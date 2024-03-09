Февраль 2024 года в фотографиях

Пара возвращается домой на шикаре, традиционной лодке, по озеру Дал после рабочего дня. Сринагар, индийский Кашмир, 29 февраля 2024 года

Беспорядки на Гаити, празднование Китайского Нового года, протесты фермеров в Мадриде, лесные пожары в Чили и другие события, попавшие на самые яркие фотографии февраля — в подборке RTVI.