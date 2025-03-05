Февраль 2025 года в фотографиях

Гигантские узоры в форме деревьев появились на замерзшей реке Цяньтан в Ханчжоу, Китай, 9 февраля 2025 года. После отлива и на фоне сильных холодов на покрытых льдом илистых берегах возникли эти естественные «приливные деревья».

VCG / VCG via Getty Images