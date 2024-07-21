Генеральная репетиция парада в честь Дня ВМФ в Петербурге. Фото дня

21 июля 2024 года, Санкт-Петербург, Россия. Десантные катера «Алексей Баринов» (на первом плане), «Иван Пасько» (на втором плане), тральщик «Александр Обухов» (на третьем плане) и малый ракетный корабль «Советск» (на четвертом плане) во время генеральной репетиции Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России.

Главный военно-морской парад России традиционно проводится в День ВМФ, который отмечается в последнее воскресенье июля (в этом году — 28 июля).

По данным «Фонтанки», в этом году парад пройдет в усеченном формате. Как пишет издание со ссылкой на источники, впервые за восемь лет отменена его кронштадтская часть. Корабли, которые уже прибыли в Кронштадт для участия в мероприятии, ушли обратно на Северный флот, рассказали источники издания. Речь идет в том числе о большом противолодочном корабле «Адмирал Левченко» и торпедной атомной подводной лодке «Тамбов»