входить на территорию мечети для пресечения провокаций. Таковыми, например, считают поднятие флагов ХАМАСа. Были прецеденты забрасывания камнями с территории Аль-Аксы иудеев, молящихся у Стены плача. Один из методов недопущения провокаций — периодически вводимые израильской полицией возрастные ограничения для мужчин на посещение Аль-Аксы.

В этом году министр безопасности Израиля, известный ультраправыми взглядами Итамар Бен Гвир предложил не пускать в Аль-Аксу мужчин младше 70 лет. На запрос RTVI об интервью он не ответил.

Генеральный инспектор полиции Яаков Шабтай предлагал не пускать в Аль-Аксу мужчин младше 45. Но премьер-министр Биньямин Нетаньяху, по сообщениям СМИ, опираясь на аналитику спецслужб о настроениях среди арабов, возрастных ограничений на посещение Аль-Аксы не ввел. Также в этом году Нетаньяху, а не руководство полиции, будет решать, заходить ли израильским силовикам на Храмовую гору в случае конфликтов.

«Сотни тысяч израильских арабов приезжают на Храмовую гору молиться в мечети Аль-Акса. Никого не должно удивлять, что ХАМАС пытается разжечь ситуацию в Иудее и Самарии. Мы поддерживаем жесткие меры в сфере безопасности, но в данном случае жесткие меры не должны спровоцировать обострение. В этой ситуации нужно быть умным, а не сильным», — заявил RTVI Евгений Сова, вице-спикер Кнессета от партии “Исраэль Бейтену”.

Усиление охраны

Корреспондент RTVI посетил Старый город в Иерусалиме вечером в воскресенье, 10 марта, в самом начале Рамадана.

В Старом городе всегда хватает полицейских, но в Рамадан их привлекли больше, чем обычно. У Дамасских ворот, в арабской части Старого города, припаркованы десятки полицейских машин, в том числе небольшие броневики. Рядом развернут полицейский палаточный лагерь. Палатки окружены ограждением из синей непрозрачной ткани, так что сколько в лагере силовиков, с улицы не видно.

В еврейской части Старого города, у Стены плача, также припаркованы десятки полицейских машин, но присутствие силовиков менее демонстративное.

В поддержании порядка задействованы бойцы МАГАВ (“пограничная полиция”, близкая по обязанностям к российскому ОМОНу). Группы крепких молодых людей в бронежилетах и однотонной униформе цвета хаки перемещаются по Старому городу группками по 4-5 человек. В стандартном патруле два-три парня и две девушки. У некоторых “магавников” — четырехколесные электросамокаты.

“Магавники” вооружены резиновыми дубинками и M16, внушительного вида американскими штурмовыми винтовками — стандартным оружием израильских силовиков. Выглядит это довольно страшно: в Старом городе узкие улочки, с утра до вечера заполненные вперемежку арабами, евреями, представителями христианских конфессий и туристами. Спрятаться на этих улочках негде, если начнется стрельба из M16, случайные жертвы будут наверняка.

В арабской части Старого города сувенирные лавки забиты куфьями (традиционный головной платок) разных расцветок, а также изображениями Аль Аксы и Купола Скалы на магнитах, тарелках и чем угодно ещё, вплоть до рубашечек для новорожденных.

«Всё должно быть хорошо, на Рамадан в Аль-Аксу люди идут просто молиться», — говорит торговец сувенирами.

Корреспондент RTVI попытался поговорить ещё с двумя группами мусульман: сначала они соглашались говорить с журналистом из России, но после вопроса о том, пройдет ли этот Рамадан мирно, отказывались общаться, ссылаясь на якобы плохое знание английского языка.

Первые столкновения

После захода солнца улочки арабской части Старого города, где с трудом могут разойтись три-четыре человека, заполнялись мусульманами, направлявшимися в сторону Аль-Аксы. Верующие мужчины, женщины и дети, молодые и пожилые, многие с молельными ковриками.

Периодически часть толпы переходила на бег, от этого становилась страшно: в плотной толпе не было видно причины спонтанных забегов. Один из торговцев в разговоре с корреспондентом RTVI предположил, что люди стараются быстрее успеть на молитву. Это объяснение выглядело правдоподобным, так как не было слышно криков, как и не было попыток устроить драки с бойцами МАГАВ.

Вскоре девушка из патруля МАГАВ остановила корреспондента RTVI: поняв, что он не является мусульманином, настоятельно попросила покинуть арабскую часть Старого города.

Вечером в воскресенье появились видео из Старого города, на которых задокументировано, что МАГАВ всё же применял дубинки против мусульман. Израильская газета “Гаарец” сообщает, что в Аль-Аксу не пускали молодых мужчин, если те были без пожилых родственников. Но в каких-то случаях молодым верующим удавалось пройти в мечеть и одним.

“Полиция Израиля желает мусульманскому сообществу щедрого Рамадана!” — говорится в полученном RTVI накануне исламского поста сообщении пресс-службы Полиции Израиля.

В сообщении говорилось, что полиция намерена обеспечивать безопасный доступ верующих на Храмовую гору, и подчеркивалась необходимость не поддаваться на провокации в ходе Рамадана.

На момент публикации материала RTVI не получила комментарий полицейской пресс-службы о том, как прошел первый вечер Рамадана в Старом городе Иерусалима.

Александр Литой