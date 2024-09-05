Август 2024 года в фотографиях

Летние Олимпийские игры в Париже, эвакуация жителей приграничных районов Курской области, протесты в Израиле и Венесуэле, открытие 81-го Венецианского кинофестиваля и другие важные события августа — в фотогалерее RTVI.
Два подъезда пятиэтажки обрушились после взрыва бытового газа в одной из квартир. Погибли 10 человек, в том числе пятеро детей. Нижний Тагил, Свердловская область, Россия, 1 августа 2024 года Донат Сорокин / ТАСС
Публицист Владимир Кара-Мурза*, политик Андрей Пивоваров* и бывший столичный муниципальный депутат Илья Яшин* (справа налево), освобожденные в результате обмена заключенными между Россией и странами Запада, перед пресс-конференцией. Бонн, Германия, 2 августа 2024 года Christoph Reichwein / Picture Alliance via Getty Images
Австралийка Кара Файн-Райан участвует в забеге на 3000 метров с препятствиями на летних Олимпийских играх. Париж, Франция, 4 августа 2024 года Matthias Schrader / AP
Мужчины пробегают мимо торгового центра, который подожгли протестующие против премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины и ее правительства, требуя справедливости для погибших во время недавних смертельных столкновений. Дакка, Бангладеш, 4 августа 2024 года Rajib Dhar / AP
Итальянский иллюзионист Артуро Брачетти выступает в зеркальных лабиринтах со своим шоу SOLO в Эдинбургском международном конференц-центре. Эдинбург, Шотландия, 6 августа 2024 года Jeff J Mitchell / Getty Images
Посетители 30-го фестиваля Sziget наслаждаются концертом на острове Шипьярд. Будапешт, Венгрия, 7 августа 2024 года Zoltan Balogh / EPA / TASS
Мальчик наблюдает за выступлением кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис и ее напарника, губернатора Миннесоты Тима Уолза, на предвыборном митинге. О-Клэр, штат Висконсин, США, 7 августа 2024 года Julia Nikhinson / AP
Ветеринар Центра морских млекопитающих Грег Франкфуртер осматривает калифорнийского морского льва, спасенного с пляжа с признаками отравления. За последний месяц этих животных регулярно находят у воды с симптомами интоксикации домоевой кислотой, которая вызывает вялость и судороги. Саусалито, Калифорния, 8 августа 2024 года Justin Sullivan / Getty Images
Эйми Фишер из Новой Зеландии на одиночном каяке преодолевает 500-метровую дистанцию в полуфинале женских соревнований по гребле на Олимпийских играх. Париж, Франция, 10 августа 2024 года Ali Haider / EPA / TASS
Фейерверк на церемонии закрытия летних Олимпийских игр на стадионе «Стад де Франс». Париж, Франция, 11 августа 2024 года Kin Cheung / AP
Женщина, эвакуированная из Курской области, выбирает бесплатную одежду возле пункта временного размещения. Курск, Россия, 12 августа 2024 года AP
Дым от крупных лесных пожаров, охвативших Грецию к концу лета. Афины, Греция, 12 августа 2024 года Petros Giannakouris / AP
Метеорный поток Персеиды в небе над подбитым танком времен войны 1992-1995 годов на горе Бьелашница. Босния и Герцеговина, 13 августа 2024 года Armin Durgut / AP
Афганские талибы** отмечают третью годовщину захвата власти в стране. Кабул, Афганистан, 14 августа 2024 года Haroon Sabawoon / Anadolu / Getty Images
Лагерь беженцев Буленго в Африке, где в связи со стремительным распространением оспы обезьян Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию. Гома, Конго, 15 августа 2024 года Moses Sawasawa / AP
Разрушенный пограничный пункт недалеко от Суджи. Курская область, 16 августа 2024 года Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images
В Венесуэле прошли многотысячные акции протеста против результатов президентских выборов, победителем которых объявлен действующий президент Николас Мадуро. Каракас, Венесуэла, 17 августа 2024 года Ariana Cubillos / AP
Извержение вулкана Шивелуч, предположительно вызванное землетрясением магнитудой 7,0 в 102 километрах к востоку от Петропавловска-Камчатского. Россия, 18 августа 2024 года Zuma / TASS
Мальчик у дома, поврежденного в результате обстрела ВСУ. Курск, Курская область, Россия, 18 августа 2024 года EPA / TASS
Жрецы танцуют под ритм барабана дхола на ежегодном трехдневном фестивале Деодхани в храме Камакхья. Этот праздник посвящен змеиной богине Камакхье, которая, если верить преданиям, исполняет желания тех, кто ей прислуживает. Гувахати, Индия, 19 августа 2024 года David Talukdar / NurPhoto via Getty Images
Президент России Владимир Путин посещает бесланскую школу №1, которая подверглась нападению террористов в 2004 году. Беслан, Республика Северная Осетия-Алания, Россия, 20 августа 2024 года Vyacheslav Prokofyev / Sputnik Kremlin / AP
Израильские полицейские разгоняют ультраортодоксальных евреев, протестующих против нового законопроекта, который отменяет их освобождение от военной службы. Иерусалим, Израиль, 21 августа 2024 года Ohad Zwigenberg / AP
Папа римский Франциск примеряет клоунский красный нос на еженедельной общей аудиенции в зале Павла VI. Ватикан, 21 августа 2024 года Angelo Carconi / EPA / TASS
Участник акции протеста против изменений в законах о выборах, которые могут усилить политическое влияние уходящего индонезийского президента Джоко Видодо, у здания парламента. Джакарта, Индонезия, 22 августа 2024 года Dita Alangkara / AP
Президент Ботсваны Мокветси Масиси держит алмаз весом 2 492 карата, который найден на одном из рудников страны и будет выставлен на всеобщее обозрение. Габороне, Ботсвана, 22 августа 2024 года AP
Фермер держится за вожжи, скользя по грязи за своими волами во время традиционной гонки на плугах «Нангарни Спардха» в деревне Дерван в районе Ратнагири в индийском штате Махараштра, 22 августа 2024 года Rajanish Kakade / AP
Заключенные исправительной колонии №19 в городе Суровикино захватили заложников. Сотрудники полиции возле отделения реанимации Центральной районной больницы Суровикинского района. Волгоградская область, Россия, 23 августа 2024 года Артем Краснов / Коммерсантъ
Участница автопробега по Садовому кольцу в честь Дня Российского флага. Москва, Россия, 21 августа 2024 года Юлия Морозова / ТАСС
Многоэтажный жилой дом, поврежденный обломками беспилотника. Саратовская область, Россия, 26 августа 2024 года Екатерина Савина / ТАСС
Люди встречают закат на сапах на реке Майн. Франкфурт, Германия, 28 августа 2024 года Michael Probst / AP
Продюсер Джереми Клейнер, Артур Конти, Джастин Теру, Дженна Ортега, Вайнона Райдер, режиссер Тим Бертон, Моника Беллуччи, Майкл Китон, Уиллем Дефо, Кэтрин О’Хара и продюсер Томми Харпер (слева направо) позируют перед премьерой фильма «Битлджус 2» на церемонии открытия 81-го Венецианского кинофестиваля. Венеция, Италия, 28 августа 2024 года Vianney Le Caer / Invision / AP
Дети из коренного народа манджуи играют с автомобильными покрышками в общине Абисаи в Марискаль-Эстигарриби в западном регионе Парагвая, известном как Парагвайский Чако, 28 августа 2024 года Rodrigo Abd / AP
Фонтаны лавы взмывают на 70-80 метров над кратерами вулкана на полуострове Рейкьянес в Исландии, 29 августа 2024 года. Marco di Marco / AP
Пожарные тушат разрушенный авиабомбой жилой дом в Харькове. Украина, 30 августа 2024 года Andrii Marienko / AP
* Внесен Минюстом России в реестр иноагентов
** Организация «Талибан» признана в России террористической и запрещена