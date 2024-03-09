Февраль 2024 года в фотографиях

Беспорядки на Гаити, празднование Китайского Нового года, протесты фермеров в Мадриде, лесные пожары в Чили и другие события, попавшие на самые яркие фотографии февраля — в подборке RTVI.
Фермеры жгут солому и покрышки у здания Европейского парламента во время саммита ЕС. Брюссель, 1 февраля 2024 года Thomas Padilla / AP
На пляж чилийского курорта Винья-дель-Мар надвигается стена дыма от лесных пожаров. Чили, 2 февраля 2024 года Martin Thomas / AP
Житель Калифорнии выгуливает собаку вдоль побережья в Пасифик Гроув 2 февраля 2024 года. В конце зимы на Золотой штат обрушились мощные штормы, а в начале весны их ожидается еще больше Rich Pedroncelli / AP
Балерина Ханна Миллер ждет своей очереди на прослушивание кандидатов на балетные стипендии Молодежного Гран-при Америки (YAGP) в Ривер Форест. Иллинойс, 4 февраля 2024 года Nam Y. Huh / AP
Демонстрант прыгает через горящие шины на акции протеста, участники которой требуют отставки премьер-министра Гаити Ариэля Генри. Порт-о-Пренсе, 5 февраля 2024 года Odelyn Joseph / AP
Люди идут под дождем мимо театра Fox в Лос-Анджелесе перед премьерой фильма «Боб Марли: Одна любовь» 6 февраля 2024 года. В тот день около 75 000 человек лишились крова из-за урагана «исторических масштабов». Шторм пронесся по Южной Калифорнии, вызвав проливные дожди и наводнения. Ethan Swope / AP
Внеочередные выборы президента Республики Азербайджан. Физули, 7 февраля 2024 года Анатолий Жданов / Коммерсантъ
Офицер израильской армии идет по туннелю под комплексом зданий Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа, 8 февраля 2024 года. После обнаружения секретных подземных ходов, которыми пользовались боевики ХАМАС, Израиль выдвинул обвинения в адрес агентства Ariel Schalit / AP
Рабочие экстренно ремонтируют трубопровод вблизи лавового поля неподалеку от электростанции Свартсенги в исландском рыбацком поселке Гриндавик 9 февраля 2024 года. Во время последнего извержения вулкана магма проникла под жилые дома, и власти эвакуировали население. Многие не вернулись до сих пор, а некоторым — и некуда: в начале февраля поток лавы разрушил несколько домов. Marco Di Marco / AP
Люди встречают Лунный новый год Деревянного Дракона в Бинондо — старейшем в мире китайском квартале. Манила, Филиппины, 10 февраля 2024 года Jose Monsieur Santos / ZUMA / TASS
Представители известной школы самбы Imperatriz Leopoldinense выступают на параде в рамках традиционного карнавала 2024 в Рио-де-Жанейро, Бразилия, 11 февраля 2024 года Buda Mendes / Getty Images
Пожилой израильтянин Луис Хар (слева) обнимает своих родственников, вернувшись после нескольких месяцев пребывания в плену у боевиков ХАМАС в секторе Газа. Медцентр «Шеба» в Рамат-Гане, Израиль, 12 февраля 2024 года Israeli Army / AP
Мужчина пачкает лицо и одежду козлиной кровью, готовясь облачиться в костюм Момочорро и принять участие в карнавале басков в Альсасуа. Испания, 13 февраля 2024 года Elsa A Bravo / SOPA Images / Zuma / TASS
Посетители храма Гуйюань в Ухани зажигают благовония и свечи, чтобы поприветствовать китайского бога богатства Цай-Шэня во время Весеннего фестиваля — новогодних праздников по лунному календарю. По традиции эта церемония проводится на пятый день после начала китайского нового года. КНР, 14 февраля 2024 года Visual China Group / TASS
Здание торгового центра на улице Плеханова повреждено при ракетном ударе ВСУ на Белгород. Минобороны России уточнило, что город атаковали из РСЗО RM-70 «Вампир». Белгород, Россия, 15 февраля 2024 года Евгений Силантьев / ТАСС
Палестинцы стоят в очереди за бесплатной едой в Рафахе. Сектор Газа, 16 февраля 2024 года Fatima Shbair / AP
Люди возлагают цветы к Соловецкому камню в память об Алексее Навальном в день его смерти. Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти оппозиционера в исправительной колонии строгого режима «Полярный волк»16 февраля 2024 года. Москва, Россия. Dmitry Serebryakov / AP
Вид на Авдеевский коксохимический завод на севере Авдеевки, за которую с октября 2023 года шли ожесточенные бои. В ночь на 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о выводе войск из города. 17 февраля 2024 года, Авдеевка, ДНР. Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Представитель Турции Таха Акгюль (слева) и Гено Петриашвили из Грузии (слева) сражаются за золотую медаль чемпионата Европы по борьбе в весовой категории до 125 кг. Бухарест, Румыния, 18 февраля 2024 года Andreea Alexandru / AP
Сотни фермеров приехали на тракторах в центр Мадрида, присоединившись к акциям протеста против аграрной политики Евросоюза и в поддержку местных фермерских хозяйств. Мадрид, Испания, 21 января 2024 года Manu Fernandez / AP
Прохожие идут по одной из улиц Тегерана мимо расклеенных на стене предвыборных плакатов кандидатов в Совет экспертов. Это специальный государственный орган, избирающий Высшего руководителя Ирана. Он состоит из 88 муджтахидов, которых население страны выбирает на восьмилетний срок. Иран, 21 февраля 2024 года Abedin Taherkenareh / EPA / TASS
Жительница эквадорского Гуаякиле идет по затопленной ливнями улице. Эквадор, 20 февраля 2024 года Mauricio Torres / EPA / TASS
Церемония открытия международного мультиспортивного турнира «Игры Будущего» в выставочном центре «Казань Экспо». Республика Татарстан, Россия, 21 февраля 2024 года Сергей Бобылев / ТАСС
Женщина держит портреты своих сыновей, которых боевики ХАМАС удерживают в плену в секторе Газа. Вместе с родными других заложников она вышла требовать, чтобы власти приняли меры для освобождения взятых в плен израильтян. Тель-Авив, Израиль, 21 февраля 2024 года Oded Balilty / AP
Вид на китайский город Хэйхэ со стороны Благовещенска. Россия, 24 февраля 2024 года Юрий Смитюк / ТАСС
Буддийский праздник Макха Буча в храме Ват Бенчамабопхит в тайской провинции Патхумтхани. Таиланд, 24 феврала 2024 года Rungroj Yongrit / EPA / TASS
Полицейский греческого города Салоники, которого облили белой краской участники акции протеста, приуроченной к первой годовщине смертельной железнодорожной катастрофы год назад. Греция, 28 февраля 2024 года. Giannis Papanikos / AP
Работа британского художника Фрэнсиса Бэкона «Эскиз к портрету Джорджа Дайера» на пресс-показе лотов аукциона Sotheby’s Modern & Contemporary. Ее начальная стоимость оценивалась в 5-7 млн фунтов стерлингов. Лондон, Великобритания, 28 февраля 2024 года Kin Cheung / AP
Петербуржец смотрит трансляцию послания президента России Владимира Путина к Федеральному собранию в кинотеатре. Санкт-Петербург, Россия, 29 февраля 2024 года AP
Жительница Боливии, чей дом затопило наводнением, делает макияж среди вещей и кроватей в спортивном центре, который стал убежищем для таких же эвакуированных. Их жилье в районе на границе с Бразлией уничтожила река Акри, которая вышла из берегов после сильных дождей. Кобиха, Боливия, 29 февраля 2024 года Juan Karita / AP