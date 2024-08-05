Июль 2024 года в фотографиях

Покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа, церемония открытия летних Олимпийских игр в Париже, праздник огурца в Суздале, беспорядки в британском Саутпорте и другие важные события июля — в фотогалерее RTVI.
Рыбак бродит среди судов, поврежденных ураганом «Берил», на рыболовном заводе в Бриджтауне, Барбадос, 1 июля 2024 года Ricardo Mazalan / AP
Пожар в Томпсоне охватил более 1200 гектаров. Власти эвакуировали около 28 тысяч жителей. Северная Калифорния, США, 2 июля 2024 года Ethan Swope / AP
Полицейские задерживают протестующего во время демонстрации против законопроекта о бюджете, Найроби, Кения, 2 июля 2024 года Kanyiri Wahito / Zuma / TASS
Члены местной службы спасения животных Love Leo Rescue едут на ретро-автомобиле на параде в Санта-Монике, Калифорния, США, 4 июля 2024 года Damian Dovarganes / AP
Премьер-министр Великобритании от Лейбористской партии Кир Стармер и его жена Виктория приветствуют толпу на Даунинг-стрит в Лондоне, Англия, 5 июля 2024 года Vadim Ghirda / AP
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле, Москва, Россия, 5 июля 2024 года Alexander Zemlianichenko / AP
Зрители наблюдают, как норвежец Джонас Абрахамсен проходит восьмой этап велогонки «Тур де Франс» на 183,4 км со стартом в Семюр-ан-Осуа и финишем в Коломбе-ле-Ле-Эглиз, Франция, 6 июля 2024 года Daniel Cole / AP
Люди собираются на акцию протеста на площади Республики после второго тура парламентских выборов, Париж, Франция, 7 июля 2024 года Louise Delmotte / AP
Участники 663-го ежегодного чемпионата по исторической борьбе «Киркпинар», Эдирне, Стамбул, Турция, 7 июля 2024 года Shady Alassar / Zuma / TASS
Драматург Светлана Петрийчук и режиссер Евгения Беркович (слева направо), обвиняемые в оправдании терроризма, во время оглашения приговора во Втором западном окружном военном суде, Москва, Россия, 8 июля 2024 года Alexander Zemlianichenko / AP
Делегация северокорейских военных педагогов во главе с президентом Военного университета имени Ким Ир Сена Ким Кум Чолем (второй слева) в аэропорту Пхеньяна перед вылетом в Россию. Пхеньян, Северная Корея, 8 июля 2024 года Jon Chol Jin / AP
Мужчина пытается удержать лошадь во время традиционного фестиваля Rapa das Bestas. Каждый год диких лошадей собирают на холмах и приводят на фермерский двор, чтобы заклеймить и постричь. Сабуседо, Понтеведра, Испания, 8 июля 2024 года Brais Lorenzo / EPA / TASS
Спасатели, медики и волонтеры разбирают завалы в поисках пострадавших после попадания ракеты в главную детскую больницу страны «Охмадит» в Киеве. Украина, 8 июля 2024 года Anton Shtuka / AP
Бык перепрыгивает через группу людей на арене на четвертый день праздника Сан-Фермин в Памплоне. Испания, 10 июля 2024 года Alvaro Barrientos / AP
Участницы международного праздника огурца в Суздале. Владимирская область, Россия, 13 июля 2024 года Сергей Фадеичев / ТАСС
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в окружении агентов Секретной службы на предвыборном митинге, в ходе которого на него было совершено покушение. Батлер, штат Пенсильвания, США, 13 июля 2024 года Evan Vucci / AP
Молодой человек из Барселоны прыгает с моста Драхтшмидлистег в реку Лиммат в Цюрихе. Швейцария, 14 июля 2024 года Gaetan Bally / EPA / TASS
Игрок сборной Испании по футболу Микель Оярсабаль (справа на первом плане) забивает второй гол финального матча с Англией на Евро-2024 в Берлине. Германия, 14 июля 2024 года Matthias Schrader / AP
Почти 80% месячной нормы осадков выпало в ряде районов Москвы, Россия, 15 июля 2024 года Ярослав Чингаев / Агентство «Москва»
Мусульманки-шиитки участвуют в ритуале Ашура в память о мученической смерти внука пророка Мухаммада, Тегеран, Иран, 16 июля 2024 года Vahid Salemi / AP
Король Карл III и королева Камилла на торжественной церемонии открытия парламента после состоявшихся в июле досрочных выборов. Палата лордов, Лондон, Великобритания, 17 июля 2024 года Kirsty Wigglesworth / AP
Фермеры сажают рис во время сезона дождей в деревне Са Свет недалеко от Пномпеня, Камбоджа, 18 июля 2024 года Heng Sinith / AP
Столкновения студентов с полицией в ходе акции протеста против системы квот на государственные должности, Дакка, Бангладеш, 18 июля 2024 года Anik Rahman / AP
Пассажиры сидят в массажных креслах на фоне длинных очередей у стоек регистрации в Международном аэропорту имени Ниноя Акино в Маниле, Филиппины, 19 июля 2024 года. Глобальный сбой Microsoft привел к приостановке работы авиакомпаний, банков и систем здравоохранения Ezra Acayan / Getty Images
Цистерны с нефтью горят в порту в Ходейде, Йемен, 20 июля 2024 года. Израильская армия заявила, что нанесла несколько ударов по объектам хуситов на западе Йемена в ответ на атаку беспилотника по Тель-Авиву AP
Патриция Грин фотографируется с плакатом «Спасибо тебе, Джо» в Вашингтоне 21 июля 2024 года. В этот день президент США Джо Байден объявил о выходе из предвыборной гонки Susan Walsh / AP
Военные Непала разбирают обломки самолета авиакомпании Saurya Airlines, который потерпел крушение сразу после взлета из международного аэропорта Трибхуван в Катманду, 24 июля 2024 года Prabin Ranabhat / AP
Дым цветов флага Франции поднимается над Сеной в ходе церемонии открытия летних Олимпийских игр 2024 года в Париже 26 июля 2024 года Matthias Schrader / AP
Вице-президент США Камала Харрис выступает с речью на предвыборном мероприятии в Питтсфилде, штат Массачусетс, 27 июля 2024 года Stephanie Scarbrough / AP
Лесной пожар бушует в парке на шоссе 36 возле Пэйнс Крик в округе Техама, Калифорния, 26 июля 2024 года Noah Berger / AP
Саффи Ветте из Новой Зеландии падает во втором раунде соревнований по серфингу на летних Олимпийских играх 2024 года в Теахупоо, Таити, 28 июля 2024 года Ed Sloane / Getty Images via AP
Члены президентской гвардии выстраиваются в очередь для голосования на президентских выборах в Каракасе, Венесуэла, 28 июля 2024 года Matias Delacroix / AP
Подводная лодка на Главном военно-морском параде в честь Дня Военно-морского флота России, Санкт-Петербург, Россия, 28 июля 2024 года Валентин Егоршин / ТАСС
Мотоциклист проезжает сквозь баррикады, выстроенные участниками акции протеста против итогов президентских выборов на проспекте Боливар в Каракасе, Венесуэла, 29 июля 2024 года Matias Delacroix / AP
Пассажирский поезд Казань — Адлер сошел с рельсов после столкновения с КамАЗом, выехавшим на железнодорожный переезд. Девять вагонов опрокинулись. Около 140 человек получили травмы, 55 пострадавших госпитализировали, никто не погиб. В РЖД заявили, что водитель грузовика грубо нарушил ПДД. Волгоградская область, Россия, 29 июля 2024 года Анастасия Масалова / ТАСС
Беспорядки в британском Саутпорте после траура по жертвам нападения на танцевальную школу, где были зарезаны три девочки. Англия, 30 июля 2024 года Getty Images News via Getty Images
Южнокорейский спортсмен Лим Джон Хун (справа) делает селфи с северокорейским спортсменом Ли Чон Сиком (слева) и Ким Кум Ёном (второй слева), китайским спортсменом Ван Чуцинем (на заднем плане), а также Сунь Инша (в центре) и его товарищем по команде Шин Юбином (справа) на церемонии награждения на летних Олимпийских играх в Париже, Франция, 30 июля 2024 года Yao Yingkang / Zhejiang Daily / VCG via Getty Images
Иранцы несут портрет убитого ракетным ударом главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и размахивают палестинскими флагами на траурном митинге в Тегеранском университете, Иран, 31 июля 2024 года Abedin Taherkenareh / EPA / TASS