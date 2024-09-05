Август 2024 года в фотографиях

Люди проходят по Гриффитской обсерватории перед восходящим суперлунием, Лос-Анджелес, 19 августа 2024 года

Летние Олимпийские игры в Париже, эвакуация жителей приграничных районов Курской области, протесты в Израиле и Венесуэле, открытие 81-го Венецианского кинофестиваля и другие важные события августа — в фотогалерее RTVI.

* Внесен Минюстом России в реестр иноагентов

** Организация «Талибан» признана в России террористической и запрещена