Амазонки и костюмы с мужского плеча: как проходит Неделя моды в Париже

23 сентября в Париже стартовала Неделя моды, где мировые бренды презентуют свои коллекции весна-лето 2025. Свои коллекции уже успели показать такие модные дома как Christian Dior, Saint Laurant, The Row и другие.

Особенно зрителям запомнился показ коллекции Марии Грации Кьюри, представившей для Dior коллекцию, вдохновленную мифами о богине Артемиде и об амазонках. Тоги и кожа в этих образах сочетаются со спорт-шиком — греческие богини вполне могли бы выбрать подобные аутфиты.

Во время показа проходил перфоманс художницы Софии Джиневры Джанни, которая стреляла из лука в мишень в виде глаза. Кроме того, многие отметили образы Энтони Ваккарелло, который создал для Saint Laurent брючные оверсайз-костюмы в духе самого маэстро Ива Сен-Лорана, а также показал образы в марокканском стиле, отсылающие к стилю музы дома Лулу де ла Фалез.