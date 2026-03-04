Финалисты конкурса среди фотографов-профессионалов Sony World Photography 2026

Шортлист, дикая природа. Из проекта Born of Ice («Рождённые из льда»). В первые недели после выхода из берлоги медвежата отдыхают у её входа, прижимаясь к матери. Побережье острова Баффин в канадском Нунавуте

Организаторы Sony World Photography Awards 2026 объявили финалистов профессионального конкурса. В этом году на все категории — Professional, Open, Student и Youth — было подано более 430 тыс. фотографий из более чем 200 стран и территорий.

В профессиональной категории фотографы представляют серии из пяти—десяти снимков в десяти разных номинациях: от дикой природы и портретов до пейзажей. По итогам конкурса выберут десять победителей категорий, а одному из них присудят главный титул Photographer of the Year и приз $25 тыс. Со всеми сериями фотографий можно ознакомиться на сайте фотоконкурса.

Имена победителей объявят 16 апреля в Лондоне. Лучшие работы финалистов будут представлены на выставке в Somerset House с 17 апреля по 5 мая 2026 года.