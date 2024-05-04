Апрель 2024 года в фотографиях

Наводнение в Оренбургской области, запуск ракеты «Ангара-А5», иранская атака на Израиль, протесты в Тбилиси и другие важные события апреля — в фотогалерее RTVI.
Десятки людей приносят дары Белой Деве (La Nina Blanca — воплощение смерти в мексиканской культуре) у храма Санта-Муэрте в Мехико после снятия режима ЧС из-за COVID-19 в стране, 1 апреля 2024 года Gerardo Vieyra / NurPhoto via Getty Images
Подбитый израильским снарядом автомобиль гуманитарной организации World Central Kitchen стоит на дороге Аль-Рашид между Дейр-эль-Балахом и Хан-Юнисом, на юге сектора Газа, 2 апреля 2024 года Mohammed Saber / EPA / TASS
Индуистский ритуал изгнания злых духов Нгеребег на индонезийском острове Бали, 3 апреля 2024 года Made Nagi / EPA / TASS
Несмотря на проливной дождь, толпы людей пришли в парк развлечений южнокорейского Йонгина, чтобы попрощаться со своей любимицей — гигантской пандой — перед ее отъездом в Китай, 3 апреля 2024 года Lee Jin-man / AP
Спасатель дежурит у оцепления возле накренившегося здания в тайваньском Хуалиене. Сильнейшее за четверть века землетрясение потрясло остров, повредив здания и автомагистрали, 3 апреля 2024 года Johnson Lai / AP
Работы по разбору обломков моста Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе. Несколько пролетов конструкции рухнули в воду 26 марта после удара контейнеровоза Dali в опору моста. США, 4 апреля 2024 года Jim lo Scalzo / EPA / TASS
Участники 47-го Парижского марафона пробегают мимо Луксорского обелиска на площади Согласия. Франция, 7 апреля 2024 года Yoan Valat / EPA / TASS
Подтопленные дома в Старом городе Орска Оренбургской области. В ночь на 6 апреля здесь прорвало дамбу, которая, как выяснилось, была построена и эксплуатировалась с нарушениями. Россия, 7 апреля 2024 года Егор Алеев / ТАСС
Полное солнечное затмение наблюдали почти 32 млн человек в Канаде, США и Мексике. Солнечный диск был полностью закрыт 4 минуты 28 секунд. Лак-Мегантик, Канада, 8 апреля 2024 года Zuma / TASS
Китайские перформеры создают десятиметровый цветок из расплавленного металла в Лючжоу, провинция Гуанси. КНР, 8 апреля 2024 года CFOTO / Future Publishing via Getty Images
Мусульмане Найроби совершают намаз в честь окончания Священного месяца Рамадан. Кения, 10 апреля 2024 года Brian Inganga / AP
Ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» и испытательной полезной нагрузкой стартовала с космодрома Восточный в Амурской области. Россия, 11 апреля 2024 года Сергей Савостьянов / ТАСС
Медики скорой помощи возле торгового центра Westfield Bondi Junction в Сиднее. Сорокалетний Джоэл Коши, страдавший от проблем с психическим здоровьем, зарезал здесь пять женщин и охранника. Австралия, 13 апреля 2024 года Steven Saphore / EPA / TASS
В небе над Тель-Авивом видны вспышки после иранской воздушной атаки. Иран запустил по Израилю сотни беспилотников и ракет, но почти все они, как заверил ЦАХАЛ, были сбиты еще на подлете к границе. В уничтожении дронов и снарядов участвовали американские и иорданские военные. Израиль, 14 апреля 2024 года Mostafa Alkharouf / Anadolu / Getty Images
Антиизраильские баннеры на улицах Тегерана. Иранские власти обвинили Израиль в ударе по своему посольству в Дамаске, где погибли высокопоставленные лидеры Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Иран, 15 апреля 2024 года Abedin Taherkenareh / EPA / TASS
Церемония зажжения огня парижских Олимпийских игр на территории Древней Олимпии. Греция, 16 апреля 2024 года Thanassis Stavrakis / AP
Демонстрация экоактивистов Ocean Rebellion во время проведения конференции по глубоководной добыче полезных ископаемых в Лондоне. Великобритания, 17 апреля 2024 года Kin Cheung / AP
Затопленный ливнем автомобиль на фоне Бурдж-Халифы — самого высокого здания в мире — в Дубае. Объединенные Арабские Эмираты, 18 апреля 2024 года Christopher Pike / AP
Упавший на территории Ставрополья бомбардировщик Ту-22М3. Россия, 19 апреля 2024 года @VVV5807 / Telegram
Беженцы в лагере «Амбелия» в окрестностях города Адре молятся перед надвигающейся бурей. С началом очередного конфликта в Судане общее число беженцев превысило 1,2 миллиона человек. Чад, 20 апреля 2024 года Dan Kitwood / Getty Images
Пропалестинские студенты разбили лагерь в кампусе Колумбийского университета в Нью-Йорке, протестуя против связей вуза с Израилем. Протесты обострились, когда президент университета Минуш Шафик давала показания в Конгрессе. США, 22 апреля 2024 года Sarah Yenesel / EPA / TASS
Пыль из африканской пустыни Сахары накрыла Афины. Греция, 23 апреля 2024 года Orestis Panagiotou / EPA / TASS
Мужчина спасает ребенка из затопленного наводнением дома в Найроби. Жилые районы оказались под водой после обильного дождя, из-за которого разлилась река Гитатхуру. Кения, 24 апреля 2024 года. Daniel Irungu / EPA / TASS
Показ коллекции Ирины Беляковой и Ирины Хомяковой на Неделе моды Volga Fashion Week в Москве. Россия, 27 апреля 2024 года Yuri Kochetkov / EPA / TASS
Подготовка выставки трофейной военной техники в Парке Победы на Поклонной горе в Москве. Осмотреть более 30 трофеев из зоны военной операции можно до конца мая. Россия, 28 апреля 2024 года Sergei Ilnitsky / EPA / TASS
Ультраортодоксальные евреи разглядывают искореженный корпус иранской баллистической ракеты, который обнаружили израильские туристы недалеко от южного города Арад. Израиль, 28 апреля 2024 года Abir Sultan / EPA / TASS
Протестующие против закона об иноагентах прорываются через полицейское оцепление к зданию парламента в Тбилиси. Грузия, 28 апреля 2024 года Zurab Tsertsvadze / AP
Здание Одесской юридической академии, которое называли «замком Гарри Поттера», горит после ракетного удара. Украина, 29 апреля 2024 года Victor Sajenko / AP
Женщина принесла белого голубя и цветы к зданию «Крокус сити холла», где на сороковой день после теракта состоялась панихида по погибшим. Красногорск, Московская область, Россия, 30 апреля 2024 года Сергей Карпухин / ТАСС
Участники первомайской демонстрации в Лиме пытаются оттеснить спецназовцев и прорваться к Дворцу правосудия. Перу, 1 мая 2024 года Martin Mejia / AP