Дональд Трамп стал первым президентом США, который намеренно выругался перед включенными телекамерами. Удрученный взаимными ударами Ирана и Израиля, республиканец использовал нецензурное слово на букву f, заявив 24 июня, что эти страны «так долго и яростно сражаются, что уже не понимают, какого черта творят». Это не первый случай, когда главу Белого дома ловят на сквернословии. RTVI рассказывает о нескольких таких примерах — от Трампа и Байдена до Линкольна и даже… попугая Джексона.

Словесные бомбы Трампа

Дональд Трамп сбрасывает не только противобункерные бомбы, но и «f-бомбы». Выражение f-bomb (или f-word, то есть «слово на букву f») в англоязычной прессе завуалированно отсылает к распространённому матерному глаголу. Британское издание The Independent так и написало, что Трамп накануне «сбросил f-бомбу в прямом эфире».

Трамп в целом известен тем, что нередко бросается словами, в том числе нецензурными. Перед обращением к американцам по поводу пандемии COVID-19 в марте 2020-го республиканец воскликнул «oh, f—» из-за пролитых на его рубашку чернил из ручки. Впрочем, тогда он не знал, что микрофон уже был включен.

А в 2018 году в Штатах разразился скандал, когда, по сообщениям американских газет, Трамп якобы назвал жителей Гаити и Африки иммигрантами из «дерьмовых стран» («s—hole countries»). Президенту затем пришлось объясняться публично: мол, он действительно использовал жесткую лексику, однако вовсе не то выражение, которое ему приписали СМИ.

«Сукин сын» Байдена

В январе 2022 года 46-й президент США Джо Байден открыто назвал журналиста Fox News Питера Дуси «тупым сукиным сыном» («stupid son of a b—h»). Это произошло во время их следующего разговора:

— Как вы думаете, является ли инфляция политической проблемой перед промежуточными выборами?, — спросил Дуси.

— Нет, это большой актив. Больше инфляции. Какой же он тупой сукин сын, — огрызнулся Байден.

По всей видимости, экс-глава Белого дома не знал, что его микрофон был включен. Позже Дуси сообщил, что Байден принес ему свои извинения за этот эксцесс.

На этом ненамеренное использование демократом ругательств не заканчивается. В 2010 году, будучи вице-президентом при Бараке Обаме, Байден сказал тому во время подписания закона о реформе здравоохранения (Obamacare): «Это чертовски важное событие» («This is a big f—g deal»). И хотя Байден произнес эти слова шепотом, из-за высокой чувствительности микрофонов их смогли распознать и другие люди.

Кстати, ближайшая соратница Байдена Камала Харрис еще до Трампа нецензурно высказывалась перед телекамерами. В мае 2024 года, выступая на мероприятии по случаю месяца наследия американцев азиатского происхождения и жителей тихоокеанских островов, вице-президент Харрис использовала то самое слово на букву f.

«Нужно понимать, что иногда люди открывают вам дверь и оставляют ее открытой. А иногда не открывают — и тогда нужно выбить эту чертову дверь», — говорила она, размышляя о своем опыте.

Обама ругался «чаще, чем следовало»

Барак Обама лично признавался, что из-за напряженной работы в Белом доме он «ругался чаще, чем следовало бы». Брань от имени 44-го президента США даже печаталась в СМИ: в интервью The Rolling Stone в 2012-м демократ косвенно обратился к своему сопернику на президентских выборах Митту Ромни как к «несущему чушь» («bulls—ter»).

А в 2009 году Обама с улыбкой нецензурно отозвался о рэпере Канье Уэсте — стороннике Трампа в недалеком будущем. Экс-президент назвал музыканта болваном («jacka—») из-за его скандальной выходки на церемонии награждения MTV Video Music Awards, когда тот вышел на сцену и отобрал микрофон у певицы Тейлор Свифт.

Буш-младший и Карлсон

Джордж Буш-младший также был «жертвой» включенного микрофона. В 2000-м от тогда еще кандидата в президенты досталось журналисту The New York Times Адаму Клаймеру — республиканец ненароком во всеуслышание назвал его «ослом из высшей лиги» («major-league a—hole»).

За год до этого эпизода Буш-младший дал интервью 30-летнему журналисту Такеру Карлсону. Тот опубликовал биографический очерк о республиканце, в котором от его имени несколько раз использовал слово на букву f, чем вызвал гнев помощника политика по предвыборной кампании. «Не знаю, что плохого в том, чтобы произносить слово на букву f. Это одно из моих любимых слов», — сказал тогда Карлсон.

В прямом смысле туалетная ругань Джонсона

36-й президент США Линдон Джонсон был «особенно креативным сквернословом», пишет The Washington Post. По утверждению The Rolling Stone, Джонсон, чей язык «был приправлен ругательствами», общался с членами своей администрации, даже сидя на унитазе с открытой дверью.

«Люди говорили, что я плохо выражаюсь, но, господи, вы бы послушали Джонсона», — говорил 37-й президент США Ричард Никсон, который также не стеснялся браниться.

Провальная для Кеннеди утечка

Джон Кеннеди был морским офицером, поэтому точно был знаком со многими крепкими словами. Одно из них в его изречении попало под запись.

Как рассказывает The Independent, в 1963 году американцы узнали, что ВВС США потратили $5 тысяч, чтобы построить на авиабазе Отис родильное отделение для Жаклин Кеннеди, жены главы Белого дома. Утечку этой чувствительной информации 35-й президент США назвал в беседе с одним из американских генералов «провалом» («a f—k-up»).

Ругающийся попугай Джексона

О том, что к нецензурной брани прибегали и в XIX веке, свидетельствует рассказ преподобного Уильяма Менефи Нормента, который руководил похоронами седьмого президента США Эндрю Джексона. У того был говорящий попугай, который, как следует из воспоминаний пастора, набрался от хозяина нежелательных знаний и поделился ими во время скорбной церемонии.

Вот как священник описал ту сцену от 1845 года: «Попугай генерала, возбужденный толпой и причитаниями рабов, испустил целый поток „ругательств“», а окружающие «были в ужасе и потрясены тем, что птица не проявила должного почтения».

Острый анекдот Линкольна

The Washington Post приводит еще одну историю из XIX века, которую режиссер Стивен Спилберг обыграл в биографическом фильме «Линкольн». В одной из сцен 16-й президент США Авраам Линкольн рассказывает анекдот о поездке американского солдата Итана Аллена в Англию после Войны за независимость, используя нецензурный глагол на букву s.

По словам, которые приписывают Линкольну, Аллен ужинал в гостях у одного английского лорда. Пытаясь подшутить над американцем, британцы повесили в туалетной комнате дома портрет одного из отцов-основателей США — Джорджа Вашингтона. В ответ на это Аллен промолвил, что «ничто не заставит англичанина обделаться быстрее, чем вид генерала Вашингтона».