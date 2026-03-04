Финалисты конкурса среди фотографов-профессионалов Sony World Photography 2026
Организаторы Sony World Photography Awards 2026 объявили финалистов профессионального конкурса. В этом году на все категории — Professional, Open, Student и Youth — было подано более 430 тыс. фотографий из более чем 200 стран и территорий.
В профессиональной категории фотографы представляют серии из пяти—десяти снимков в десяти разных номинациях: от дикой природы и портретов до пейзажей. По итогам конкурса выберут десять победителей категорий, а одному из них присудят главный титул Photographer of the Year и приз $25 тыс. Со всеми сериями фотографий можно ознакомиться на сайте фотоконкурса.
Имена победителей объявят 16 апреля в Лондоне. Лучшие работы финалистов будут представлены на выставке в Somerset House с 17 апреля по 5 мая 2026 года.
Финалист, архитектура и дизайн. Из проекта Homes of Haor («Дома Хаора»). Фотопроект посвящен традиционной архитектуре региона Хаор в Бангладеш. Дома здесь строят на естественных возвышениях, которые во время муссонов превращаются в острова среди воды, а главным транспортом становятся лодки Joy Saha / Sony World Photography Awards 2026
Финалист, архитектура и дизайн. Из проекта Everyday Structures («Архитектура повседневности»). Фотопроект о семейных продуктовых магазинах на окраинах Куритибы в Бразилии. Серия показывает повседневную архитектуру городских окраин, сохраняющуюся несмотря на развитие крупных торговых сетей André Tezza / Sony World Photography Awards 2026
Финалист, архитектура и дизайн. Из проекта Chinese Watchtowers («Китайские сторожевые башни»). Фотопроект о сторожевых башнях диаолоу в провинции Гуандун (Китай), построенных в 1912—1949 годах как убежища и оборонительные сооружения Chen Liang / Sony World Photography Awards 2026
Финалист, креативная фотография. Из проекта The Black Album («Черный альбом»). Фотопроект посвящён массовым исчезновениям людей в Мексике, где пропавшими считаются более 130 000 человек. Используя архивные фотографии, автор создаёт символический «альбом исчезнувших» — коллективный портрет утраты, памяти и неразрешённой скорби Pablo Ramos / Sony World Photography Awards 2026
Финалист, креативная фотография. Из проекта The Palm, On Piru («Жест Пиру»). Фотопроект исследует духовные связи и коллективную идентичность рэперов из Южного Лос-Анджелеса, связанных с группировкой Pirus/Bloods. Серия показывает людей и места, сформировавшие культуру G-funk и западное хип-хоп-движение, а также их связь с местным сообществом и уличной средой. Ben Brooks / Sony World Photography Awards 2026
Шортлист, креативная фотография. Из проекта liminal Spaces («Пограничные просранства»). Фотопроект посвящен пограничному пространству между Сьюдад-Хуаресом (Мексика) и Эль-Пасо (США) — месту, где размываются границы идентичности и принадлежности. Серия исследует состояние «между», где пересечение границы меняет язык, привычки и ощущение себя, превращая границу одновременно в точку напряжения и встречи Persia Campbell / Sony World Photography Awards 2026
Финалист, документальная фотография. Из проекта Sixteen and a Half: Eight Months in a Juvenile Prison («Шестнадцать с половиной: восемь месяцев в тюрьме для несовершеннолетних»). Фотопроект рассказывает о жизни подростков в одной из шести французских тюрем для несовершеннолетних. В течение восьми месяцев фотограф наблюдал их повседневность, пытаясь показать реальные судьбы и голоса молодых заключённых, чьи истории обычно остаются вне общественного внимания Alexandre Bagdassarian / Sony World Photography Awards 2026
Финалист, документальная фотография. Из проекта Under the Shadow of Coca («В тени коки»). Фотопроект рассказывает о жизни фермеров в колумбийском регионе Путумайо, где выращивание коки остаётся одним из немногих источников дохода. Серия показывает, как сельские семьи оказываются зависимыми от нелегальной экономики, контролируемой вооружёнными группами, хотя сами производители чаще всего являются обычными крестьянами Santiago Mesa / Sony World Photography Awards 2026
Шортлист, документальная фотография. Из проекта Limbo («Лимб»). Фотопроект посвящён жизни в Гвинее-Бисау, стране, которая спустя более 50 лет после независимости остаётся в состоянии экономической и социальной стагнации. Серия показывает последствия бедности, политической нестабильности и слабых институтов, определяющих повседневную реальность её жителей Mário Cruz / Sony World Photography Awards 2026
Финалист, окружающая среда. Из проекта Jinê Land: Where Women Keep the Earth Alive («Земля Jinê: где женщины сохраняют жизнь»). Фотопроект рассказывает о женщинах Рожавы на северо-востоке Сирии, которые участвуют в восстановлении региона после войны. Серия показывает, как женщины управляют кооперативами, школами и общинами, развивая экологическое сельское хозяйство и модели самоуправления, основанные на идеях равенства и устойчивого развития Matteo Trevisan / Sony World Photography Awards 2026
Шортлист, окружающая среда. Из проекта Memorial of a Dead Lake («Память о мёртвом озере»). Фотопроект посвящён высыханию озера Урмия на северо-западе Ирана, которое когда-то было крупнейшим солёным озером Западной Азии. Серия показывает последствия многолетней засухи и чрезмерного водопользования: исчезновение воды, соляные бури и опустевшие поселения вокруг бывшего озера Hossein Sadri Nobarzad / Sony World Photography Awards 2026
Шортлист, окружающая среда. Из проекта A Tragedy: The Palisades Fire («Трагедия: пожар в Палисейдс»). Фотопроект посвящён последствиям одного из самых разрушительных пожаров в истории округа Лос-Анджелес. Серия показывает следы катастрофы: уничтоженные дома, расплавленные вещи и опустевшие районы, оставшиеся после того, как жители были вынуждены покинуть свои дома Jacob Paley / Sony World Photography Awards 2026
Финалист, пейзажная фотография. Из проекта The Oyster («Устрица»). Фотопроект посвящён устричным фермам на побережье Нормандии и Бретани во Франции. Съёмка с высоты показывает геометрические узоры устричных полей, которые появляются во время отлива и формируют абстрактный ландшафт вдоль всего побережья Andreas Secci / Sony World Photography Awards 2026
Финалист, пейзажная фотография. Из проекта Mountain Roads («Горные дороги»). Фотопроект посвящён знаменитым горным дорогам Европы: от Альп и Пиренеев до Доломитов. Серия фотополимерных гравюр показывает дороги, проложенные через сложный горный рельеф, и подчёркивает сочетание природного ландшафта и инженерного мастерства. На фото дорога к маяку на мысе Форментор Michael Blann / Sony World Photography Awards 2026
Финалист, пейзажная фотография. Из проекта Supercells: Mother Nature Unleashed («Суперъячейки: стихия природы без границ»). «Аллея торнадо» находится в центральной части США и известна экстремальной погодой. Весной и летом через этот регион проходят мощные грозовые штормы — суперъячейки. В сезон 2025 года произошло несколько очень зрелищных и фотогеничных штормов David Baxter III / Sony World Photography Awards 2026
Финалист, перспективы. Из проекта Sunny Side Up: A Portrait of the Most Average K-Parenting Today («Яичница-глазунья: портрет самого обычного корейского родительства сегодня»). Фотопроект посвящён современной семейной реальности Южной Кореи, где из-за рекордно низкой рождаемости многие семьи заводят собак вместо детей. Серия с иронией и теплотой показывает новое поколение родительства, балансирующее между заботой о детях и домашних питомцах Seungho Kim / Sony World Photography Awards 2026
Шортлист, перспективы. Из проекта Between Clouds and Mountain («Между облаками и горой»). Фотопроект рассказывает о жизни в горной деревне в штате Герреро, Мексика. Серия показывает повседневную жизнь местного жителя дона Тобиаса, его животных и спокойную связь человека с природой в окружении гор и лесов Brian Mena Laureano / Sony World Photography Awards 2026
Шортлист, перспективы. Из проекта Study on Flying («Исследование полёта»). Фотопроект рассказывает о мальчике Сейду и его увлечении птицами. Наблюдая за интересом сына к перьям, гнёздам и птицам, фотограф соединяет личную историю с андской культурой, где птицы считаются посредниками между человеческим и духовным мирами María Fernanda García Freire / Sony World Photography Awards 2026
Финалист, портрет. Из проекта Koryo-Saram: How Descendants of Deported USSR Koreans Are Rediscovering Their Roots in Uzbekistan («Корё-сарам: как потомки депортированных корейцев СССР заново открывают свои корни в Узбекистане»). Фотопроект посвящён корё-сарам — потомкам корейцев, депортированных из СССР в Узбекистан в сталинский период. Серия показывает, как новое поколение заново открывает свои корейские корни через культуру, музыку и язык, спустя десятилетия после утраты связи с исторической родиной Federico Borella / Sony World Photography Awards 2026
Шортлист, портрет. Из проекта Carnival Celebrations at Retirement Homes («Карнавалы в домах престарелых»). Фотопроект посвящён жизни пожилых людей в домах престарелых в Венгрии. Серия показывает, как меняется отношение к такому переезду: всё чаще люди сами выбирают новый дом и стараются сохранить активность, находя радость и общение. Праздничные карнавалы в этих домах становятся ярким проявлением этой жизненной энергии и чувства общности János Bődey / Sony World Photography Awards 2026
Шортлист, портрет. Из проекта Buried Treasure («Зарытое сокровище»). Фотопроект посвящён истории бывшего шахтёрского посёлка Хорден на северо-востоке Англии. Через сочетание современной фотографии, семейных архивов и рисунков серия исследует семейные мифы, наследственную травму и память о жизни в постиндустриальном обществе Ed Alcock / Sony World Photography Awards 2026
Финалист, спорт. Из проекта It’s a Dog’s Life («Собачья жизнь»). Фотопроект посвящён тренировкам борзых, многие из которых раньше участвовали в собачьих бегах. После завершения спортивной карьеры их забирают в семьи, но они по-прежнему нуждаются в беге, поэтому тренируются на специальных трассах, где преследуют искусственного «зайца» Rob Van Thienen / Sony World Photography Awards 2026
Финалист, спорт. Из проекта Buzkashi («Бузкаши»). Фотопроект посвящён бузкаши — древней конной игре народов Центральной Азии. Игра напоминает поло, но проходит без команд и границ поля: всадники (чапандазы) борются за обезглавленную тушу козла, стараясь захватить её, удержать и вырваться из общей схватки Todd Antony / Sony World Photography Awards 2026
Шортлист, спорт. Из проекта Nymphs («Нимфы»). Подводная серия, снятая в бассейне с использованием камеры в водонепроницаемом корпусе. В кадре запечатлены спортсменки синхронного плавания во время погружения Delfina Pignatiello / Sony World Photography Awards 2026
Финалист, натюрморт. Из проекта Experiments in Stillness («Эксперименты с неподвижностью»). Фотопроект исследует выразительность обычных предметов. Через тщательно выстроенные натюрморты повседневные вещи превращаются в визуальный язык, позволяя передавать идеи и эмоции и создавая пространство для тихого диалога между объектом и зрителем Gargi Sharma / Sony World Photography Awards 2026
Финалист, натюрморт. Из проекта The Bronte Pistachio («Фисташка из Бронте»). Фотопроект посвящён фисташкам из Бронте на Сицилии. Фотограф показывает, что даже похожие на первый взгляд орехи уникальны, превращая серию в размышление об индивидуальности и различиях в мире, стремящемся к однообразию Daniele Vita / Sony World Photography Awards 2026
Шортлист, натюрморт. Из проекта Humanoids: Portraits of Robots («Гуманоиды: портреты роботов»). Фотопроект посвящен гуманоидным роботам, которые вскоре могут стать частью повседневной жизни. Используя приёмы портретной фотографии, автор показывает роботов почти как людей, подчеркивая их сходство с человеком Francesco Amorosino / Sony World Photography Awards 2026
Финалист, дикая природа. Из проекта Capybaras at the Forefront of the Dispute and Resistance in Buenos Aires («Капибары в центре конфликта и сопротивления в Буэнос-Айресе»). Фотопроект посвящён конфликту между природой и городской застройкой в районе Нордельта под Буэнос-Айресом. Построенный на бывших болотах элитный район всё чаще сталкивается с капибарами — коренными обитателями этих мест, чьё появление вызывает споры среди жителей о защите природы и последствиях урбанизации Anita Pouchard Serra / Sony World Photography Awards 2026
Шортлист, дикая природа. Из проекта Fairy Mushroom Sporulations («Сказочное спорообразование грибов»). Спорообразование грибов — тонкий процесс, происходящий при их созревании. Когда миллиарды спор поднимаются в воздух, контровой свет раскрывает мерцающие облака частиц, каждая из которых окружена каплей воды и создаёт переливающиеся цвета из-за дифракции света. Фотограф более трёх лет снимал этот процесс в естественной среде без вмешательства, показывая грибы в новом свете и раскрывая красоту этого почти незаметного природного явления Benjamin Pawlica / Sony World Photography Awards 2026
Финалист, дикая природа. Из проекта Crossing Point («Точка переправы»). Снимки сделаны с помощью фотоловушки, которая была установлена у лесной переправы через реку в национальном заповеднике Масаи-Мара в Кении. Камера три месяца фиксировала передвижение редких чёрных носорогов и других животных, позволяя запечатлеть ночную жизнь и природное разнообразие этого почти закрытого для туристов места Will Burrard-Lucas / Sony World Photography Awards 2026