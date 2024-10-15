Добыча угля на последней оставшейся шахте в Чехии. Фотогалерея

Чешская угольная шахта в Стонаве, часть Верхнесилезского угольного бассейна, является важным источником топлива для производства электроэнергии и тепла в стране. Горнодобывающая компания OKD — единственный производитель каменного угля в Чехии, его добыча ведется на шахте CSM. Строительство шахты началось 1 сентября 1958 года, а разведка в горнодобывающем районе стартовала за несколько месяцев до этого. Из-за долгосрочных проблем с рентабельностью компания прекратила добычу на большинстве своих шахт в последние годы и ожидает завершения добычи на шахте в конце 2025 — начале 2026 года. После этого компания проведет техническую ликвидацию шахты, что займет около трех лет.

Рабочие, используя налобные фонари, добывают уголь и загружают его в вагоны для отправки на электростанции. Однако, эта работа способствует загрязнению воздуха, что подтверждается рейтингом Остравы и близлежащих городов в десятке самых загрязненных городов Европы. При сжигании уголь способствует выбросам углекислого газа, который нагревает атмосферу, изменяет погодные условия по всему миру и ускоряет глобальное потепление.

Энергетический кризис, вызванный запретом ЕС на российский уголь, заставил правительство Чехии пересмотреть планы по полному прекращению добычи угля. Угольные электростанции производят около 40% электричества в стране, что втрое выше среднего показателя по ЕС. Чешская государственная компания OKD продлила свои горнодобывающие работы на шахте CSM, и около 3500 сотрудников продолжат добывать богатый энергией уголь как минимум до начала 2026 года. Затем правительство планирует прекратить использование угля к 2033 году и перейти на ядерную и возобновляемые источники энергии.