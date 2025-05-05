Апрель 2025 года в фотографиях

Протесты против президента Дональда Трампа в США, рекорд Александра Овечкина, смерть Папы Римского Франциска, перебои с электричеством на Пиренейском полуострове и другие события апреля — в фотогалерее RTVI.
Птицы пролетают мимо места строительства высотного здания, которое обрушилось после землетрясения в Бангкоке, Таиланд, 2 апреля 2025 года Manish Swarup / AP
Вид с воздуха на окутанный облаками Национальный лесной парк Чжанцзяцзе после дождя, провинция Хунань, Китай, 4 апреля 2025 года Wu Yongbing / VCG via Getty Images
Кэрол Смит проходит по своему затопленному дому. Мощные ливни вызвали разрушительные наводнения в штатах Кентукки и Теннесси. Франкфорт, Кентукки, США, 5 апреля 2025 года Jon Cherry / AP
Левый крайний нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (№8) празднует свой 895-й гол в карьере во втором периоде матча НХЛ против «Нью-Йорк Айлендерс» в Элмонте, штат Нью-Йорк, в воскресенье, 6 апреля 2025 года Adam Hunger / AP
Протестующие выкрикивают лозунги во время акции протеста «Руки прочь!» против президента Дональда Трампа, Нью-Йорк, 5 апреля 2025 года Andres Kudacki / AP
Тысячи людей собираются на улицах в честь начала знаменитого сезона цветения вишни в старом городе Бонна, Германия, 6 апреля 2025 года Martin Meissner / AP
Люди гуляют по Красной площади у Кремля во время снегопада в Москве, 6 апреля 2025 года. Температура в московском регионе опустилась до минус двух градусов по Цельсию Maxim Shipenkov / EPA / TASS
Православный священник отец Игорь выпускает птиц в честь Благовещения, предшествующего празднованию православной Пасхи, перед храмом Святой Татьяны возле Кремля. Москва, Россия, 7 апреля 2025 года Alexander Zemlianichenko / AP
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическим кораблем «Союз МС-27» стартует с космодрома Байконур, Казахстан, 8 апреля 2025 года. Ракета доставила на МКС космонавтов Роскосмоса командира Сергея Рыжикова, бортинженера Алексея Зубрицкого и астронавта NASA бортинженера Джонни Кима Yuri Kochetkov / EPA / TASS
Беженцы готовятся к возвращению в Афганистан. Карачи, Пакистан, 9 апреля 2025 года Fareed Khan / AP
Авиабаза Эндрюс, штат Мэриленд, США, 10 апреля 2025 года. Ксения Карелина обнимает своего жениха, профессионального боксера Криса ван Хеердена. Она вернулась в Соединенные Штаты. Российской стороне был передан Артур Петров, который был арестован по запросу США 26 августа 2023 года на территории Республики Кипр Alex Brandon / AP
Ультраортодоксальные евреи сжигают квасные изделия во время подготовки к празднику Песах. Бней-Брак, Израиль, 11 апреля 2025 года Leo Correa / AP
Празднование Дня космонавтики на территории Петропавловской крепости. Запуск моделей ракет. Санкт-Петербург, Россия, 13 апреля 2025 года Алексей Смирнов / Коммерсантъ
Буддийский монах сидит возле разрушенного Мандалайского дворца. Мандалай, Мьянма, 12 апреля 2025 года. После землетрясения магнитудой 7,7, произошедшего 28 марта, погибли более 3 000 человек, тысячи получили ранения EPA / TASS
Инженер в сфере биоастронавтики Аманда Нгуен (слева) во время обучения. Компания Blue Origin успешно завершила свой туристический полет в космос в рамках миссии NS-31. Техас, США, 14 апреля 2025 года Zuma / TASS
Нагатинский суд приговорил четверых журналистов Антонину Фаворскую, Артема Кригера, Сергея Карелина и Константина Габова к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима за сотрудничество с ФБК (признан в РФ экстремистской организацией и ликвидирован). Москва, Россия, 15 апреля 2025 года Yuri Kochetkov / EPA / TASS
Дым поднимается от лесных пожаров недалеко от Аматлана. Мексика, 15 апреля 2025 года Fernando Llano / AP
Рабочий открывает скульптуру, которая была закрыта на зимний сезон, в Летнем саду Русского музея в Санкт-Петербурге. Россия, 18 апреля 2025 года Dmitri Lovetsky / AP
Поклонник «Звездных войн» в костюме R2-D2 во время съезда фанатов под названием «Празднование Звездных войн» в Тибе, недалеко от Токио. Япония, 18 апреля 2025 года Hiro Komae / AP
Обвиняемая по делу о повторной дискредитации 19-летняя Дарья Козырева во время оглашения приговора в Петроградском районном суде. Девушку приговорили к 2 годам 8 месяцам колонии общего режима. Вину она не признала. Обвинение запрашивало для Козыревой шесть лет лишения свободы. Санкт-Петербург, Россия, 18 апреля, 2025 года Андрей Бок / Коммерсантъ
Православные верующие шествуют со свечами во время православной пасхальной полуночной службы в Санкт-Петербурге. Россия, 20 апреля 2025 года Dmitri Lovetsky / AP
Самый высокий вулкан Европы Этна вновь начал извергаться, проявив интенсивную активность в районе юго-восточного кратера в Дзафферана Этнеа, Катания, Италия, 22 апреля 2025 года Salvatore Allegra / Anadolu / Getty Images
Тело Папы Франциска проносят в открытом гробу в собор Святого Петра, 23 апреля 2025 года Emilio Morenatti / AP
Люди принимают участие в «Марше живых» на территории бывшего немецкого нацистского лагеря смерти Аушвиц II-Биркенау в Бжезинке на юге Польши в День памяти жертв Холокоста, Освенцим, Польша, 24 апреля 2025 года Jarek Praszkiewicz / EPA / TASS
Сотрудники правоохранительных органов на месте взрыва легкового автомобиля Volkswagen Golf. В результате взрыва погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Ярослав Москалик, Балашиха, Московская область, Россия, 25 апреля 2025 года Yuri Kochetkov / EPA / TASS
Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели краткую беседу «с глазу на глаз» в соборе Святого Петра, куда оба прибыли для участия в заупокойной мессе по папе римскому Франциску, Ватикан, 26 апреля 2025 года Пресс-служба президента Украины
Дым поднимается в небо после мощного взрыва и пожара, произошедших 26 апреля в порту Шахид Раджаи на юге Ирана, Бандар-Аббас, Иран, 27 апреля 2025 года Iranian Presidency Office / AP
Люди идут по улице во время отключения электроэнергии, которое охватило всю Испанию, в Гранаде, 28 апреля 2025 года. С 12:00 того дня перебои с электричеством затронули Испанию и Португалию на всем Пиренейском полуострове, нарушив работу телекоммуникаций, транспорта, интернета и повседневную жизнь граждан Fermin Rodriguez / NurPhoto via Getty Images
Кардиналы принимают участие в мессе в пятый из девяти дней траура по покойному Папе Франциску в базилике Святого Петра в Ватикане, 30 апреля 2025 года Alessandra Tarantino / AP