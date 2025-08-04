Июль 2025 года в фотографиях

Фестиваль современного искусства и конструкции «Архстояние» в арт-парке «Никола-Ленивец», 24 июля 2025 года

Парад в честь Дня взятия Бастилии, ливни в Москве, фестиваль «День огурца», чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре и другие события июля — в фотогалерее RTVI.