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15.10.2024 / 09:34

Добыча угля на последней оставшейся шахте в Чехии. Фотогалерея

Шахтер работает под землей во время смены на угольной шахте 
Шахтер работает под землей во время смены на угольной шахте 
Martin Divisek / EPA / TASS

Чешская угольная шахта в Стонаве, часть Верхнесилезского угольного бассейна, является важным источником топлива для производства электроэнергии и тепла в стране. Горнодобывающая компания OKD — единственный производитель каменного угля в Чехии, его добыча ведется на шахте CSM. Строительство шахты началось 1 сентября 1958 года, а разведка в горнодобывающем районе стартовала за несколько месяцев до этого. Из-за долгосрочных проблем с рентабельностью компания прекратила добычу на большинстве своих шахт в последние годы и ожидает завершения добычи на шахте в конце 2025 — начале 2026 года. После этого компания проведет техническую ликвидацию шахты, что займет около трех лет.

Производственные здания и шахтные подъемники на угольной шахте CSM
Petr David Josek / AP

Petr David Josek / AP

Рабочий идет по сортировочной установке
Martin Divisek / EPA / TASS

Petr David Josek / AP

Шахтеры сидят на скамейке перед спуском в угольную шахту
Petr David Josek / AP

Рабочий сортирует уголь на угольной шахте CSM в Стонаве
Petr David Josek / AP

Рабочие, используя налобные фонари, добывают уголь и загружают его в вагоны для отправки на электростанции. Однако, эта работа способствует загрязнению воздуха, что подтверждается рейтингом Остравы и близлежащих городов в десятке самых загрязненных городов Европы. При сжигании уголь способствует выбросам углекислого газа, который нагревает атмосферу, изменяет погодные условия по всему миру и ускоряет глобальное потепление.

Шахтеры спускаются на лифте в угольную шахту
Petr David Josek / AP

Шахтеры спускаются на лифте в угольную шахту
Petr David Josek / AP

Шахтер спускается в шахту
Petr David Josek / AP

Petr David Josek / AP

Шахтеры толкают тележку в шахте угольной шахты
Petr David Josek / AP

Petr David Josek / AP

Martin Divisek / EPA / TASS

Petr David Josek / AP

Шахтер спускается в шахту
Petr David Josek / AP

Шахтеры работают под землей во время смены на угольной шахте
Martin Divisek / EPA / TASS

Martin Divisek / EPA / TASS

Энергетический кризис, вызванный запретом ЕС на российский уголь, заставил правительство Чехии пересмотреть планы по полному прекращению добычи угля. Угольные электростанции производят около 40% электричества в стране, что втрое выше среднего показателя по ЕС. Чешская государственная компания OKD продлила свои горнодобывающие работы на шахте CSM, и около 3500 сотрудников продолжат добывать богатый энергией уголь как минимум до начала 2026 года. Затем правительство планирует прекратить использование угля к 2033 году и перейти на ядерную и возобновляемые источники энергии.

Шахтер спускается в шахту
Petr David Josek / AP

Шахтеры покидают шахту после отработки смены под землей
Martin Divisek / EPA / TASS

Martin Divisek / EPA / TASS

Бульдозер перемещает уголь по складу на угольной шахте CSM
Martin Divisek / EPA / TASS

Уголь укладывается в грузовые вагоны на складе угольной шахты
Martin Divisek / EPA / TASS

Martin Divisek / EPA / TASS

Логотип угольной шахты CSM на крыше в Стонаве
Petr David Josek / AP

Иван Краснов