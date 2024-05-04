Апрель 2024 года в фотографиях

Cтуденты пытаются пройти к замку Валентино во время пропалестинской акции протеста с требованием разорвать отношения университетов с Израилем, Турин, Италия, 23 апреля 2024 года

Наводнение в Оренбургской области, запуск ракеты «Ангара-А5», иранская атака на Израиль, протесты в Тбилиси и другие важные события апреля — в фотогалерее RTVI.