Визуал
04.08.2025 / 07:00

Июль 2025 года в фотографиях

Фестиваль современного искусства и конструкции «Архстояние» в арт-парке «Никола-Ленивец», 24 июля 2025 года
Фестиваль современного искусства и конструкции «Архстояние» в арт-парке «Никола-Ленивец», 24 июля 2025 года
Максим Кардопольцев / RTVI

Парад в честь Дня взятия Бастилии, ливни в Москве, фестиваль «День огурца», чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре и другие события июля — в фотогалерее RTVI.

Две монахини идут по улице в центре Рима во время экстремально жаркой погоды, 1 июля 2025 года
Andrew Medichini / AP

Перевозчики (с закрытыми лицами) палками отгоняют мигрантов от лодки в Гравелине, Франция, 2 июля 2025 года. Французские власти планируют упростить перехваты на море, и мигранты стремятся скорее пересечь Ла-Манш
Dan Kitwood / Getty Images

Мусульмане-шииты бичуют себя во время шествия в честь Мухаррама в Ахмадабаде, Индия, 3 июля 2025 года
Ajit Solanki / AP

Столб дыма окутал город после массированной атаки беспилотников и ракет. Киев, Украина. 4 июля 2025 года
Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Участница празднования Дня Ивана Купалы на территории центра отдыха «Аквамарин» в Рязанской области
Александр Рюмин / ТАСС

Церин Долма (с сыном Тензином Гайчетом на спине) следит за стадом яков внутри каменного загона «лекхи» в деревне Корзак, Ладакх, Индия, 6 июля 2025. Из-за глобальных изменений климата яководство в Индии находится под угрозой
Dar Yasin / AP

Сотрудники службы охраны убирают брезент с поля после задержки из-за дождя перед бейсбольным матчем между командами «Цинциннати Редс» и «Майами Марлинс» в Цинциннати. США, 7 июля 2025 года
Carolyn Kaster / AP

Премьер-министр России Михаил Мишустин во время посещения Международной промышленной выставки «Иннопром-2025» в Екатеринбурге. Россия, 8 июля 2025 года
Alexander Miridonov / Sputnik / AP

Последствия наводнения у берегов реки Гваделупе в Керрвилле. Техас, США, 8 июля 2025 года
Ashley Landis / AP

Горожане в зоне отдыха «Тропарево». Москва, Россия, 9 июля 2025 года
Михаил Синицын / ТАСС

Гаучо скачет на лошади на родео во время празднования Дня независимости в Сан-Исидро. Аргентина, 9 июля 2025 года
Natacha Pisarenko / AP

Прощание с бывшим министром транспорта РФ Романом Старовойтом в ЦКБ №1 Управления делами президента РФ. Тело Старовойта было найдено на парковке в Одинцовском городском округе 7 июля. Он был отправлен в отставку президентским указом утром того же дня. Основная версия следствия — самоубийство, тело было обнаружено с огнестрельным ранением. Москва, Россия, 10 июля 2025 года
Сергей Савостьянов / ТАСС

Протестующая спасается от слезоточивого газа, примененного федеральными иммиграционными агентами, чтобы расчистить путь для транспортных средств во время рейда в сельскохозяйственном районе Камарилло. Калифорния, США, 10 июля 2025 года
Michael Owen Baker / AP

Музыканты военного оркестра Индонезии маршируют по Елисейским полям во время парада в честь Дня взятия Бастилии, Париж, Франция, 14 июля 2025 года
Christophe Ena / AP

Люди бегут по пешеходному переходу во время ливня, Москва, Россия, 15 июля 2025 года
Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Друзы из Сирии и Израиля проводят акцию протеста на израильско-сирийской границе в Мадждаль-Шамсе на контролируемых Израилем Голанских высотах, 16 июля 2025 года
Leo Correa / AP

Люди проходят мимо застывшей лавы от предыдущего извержения вулкана по пути к месту, откуда можно наблюдать новое извержение. Недалеко от Гриндавика, полуостров Рейкьянес, Исландия, 17 июля 2025 года
Jakob Vegerfors / EPA / TASS

Анна-Мария Александри и Эйрини-Марина Александри из Австрии выступают в предварительном раунде технической программы дуэтов среди женщин по артистическому (синхронному) плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре, 18 июля 2025 года
Lee Jin-man / AP

Пожарные команды проводят воздушную и наземную операцию по тушению лесного пожара на горных склонах в Бурсе, Турция, 18 июля 2025 года
Mustafa Bikec / Anadolu / Getty Images

Общий вид пелотона перед стартом 14-го этапа 112-й велогонки «Тур де Франс» — этап протяжённостью 182,6 км от Пау до Люшон-Сюпербаньер. Пау, Франция, 19 июля 2025 года
Tim de Waele / Getty Images

Женщина в костюме огурца на фестивале «День огурца» в Суздале, Россия, 19 июля 2025 года
Александр Рюмин / ТАСС

Участник международных скачек Gallops-2025 демонстрирует свое мастерство во время соревнований возле высокогорного озера Сонкёль, в 280 км к юго-востоку от Бишкека, Кыргызстан, 21 июля 2025 года
Vladimir Voronin / AP

Фестиваль современного искусства и конструкции «Архстояние» в арт-парке «Никола-Ленивец». Хореографический спектакль «Состояние Леса» хореографа Константина Кейхеля, 24 июля 2025 года
Максим Кардопольцев / RTVI

Разбор завалов обрушившегося подъезда жилого 10-этажного многоквартирного дома, где произошел взрыв газа. Саратов, Россия, 25 июля 2025 года
Дмитрий Черненков / ТАСС

Обломки пассажирского самолета Ан-24РВ российской авиакомпании «Ангара», следовавшего по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында, фотография от 26 июля 2025 года. Самолет разбился в Амурской области утром 24 июля, погибли все находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа
Дальневосточная транспортная прокуратура / ТАСС

Настоятель Пхут Аналайо, справа, и другие монахи и местные жители, которые спаслись от столкновений между тайскими и камбоджийскими солдатами, укрываются в провинции Сурин, Таиланд, 26 июля 2025 года
Sakchai Lalit / AP

Поисково-спасательные работы на месте схода поезда в земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии, 28 июля 2025 года. В результате инцидента погибли три человека, в том числе машинист поезда, и пострадали около пятидесяти
Ronald Wittek / EPA / TASS

Возложения цветов и памятных подарков перед тем, как катафалк с телом Оззи Осборна проедет по его родному городу Бирмингему, 30 июля 2025 года. Лидер группы Black Sabbath скончался 22 июля в возрасте 76 лет. Его смерть произошла чуть больше чем через две недели после его последнего живого выступления на концерте Back to the Beginning в Бирмингеме
Leon Neal / Getty Images

Гуманитарная помощь для палестинцев сбрасывается с воздуха над центральной частью сектора Газа. Хан-Юнис, 28 июля 2025 года
Abdel Kareem Hana / AP

Солдаты идут по дороге, поврежденной наводнением. Они направляются на помощь жителям деревни, которые оказались в ловушке после проливных дождей в районе Миюнь на окраине Пекина, 29 июля 2025 года
Andy Wong / AP

Здание детского сада, которое обрушилось в результате землетрясения магнитудой до 8,7 баллов в Петропавловске-Камчатском, Россия, 30 июля 2025 года
Валерия Косилова/ТАСС

Иван Краснов
Максим Кардопольцев
Владимир Терешков
Екатерина Дериглазова