Визуал
05.05.2025 / 13:30

Апрель 2025 года в фотографиях

Участники демонстрации на акции протеста «Руки прочь!» против администрации Трампа, 5 апреля 2025 года, Лос-Анджелес, Калифорния. По всей стране проходят протесты против политики администрации Трампа и Департамента правительственной эффективности (DOGE) Илона Маска — организаторы называют это Национальным днём действий
Участники демонстрации на акции протеста «Руки прочь!» против администрации Трампа, 5 апреля 2025 года, Лос-Анджелес, Калифорния. По всей стране проходят протесты против политики администрации Трампа и Департамента правительственной эффективности (DOGE) Илона Маска — организаторы называют это Национальным днём действий
Mario Tama / Getty Images

Протесты против президента Дональда Трампа в США, рекорд Александра Овечкина, смерть Папы Римского Франциска, перебои с электричеством на Пиренейском полуострове и другие события апреля — в фотогалерее RTVI.

Птицы пролетают мимо места строительства высотного здания, которое обрушилось после землетрясения в Бангкоке, Таиланд, 2 апреля 2025 года
Manish Swarup / AP

Вид с воздуха на окутанный облаками Национальный лесной парк Чжанцзяцзе после дождя, провинция Хунань, Китай, 4 апреля 2025 года
Wu Yongbing / VCG via Getty Images

Кэрол Смит проходит по своему затопленному дому. Мощные ливни вызвали разрушительные наводнения в штатах Кентукки и Теннесси. Франкфорт, Кентукки, США, 5 апреля 2025 года
Jon Cherry / AP

Левый крайний нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (№8) празднует свой 895-й гол в карьере во втором периоде матча НХЛ против «Нью-Йорк Айлендерс» в Элмонте, штат Нью-Йорк, в воскресенье, 6 апреля 2025 года
Adam Hunger / AP

Протестующие выкрикивают лозунги во время акции протеста «Руки прочь!» против президента Дональда Трампа, Нью-Йорк, 5 апреля 2025 года
Andres Kudacki / AP

Тысячи людей собираются на улицах в честь начала знаменитого сезона цветения вишни в старом городе Бонна, Германия, 6 апреля 2025 года
Martin Meissner / AP

Люди гуляют по Красной площади у Кремля во время снегопада в Москве, 6 апреля 2025 года. Температура в московском регионе опустилась до минус двух градусов по Цельсию
Maxim Shipenkov / EPA / TASS

Православный священник отец Игорь выпускает птиц в честь Благовещения, предшествующего празднованию православной Пасхи, перед храмом Святой Татьяны возле Кремля. Москва, Россия, 7 апреля 2025 года
Alexander Zemlianichenko / AP

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическим кораблем «Союз МС-27» стартует с космодрома Байконур, Казахстан, 8 апреля 2025 года. Ракета доставила на МКС космонавтов Роскосмоса командира Сергея Рыжикова, бортинженера Алексея Зубрицкого и астронавта NASA бортинженера Джонни Кима
Yuri Kochetkov / EPA / TASS

Беженцы готовятся к возвращению в Афганистан. Карачи, Пакистан, 9 апреля 2025 года
Fareed Khan / AP

Авиабаза Эндрюс, штат Мэриленд, США, 10 апреля 2025 года. Ксения Карелина обнимает своего жениха, профессионального боксера Криса ван Хеердена. Она вернулась в Соединенные Штаты. Российской стороне был передан Артур Петров, который был арестован по запросу США 26 августа 2023 года на территории Республики Кипр
Alex Brandon / AP

Ультраортодоксальные евреи сжигают квасные изделия во время подготовки к празднику Песах. Бней-Брак, Израиль, 11 апреля 2025 года
Leo Correa / AP

Празднование Дня космонавтики на территории Петропавловской крепости. Запуск моделей ракет. Санкт-Петербург, Россия, 13 апреля 2025 года
Алексей Смирнов / Коммерсантъ

Буддийский монах сидит возле разрушенного Мандалайского дворца. Мандалай, Мьянма, 12 апреля 2025 года. После землетрясения магнитудой 7,7, произошедшего 28 марта, погибли более 3 000 человек, тысячи получили ранения
EPA / TASS

Инженер в сфере биоастронавтики Аманда Нгуен (слева) во время обучения. Компания Blue Origin успешно завершила свой туристический полет в космос в рамках миссии NS-31. Техас, США, 14 апреля 2025 года
Zuma / TASS

Нагатинский суд приговорил четверых журналистов Антонину Фаворскую, Артема Кригера, Сергея Карелина и Константина Габова к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима за сотрудничество с ФБК (признан в РФ экстремистской организацией и ликвидирован). Москва, Россия, 15 апреля 2025 года
Yuri Kochetkov / EPA / TASS

Дым поднимается от лесных пожаров недалеко от Аматлана. Мексика, 15 апреля 2025 года
Fernando Llano / AP

Рабочий открывает скульптуру, которая была закрыта на зимний сезон, в Летнем саду Русского музея в Санкт-Петербурге. Россия, 18 апреля 2025 года
Dmitri Lovetsky / AP

Поклонник «Звездных войн» в костюме R2-D2 во время съезда фанатов под названием «Празднование Звездных войн» в Тибе, недалеко от Токио. Япония, 18 апреля 2025 года
Hiro Komae / AP

Обвиняемая по делу о повторной дискредитации 19-летняя Дарья Козырева во время оглашения приговора в Петроградском районном суде. Девушку приговорили к 2 годам 8 месяцам колонии общего режима. Вину она не признала. Обвинение запрашивало для Козыревой шесть лет лишения свободы. Санкт-Петербург, Россия, 18 апреля, 2025 года
Андрей Бок / Коммерсантъ

Православные верующие шествуют со свечами во время православной пасхальной полуночной службы в Санкт-Петербурге. Россия, 20 апреля 2025 года
Dmitri Lovetsky / AP

Самый высокий вулкан Европы Этна вновь начал извергаться, проявив интенсивную активность в районе юго-восточного кратера в Дзафферана Этнеа, Катания, Италия, 22 апреля 2025 года
Salvatore Allegra / Anadolu / Getty Images

Тело Папы Франциска проносят в открытом гробу в собор Святого Петра, 23 апреля 2025 года
Emilio Morenatti / AP

Люди принимают участие в «Марше живых» на территории бывшего немецкого нацистского лагеря смерти Аушвиц II-Биркенау в Бжезинке на юге Польши в День памяти жертв Холокоста, Освенцим, Польша, 24 апреля 2025 года
Jarek Praszkiewicz / EPA / TASS

Сотрудники правоохранительных органов на месте взрыва легкового автомобиля Volkswagen Golf. В результате взрыва погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Ярослав Москалик, Балашиха, Московская область, Россия, 25 апреля 2025 года
Yuri Kochetkov / EPA / TASS

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели краткую беседу «с глазу на глаз» в соборе Святого Петра, куда оба прибыли для участия в заупокойной мессе по папе римскому Франциску, Ватикан, 26 апреля 2025 года
Пресс-служба президента Украины

Дым поднимается в небо после мощного взрыва и пожара, произошедших 26 апреля в порту Шахид Раджаи на юге Ирана, Бандар-Аббас, Иран, 27 апреля 2025 года
Iranian Presidency Office / AP

Люди идут по улице во время отключения электроэнергии, которое охватило всю Испанию, в Гранаде, 28 апреля 2025 года. С 12:00 того дня перебои с электричеством затронули Испанию и Португалию на всем Пиренейском полуострове, нарушив работу телекоммуникаций, транспорта, интернета и повседневную жизнь граждан
Fermin Rodriguez / NurPhoto via Getty Images

Кардиналы принимают участие в мессе в пятый из девяти дней траура по покойному Папе Франциску в базилике Святого Петра в Ватикане, 30 апреля 2025 года
Alessandra Tarantino / AP

Владимир Терешков
Екатерина Дериглазова
Иван Краснов
Максим Кардопольцев