Визуал
09.03.2024 / 19:29

Февраль 2024 года в фотографиях

Пара возвращается домой на шикаре, традиционной лодке, по озеру Дал после рабочего дня. Сринагар, индийский Кашмир, 29 февраля 2024 года
Пара возвращается домой на шикаре, традиционной лодке, по озеру Дал после рабочего дня. Сринагар, индийский Кашмир, 29 февраля 2024 года
Dar Yasin / AP

Беспорядки на Гаити, празднование Китайского Нового года, протесты фермеров в Мадриде, лесные пожары в Чили и другие события, попавшие на самые яркие фотографии февраля — в подборке RTVI.

Фермеры жгут солому и покрышки у здания Европейского парламента во время саммита ЕС. Брюссель, 1 февраля 2024 года
Thomas Padilla / AP

На пляж чилийского курорта Винья-дель-Мар надвигается стена дыма от лесных пожаров. Чили, 2 февраля 2024 года
Martin Thomas / AP

Житель Калифорнии выгуливает собаку вдоль побережья в Пасифик Гроув 2 февраля 2024 года. В конце зимы на Золотой штат обрушились мощные штормы, а в начале весны их ожидается еще больше
Rich Pedroncelli / AP

Балерина Ханна Миллер ждет своей очереди на прослушивание кандидатов на балетные стипендии Молодежного Гран-при Америки (YAGP) в Ривер Форест. Иллинойс, 4 февраля 2024 года
Nam Y. Huh / AP

Демонстрант прыгает через горящие шины на акции протеста, участники которой требуют отставки премьер-министра Гаити Ариэля Генри. Порт-о-Пренсе, 5 февраля 2024 года
Odelyn Joseph / AP

Люди идут под дождем мимо театра Fox в Лос-Анджелесе перед премьерой фильма «Боб Марли: Одна любовь» 6 февраля 2024 года. В тот день около 75 000 человек лишились крова из-за урагана «исторических масштабов». Шторм пронесся по Южной Калифорнии, вызвав проливные дожди и наводнения.
Ethan Swope / AP

Внеочередные выборы президента Республики Азербайджан. Физули, 7 февраля 2024 года
Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Офицер израильской армии идет по туннелю под комплексом зданий Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа, 8 февраля 2024 года. После обнаружения секретных подземных ходов, которыми пользовались боевики ХАМАС, Израиль выдвинул обвинения в адрес агентства
Ariel Schalit / AP

Рабочие экстренно ремонтируют трубопровод вблизи лавового поля неподалеку от электростанции Свартсенги в исландском рыбацком поселке Гриндавик 9 февраля 2024 года. Во время последнего извержения вулкана магма проникла под жилые дома, и власти эвакуировали население. Многие не вернулись до сих пор, а некоторым — и некуда: в начале февраля поток лавы разрушил несколько домов.
Marco Di Marco / AP

Люди встречают Лунный новый год Деревянного Дракона в Бинондо — старейшем в мире китайском квартале. Манила, Филиппины, 10 февраля 2024 года
Jose Monsieur Santos / ZUMA / TASS

Представители известной школы самбы Imperatriz Leopoldinense выступают на параде в рамках традиционного карнавала 2024 в Рио-де-Жанейро, Бразилия, 11 февраля 2024 года
Buda Mendes / Getty Images

Пожилой израильтянин Луис Хар (слева) обнимает своих родственников, вернувшись после нескольких месяцев пребывания в плену у боевиков ХАМАС в секторе Газа. Медцентр «Шеба» в Рамат-Гане, Израиль, 12 февраля 2024 года
Israeli Army / AP

Мужчина пачкает лицо и одежду козлиной кровью, готовясь облачиться в костюм Момочорро и принять участие в карнавале басков в Альсасуа. Испания, 13 февраля 2024 года
Elsa A Bravo / SOPA Images / Zuma / TASS

Посетители храма Гуйюань в Ухани зажигают благовония и свечи, чтобы поприветствовать китайского бога богатства Цай-Шэня во время Весеннего фестиваля — новогодних праздников по лунному календарю. По традиции эта церемония проводится на пятый день после начала китайского нового года. КНР, 14 февраля 2024 года
Visual China Group / TASS

Здание торгового центра на улице Плеханова повреждено при ракетном ударе ВСУ на Белгород. Минобороны России уточнило, что город атаковали из РСЗО RM-70 «Вампир». Белгород, Россия, 15 февраля 2024 года
Евгений Силантьев / ТАСС

Палестинцы стоят в очереди за бесплатной едой в Рафахе. Сектор Газа, 16 февраля 2024 года
Fatima Shbair / AP

Люди возлагают цветы к Соловецкому камню в память об Алексее Навальном в день его смерти. Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти оппозиционера в исправительной колонии строгого режима «Полярный волк»16 февраля 2024 года. Москва, Россия.
Dmitry Serebryakov / AP

Вид на Авдеевский коксохимический завод на севере Авдеевки, за которую с октября 2023 года шли ожесточенные бои. В ночь на 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о выводе войск из города. 17 февраля 2024 года, Авдеевка, ДНР.
Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Представитель Турции Таха Акгюль (слева) и Гено Петриашвили из Грузии (слева) сражаются за золотую медаль чемпионата Европы по борьбе в весовой категории до 125 кг. Бухарест, Румыния, 18 февраля 2024 года
Andreea Alexandru / AP

Сотни фермеров приехали на тракторах в центр Мадрида, присоединившись к акциям протеста против аграрной политики Евросоюза и в поддержку местных фермерских хозяйств. Мадрид, Испания, 21 января 2024 года
Manu Fernandez / AP

Прохожие идут по одной из улиц Тегерана мимо расклеенных на стене предвыборных плакатов кандидатов в Совет экспертов. Это специальный государственный орган, избирающий Высшего руководителя Ирана. Он состоит из 88 муджтахидов, которых население страны выбирает на восьмилетний срок. Иран, 21 февраля 2024 года
Abedin Taherkenareh / EPA / TASS

Жительница эквадорского Гуаякиле идет по затопленной ливнями улице. Эквадор, 20 февраля 2024 года
Mauricio Torres / EPA / TASS

Церемония открытия международного мультиспортивного турнира «Игры Будущего» в выставочном центре «Казань Экспо». Республика Татарстан, Россия, 21 февраля 2024 года
Сергей Бобылев / ТАСС

Женщина держит портреты своих сыновей, которых боевики ХАМАС удерживают в плену в секторе Газа. Вместе с родными других заложников она вышла требовать, чтобы власти приняли меры для освобождения взятых в плен израильтян. Тель-Авив, Израиль, 21 февраля 2024 года
Oded Balilty / AP

Вид на китайский город Хэйхэ со стороны Благовещенска. Россия, 24 февраля 2024 года
Юрий Смитюк / ТАСС

Буддийский праздник Макха Буча в храме Ват Бенчамабопхит в тайской провинции Патхумтхани. Таиланд, 24 феврала 2024 года
Rungroj Yongrit / EPA / TASS

Полицейский греческого города Салоники, которого облили белой краской участники акции протеста, приуроченной к первой годовщине смертельной железнодорожной катастрофы год назад. Греция, 28 февраля 2024 года.
Giannis Papanikos / AP

Работа британского художника Фрэнсиса Бэкона «Эскиз к портрету Джорджа Дайера» на пресс-показе лотов аукциона Sotheby’s Modern & Contemporary. Ее начальная стоимость оценивалась в 5-7 млн фунтов стерлингов. Лондон, Великобритания, 28 февраля 2024 года
Kin Cheung / AP

Петербуржец смотрит трансляцию послания президента России Владимира Путина к Федеральному собранию в кинотеатре. Санкт-Петербург, Россия, 29 февраля 2024 года
AP

Жительница Боливии, чей дом затопило наводнением, делает макияж среди вещей и кроватей в спортивном центре, который стал убежищем для таких же эвакуированных. Их жилье в районе на границе с Бразлией уничтожила река Акри, которая вышла из берегов после сильных дождей. Кобиха, Боливия, 29 февраля 2024 года
Juan Karita / AP

Иван Краснов
Екатерина Дериглазова
Максим Кардопольцев
Владимир Терешков