Визуал
05.08.2024 / 14:42

Июль 2024 года в фотографиях

Июль 2024 года в фотографиях
Evan Vucci / AP

Покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа, церемония открытия летних Олимпийских игр в Париже, праздник огурца в Суздале, беспорядки в британском Саутпорте и другие важные события июля — в фотогалерее RTVI.

Рыбак бродит среди судов, поврежденных ураганом «Берил», на рыболовном заводе в Бриджтауне, Барбадос, 1 июля 2024 года
Ricardo Mazalan / AP

Пожар в Томпсоне охватил более 1200 гектаров. Власти эвакуировали около 28 тысяч жителей. Северная Калифорния, США, 2 июля 2024 года
Ethan Swope / AP

Полицейские задерживают протестующего во время демонстрации против законопроекта о бюджете, Найроби, Кения, 2 июля 2024 года
Kanyiri Wahito / Zuma / TASS

Члены местной службы спасения животных Love Leo Rescue едут на ретро-автомобиле на параде в Санта-Монике, Калифорния, США, 4 июля 2024 года
Damian Dovarganes / AP

Премьер-министр Великобритании от Лейбористской партии Кир Стармер и его жена Виктория приветствуют толпу на Даунинг-стрит в Лондоне, Англия, 5 июля 2024 года
Vadim Ghirda / AP

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле, Москва, Россия, 5 июля 2024 года
Alexander Zemlianichenko / AP

Зрители наблюдают, как норвежец Джонас Абрахамсен проходит восьмой этап велогонки «Тур де Франс» на 183,4 км со стартом в Семюр-ан-Осуа и финишем в Коломбе-ле-Ле-Эглиз, Франция, 6 июля 2024 года
Daniel Cole / AP

Люди собираются на акцию протеста на площади Республики после второго тура парламентских выборов, Париж, Франция, 7 июля 2024 года
Louise Delmotte / AP

Участники 663-го ежегодного чемпионата по исторической борьбе «Киркпинар», Эдирне, Стамбул, Турция, 7 июля 2024 года
Shady Alassar / Zuma / TASS

Драматург Светлана Петрийчук и режиссер Евгения Беркович (слева направо), обвиняемые в оправдании терроризма, во время оглашения приговора во Втором западном окружном военном суде, Москва, Россия, 8 июля 2024 года
Alexander Zemlianichenko / AP

Делегация северокорейских военных педагогов во главе с президентом Военного университета имени Ким Ир Сена Ким Кум Чолем (второй слева) в аэропорту Пхеньяна перед вылетом в Россию. Пхеньян, Северная Корея, 8 июля 2024 года
Jon Chol Jin / AP

Мужчина пытается удержать лошадь во время традиционного фестиваля Rapa das Bestas. Каждый год диких лошадей собирают на холмах и приводят на фермерский двор, чтобы заклеймить и постричь. Сабуседо, Понтеведра, Испания, 8 июля 2024 года
Brais Lorenzo / EPA / TASS

Спасатели, медики и волонтеры разбирают завалы в поисках пострадавших после попадания ракеты в главную детскую больницу страны «Охмадит» в Киеве. Украина, 8 июля 2024 года
Anton Shtuka / AP

Бык перепрыгивает через группу людей на арене на четвертый день праздника Сан-Фермин в Памплоне. Испания, 10 июля 2024 года
Alvaro Barrientos / AP

Участницы международного праздника огурца в Суздале. Владимирская область, Россия, 13 июля 2024 года
Сергей Фадеичев / ТАСС

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в окружении агентов Секретной службы на предвыборном митинге, в ходе которого на него было совершено покушение. Батлер, штат Пенсильвания, США, 13 июля 2024 года
Evan Vucci / AP

Молодой человек из Барселоны прыгает с моста Драхтшмидлистег в реку Лиммат в Цюрихе. Швейцария, 14 июля 2024 года
Gaetan Bally / EPA / TASS

Игрок сборной Испании по футболу Микель Оярсабаль (справа на первом плане) забивает второй гол финального матча с Англией на Евро-2024 в Берлине. Германия, 14 июля 2024 года
Matthias Schrader / AP

Почти 80% месячной нормы осадков выпало в ряде районов Москвы, Россия, 15 июля 2024 года
Ярослав Чингаев / Агентство «Москва»

Мусульманки-шиитки участвуют в ритуале Ашура в память о мученической смерти внука пророка Мухаммада, Тегеран, Иран, 16 июля 2024 года
Vahid Salemi / AP

Король Карл III и королева Камилла на торжественной церемонии открытия парламента после состоявшихся в июле досрочных выборов. Палата лордов, Лондон, Великобритания, 17 июля 2024 года
Kirsty Wigglesworth / AP

Фермеры сажают рис во время сезона дождей в деревне Са Свет недалеко от Пномпеня, Камбоджа, 18 июля 2024 года
Heng Sinith / AP

Столкновения студентов с полицией в ходе акции протеста против системы квот на государственные должности, Дакка, Бангладеш, 18 июля 2024 года
Anik Rahman / AP

Пассажиры сидят в массажных креслах на фоне длинных очередей у стоек регистрации в Международном аэропорту имени Ниноя Акино в Маниле, Филиппины, 19 июля 2024 года. Глобальный сбой Microsoft привел к приостановке работы авиакомпаний, банков и систем здравоохранения
Ezra Acayan / Getty Images

Цистерны с нефтью горят в порту в Ходейде, Йемен, 20 июля 2024 года. Израильская армия заявила, что нанесла несколько ударов по объектам хуситов на западе Йемена в ответ на атаку беспилотника по Тель-Авиву
AP

Патриция Грин фотографируется с плакатом «Спасибо тебе, Джо» в Вашингтоне 21 июля 2024 года. В этот день президент США Джо Байден объявил о выходе из предвыборной гонки
Susan Walsh / AP

Военные Непала разбирают обломки самолета авиакомпании Saurya Airlines, который потерпел крушение сразу после взлета из международного аэропорта Трибхуван в Катманду, 24 июля 2024 года
Prabin Ranabhat / AP

Дым цветов флага Франции поднимается над Сеной в ходе церемонии открытия летних Олимпийских игр 2024 года в Париже 26 июля 2024 года
Matthias Schrader / AP

Вице-президент США Камала Харрис выступает с речью на предвыборном мероприятии в Питтсфилде, штат Массачусетс, 27 июля 2024 года
Stephanie Scarbrough / AP

Лесной пожар бушует в парке на шоссе 36 возле Пэйнс Крик в округе Техама, Калифорния, 26 июля 2024 года
Noah Berger / AP

Саффи Ветте из Новой Зеландии падает во втором раунде соревнований по серфингу на летних Олимпийских играх 2024 года в Теахупоо, Таити, 28 июля 2024 года
Ed Sloane / Getty Images via AP

Члены президентской гвардии выстраиваются в очередь для голосования на президентских выборах в Каракасе, Венесуэла, 28 июля 2024 года
Matias Delacroix / AP

Подводная лодка на Главном военно-морском параде в честь Дня Военно-морского флота России, Санкт-Петербург, Россия, 28 июля 2024 года
Валентин Егоршин / ТАСС

Мотоциклист проезжает сквозь баррикады, выстроенные участниками акции протеста против итогов президентских выборов на проспекте Боливар в Каракасе, Венесуэла, 29 июля 2024 года
Matias Delacroix / AP

Пассажирский поезд Казань — Адлер сошел с рельсов после столкновения с КамАЗом, выехавшим на железнодорожный переезд. Девять вагонов опрокинулись. Около 140 человек получили травмы, 55 пострадавших госпитализировали, никто не погиб. В РЖД заявили, что водитель грузовика грубо нарушил ПДД. Волгоградская область, Россия, 29 июля 2024 года
Анастасия Масалова / ТАСС

Беспорядки в британском Саутпорте после траура по жертвам нападения на танцевальную школу, где были зарезаны три девочки. Англия, 30 июля 2024 года
Getty Images News via Getty Images

Южнокорейский спортсмен Лим Джон Хун (справа) делает селфи с северокорейским спортсменом Ли Чон Сиком (слева) и Ким Кум Ёном (второй слева), китайским спортсменом Ван Чуцинем (на заднем плане), а также Сунь Инша (в центре) и его товарищем по команде Шин Юбином (справа) на церемонии награждения на летних Олимпийских играх в Париже, Франция, 30 июля 2024 года
Yao Yingkang / Zhejiang Daily / VCG via Getty Images

Иранцы несут портрет убитого ракетным ударом главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и размахивают палестинскими флагами на траурном митинге в Тегеранском университете, Иран, 31 июля 2024 года
Abedin Taherkenareh / EPA / TASS

Владимир Терешков
Максим Кардопольцев
Екатерина Дериглазова
Иван Краснов