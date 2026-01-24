Гумкатастрофа в Киеве, очки Макрона и ключи от квартиры Долиной: прошедшая неделя в фотографиях
Протесты в Гренландии против политики Дональда Трампа, гуманитарная катастрофа из-за энергокризиса в Киеве, крушение поездов в Испании, прощание с модельером Валентино Гаравани и другие события последних семи дней в кадрах лучших мировых фотожурналистов.
Акция протеста против политики Трампа в отношении Гренландии у консульства США в Нууке, Гренландия Evgeniy Maloletka / AP
Сгоревшие из-за лесных пожаров автомобили стоят вдоль дороги. Лиркен, Чили Javier Torres / AP
Священники плывут в лодке в Эфиопии. Верующие встречают Тимкет — главный праздник Эфиопской православной церкви, посвященный крещению Иисуса Христа в реке Иордан. Amanuel Sileshi / AP
Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко у жилого дома в Ксеньинском переулке, в котором находится квартира певицы Ларисы Долиной. Москва, Россия Сергей Карпухин / ТАСС
Космический корабль Буран 2.01 во время открытия нового выставочного центра «Буран». Верхняя Пышма, Свердловская область, Россия Донат Сорокин / ТАСС
Канадец Феликс Оже-Альяссим делает подачу в матче против португальца Нуну Боржешу на чемпионате по теннису Australian Open в Мельбурне, Австралия Asanka Brendon Ratnayake / AP
Крещенские купания в проруби на реке Кальмиус в Донецке Таисия Воронцова / Коммерсанть
Сотрудники Гражданской гвардии собирают улики рядом с обломками вагонов. Столкновение двух поездов произошло 18 января в районе населенного пункта Адамус, Испания. В результате погибли не менее 39 человек, около сотни пострадали Manu Fernandez / AP
Президент Франции Эмманюэль Макрон во время Всемирного экономического форума в Давосе, Швейцария Markus Schreiber / AP
Разбор завалов на месте обрушения двухэтажного торгового центра на улице Болдырева в Новосибирске. В здании произошло обрушение кровли, три человека пострадали, один из них умер. Владельца ТЦ арестовали Кирилл Кухмарь / ТАСС
Люди проходят мимо палаток для обогрева в Киеве, Украина. Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что город настиг самый тяжелый энергетический кризис с 2022 года. По его словам, местные жители сталкиваются с отключением централизованного электроснабжения, которые длятся до 20 часов в сутки. Кличко призвал покинуть Киев тех, у кого есть такая возможность, чтобы снизить нагрузку на его инфраструктуру Efrem Lukatsky / AP
Лед на побережье Азовского моря, которое замерзло в Запорожской области впервые за 10 лет Александр Полегенько / ТАСС
Сильнейший снегопад парализовал жизнь на Камчатке. В регионе был объявлен режим ЧС из-за циклона, который принес рекордное количество снега за короткий срок. Под ударом стихии оказался Петропавловск-Камчатский, где образовались многометровые сугробы Ольга Семёнова / KamchatkaMedia.ru
Бельгийская овчарка Норвегия во время церемонии выхода на пенсию после восьми лет службы в Кольцовской таможне имени В.А. Сорокина. Екатеринбург, Россия Донат Сорокин / ТАСС
Проведение обряда «Тянуть Коляду на дуба» в деревне Новины, Беларусь. Ежегодно 21 января местные жители затягивают на дуб соломенное чучело, колесо и кутью, чтобы обеспечить высокий урожай, плодородие и защитить деревню от молний и пожаров в новом году Виктор Драчев / ТАСС
Гроб модельера Валентино Гаравани выносят из базилики Санта-Мария-дельи-Анджели после церемонии прощания в Риме Andrew Medichini / AP
Лодки индуистских паломников, которые отмечают праздник Васант-панчами, знаменуемый приход весны. Место слияния рек Ганг и Ямуна, Праяградж, Индия Rajesh Kumar Singh / AP
Мужчина загружает камни и грунт в машину-дробилку на фабрике, которая перерабатывает материал из близлежащих карьеров для добычи золота. Эль-Кальяо, Венесуэла Matias Delacroix / AP