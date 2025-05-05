Апрель 2025 года в фотографиях

Участники демонстрации на акции протеста «Руки прочь!» против администрации Трампа, 5 апреля 2025 года, Лос-Анджелес, Калифорния. По всей стране проходят протесты против политики администрации Трампа и Департамента правительственной эффективности (DOGE) Илона Маска — организаторы называют это Национальным днём действий

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