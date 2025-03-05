Февраль 2025 года в фотографиях

Выступление Кендрика Ламара на «Супербоуле», парад гребцов в рамках Венецианского карнавала, переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде, скандальная встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме и другие события февраля — в фотогалерее RTVI.
Последствия взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» на Авиационной улице. Во время взрыва один человек погиб, четверо пострадали. Вертолет авиационной службы МЧС России на месте происшествия. Москва, 3 февраля 2025 года Иван Водопьянов / Коммерсантъ
Собака сидит на горе мусора. Отходы не вывозят много месяцев, люди выбрасывают мусор прямо на улицу. Город Газа, 4 февраля 2025 года Abdel Kareem Hana / AP
В результате двустороннего обмена пленными при посредничестве ОАЭ на родину вернулись 150 украинских военнослужащих разных родов войск ВСУ, в том числе попавшие в плен в Мариуполе и Запорожье. Российские военные, освобожденные в рамках обмена, находятся в Беларуси, где проходят лечение, после которого вернутся в Россию. Граница Беларуси и Украины, 5 февраля 2025 года Пресс-служба президента Украины
Винни Харлоу на показе показа Christian Siriano Fall/Winter 2025 в Chelsea Industrial на Неделе моды в Нью-Йорке, 6 февраля 2025 года Charles Sykes / Invision / AP
Сотрудник птицефермы несет цыплят на убой. В правительстве обеспокоены периодическими вспышками птичьего гриппа, которые приводят к уничтожению поголовья птицы, и, как следствие, к стремительному росту цен на яйца и курятину. Нью-Йорк, США, 7 февраля 2025 года Andres Kudacki / AP
Овцы идут в тумане по заснеженной дороге в Эксмуре, Англия, 8 февраля 2025 года Alastair Grant / AP
Установка сетей для защиты от нефтепродуктов на пляже в Анапе, Краснодарский край, Россия, 8 февраля 2025 года Игорь Онучин / ТАСС
Президент США Дональд Трамп выходит из самолета Air Force One после приземления на Объединенной резервной базе ВМС в Новом Орлеане, воскресенье, 9 февраля 2025 года, перед началом футбольного матча NFL Super Bowl 59 Ben Curtis / AP
Сын Мин Квон из США соревнуется в четвертьфинале утешительного забега на 1000 метров в третий день Кубка Odido #5 Тильбург в рамках Мирового тура ISU по шорт-треку. Тильбург, Нидерланды, 9 февраля 2025 года Dean Mouhtaropoulos / International Skating Union / Getty Images
Кендрик Ламар выступает в перерыве 59-го Супербоула NFL между «Канзас-Сити Чифс» и «Филадельфией Иглз», 9 февраля 2025 года в Новом Орлеане, США Godofredo A. Vásquez / AP
Мужчина танцует с лошадьми во время Аль-Мерма шейха Абдель Рахима аль-Кенауи. Мерма — старинная игра в Верхнем Египте, ежегодно проводимая в месяц Шаабан в честь этого суфийского шейха. Игру также проводят в других провинциях, чтобы сохранить культурное наследие. Кена, Египет, 12 февраля 2025 года Ali Moustafa / Getty Images
Автомобиль въехал в демонстрацию профсоюза Verdi. По данным полиции, пострадали не менее 28 человек. Водитель, 24-летний соискатель убежища из Афганистана, задержан. Мюнхен, Германия, 13 февраля 2025 года Ronald Wittek / EPA / TASS
Авария на финише гонки NASCAR Xfinity Series United Rentals 300 на Daytona International Speedway. Дайтона-Бич, Флорида, 15 февраля 2025 года Jared C. Tilton / Getty Images
Лодки плывут под мостом Риальто во время традиционного парада гребцов, который является частью исторического Венецианского карнавала. Венеция, Италия, 16 февраля 2025 года Antonio Calanni / AP
Военно-морские силы Индонезии участвуют в пятых многосторонних учениях KOMODO (MNEK). Учения проводятся раз в два года с участием 38 стран для улучшения сотрудничества в гуманитарных операциях, ликвидации последствий катастроф и морской безопасности. Бали, Индонезия, 16 февраля 2025 года Made Nagi / EPA / TASS
Во дворце королевской семьи Дирия в комплексе Альбасатин прошли переговоры делегаций России и США. Стороны договорились, что группы переговорщиков от двух стран вступят в контакт по вопросу урегулирования на Украине. Эр-Рияд, Саудовская Аравия, 18 февраля 2025 года Freddie Everett / US State Department
Более 150 малых касаток были обнаружены вечером 18 февраля на отдаленном пляже у реки Артур на западном побережье Тасмании. К утру в живых осталось 90 животных. После неудачных попыток вернуть их в море из-за сильного ветра и шторма, было принято решение усыпить китов, чтобы свести их страдания к минимуму, Артур Ривер, Тасмания, Австралия, 19 февраля 2025 года NRE / AP
Илон Маск демонстрирует прдаренную бензопилу от президента Аргентины Хавьера Милея во время их выступления на «Конференции консервативных политических действий», Оксон-Хилл, штат Мэриленд, США, 20 февраля 2025 года Jose Luis Magana / AP
Персонажи фольклора и посетители на открытии фестиваля «Московская Масленица» на Красной площади, Москва, Россия, 21 февраля 2025 года Yuri Kochetkov / EPA / TASS
Израильским заложникам (слева направо) Элие Коэн, Омеру Шему и Омеру Венкерту, демонстрируют удостоверения, выданные ХАМАС, перед передачей заложников Красному Кресту, Нусейрат, сектор Газа, 22 февраля 2025 года Mohamamd Abu Samra / AP
Посетители бара наблюдают за первыми итогами общенациональных выборов Германии, Берлин, Германия, 23 февраля 2025 года Martin Meissner / AP
Бывшие военнослужащие Вооруженных сил Демократической Республики Конго и полицейские, которые сдались повстанцам M23, прибывают в Гома, Конго, 23 февраля 2025 года Moses Sawasawa / AP
Трейлер с гробами, в которых находятся тела бывшего лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и его двоюродного брата и преемника Хашема Сафиеддина, проезжает сквозь толпу людей, въезжая на стадион «Спорт Сити» во время похоронной процессии, Бейрут, Ливан, 23 февраля 2025 года Hassan Ammar / AP
Дождь льет на статую Папы Иоанна Павла II возле клиники Агостино Джемелли, куда госпитализирован Папа Франциск. Рим, Италия, 24 февраля 2025 года Gregorio Borgia / AP
Предположительно Мари Франс, бывшая жена бывшего хирурга Жоэля Ле Скуарнека, прибывает в уголовный суд Морбиана в Ванне, Бретань, Франция, 25 февраля 2025 года. Судебный процесс по делу бывшего хирурга Жоэля Ле Скуарнека о сексуальном насилии над детьми начался 24 февраля в Бретани. Он обвиняется в изнасиловании при отягчающих обстоятельствах и сексуальном насилии над 299 жертвами, большинство из которых были детьми, в период с 1989 по 2014 год. В случае признания виновным ему грозит до 20 лет тюрьмы Teresa Suarez / EPA / TASS
Ронни Саймон из команды «Майами Марлинс» жует жвачку, сидя в блиндаже во время пятого периода весенней тренировочной бейсбольной игры против команды «Нью-Йорк Метс»,Юпитер, штат Флорида, США, 26 февраля 2025 года Jeff Roberson / AP
Сушка бамбуковых палочек мосо на предприятии по переработке бамбуковой продукции. Китай. Провинция Аньхой, 26 февраля 2025 года Wu Junqi / VCG / TASS
Участники празднуют начало уличного карнавала на Старой рыночной площади в Кёльне. Германия, 27 февраля 2025 года Martin Meissner / AP
Пятничная молитва в мечети Истикляль в Джакарте в первый день священного для мусульман месяца Рамадан. Индонезия, 28 февраля 2025 года Mast Irham / EPA / TASS
Акция протеста в Афинах с требованием провести расследование железнодорожной катастрофы 2023 года. Греция, 28 февраля 2025 года George Vitsaras / EPA / TASS
Президент Дональд Трамп встречается с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне, 28 февраля 2025 года Mystyslav Chernov / AP