Дыра вместо аварийного выхода в самолете Boeing 737. Фото дня

Портленд, штат Орегон, США, 7 января 2024 года. Зияющая дыра размером с холодильник образовалась в корпусе Boeing 737 Max 9 авиакомпании Alaska Airlines после того, как в ночь на 6 января люк аварийного выхода оторвался от фюзеляжа самолета спустя полчаса после взлета.

В результате лайнер экстренно сел с оторванной дверцей, которую спустя три дня нашел школьный учитель. На борту находился 171 пассажир и шесть членов экипажа, никто из них не пострадал.

После инцидента эксплуатацию Boeing 737 MAX 9 приостановили в США, ЕС и Турции.