Июль 2025 года в фотографиях

Парад в честь Дня взятия Бастилии, ливни в Москве, фестиваль «День огурца», чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре и другие события июля — в фотогалерее RTVI.
Две монахини идут по улице в центре Рима во время экстремально жаркой погоды, 1 июля 2025 года Andrew Medichini / AP
Перевозчики (с закрытыми лицами) палками отгоняют мигрантов от лодки в Гравелине, Франция, 2 июля 2025 года. Французские власти планируют упростить перехваты на море, и мигранты стремятся скорее пересечь Ла-Манш Dan Kitwood / Getty Images
Мусульмане-шииты бичуют себя во время шествия в честь Мухаррама в Ахмадабаде, Индия, 3 июля 2025 года Ajit Solanki / AP
Столб дыма окутал город после массированной атаки беспилотников и ракет. Киев, Украина. 4 июля 2025 года Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images
Участница празднования Дня Ивана Купалы на территории центра отдыха «Аквамарин» в Рязанской области Александр Рюмин / ТАСС
Церин Долма (с сыном Тензином Гайчетом на спине) следит за стадом яков внутри каменного загона «лекхи» в деревне Корзак, Ладакх, Индия, 6 июля 2025. Из-за глобальных изменений климата яководство в Индии находится под угрозой Dar Yasin / AP
Сотрудники службы охраны убирают брезент с поля после задержки из-за дождя перед бейсбольным матчем между командами «Цинциннати Редс» и «Майами Марлинс» в Цинциннати. США, 7 июля 2025 года Carolyn Kaster / AP
Премьер-министр России Михаил Мишустин во время посещения Международной промышленной выставки «Иннопром-2025» в Екатеринбурге. Россия, 8 июля 2025 года Alexander Miridonov / Sputnik / AP
Последствия наводнения у берегов реки Гваделупе в Керрвилле. Техас, США, 8 июля 2025 года Ashley Landis / AP
Горожане в зоне отдыха «Тропарево». Москва, Россия, 9 июля 2025 года Михаил Синицын / ТАСС
Гаучо скачет на лошади на родео во время празднования Дня независимости в Сан-Исидро. Аргентина, 9 июля 2025 года Natacha Pisarenko / AP
Прощание с бывшим министром транспорта РФ Романом Старовойтом в ЦКБ №1 Управления делами президента РФ. Тело Старовойта было найдено на парковке в Одинцовском городском округе 7 июля. Он был отправлен в отставку президентским указом утром того же дня. Основная версия следствия — самоубийство, тело было обнаружено с огнестрельным ранением. Москва, Россия, 10 июля 2025 года Сергей Савостьянов / ТАСС
Протестующая спасается от слезоточивого газа, примененного федеральными иммиграционными агентами, чтобы расчистить путь для транспортных средств во время рейда в сельскохозяйственном районе Камарилло. Калифорния, США, 10 июля 2025 года Michael Owen Baker / AP
Музыканты военного оркестра Индонезии маршируют по Елисейским полям во время парада в честь Дня взятия Бастилии, Париж, Франция, 14 июля 2025 года Christophe Ena / AP
Люди бегут по пешеходному переходу во время ливня, Москва, Россия, 15 июля 2025 года Екатерина Матюшина / Коммерсантъ
Друзы из Сирии и Израиля проводят акцию протеста на израильско-сирийской границе в Мадждаль-Шамсе на контролируемых Израилем Голанских высотах, 16 июля 2025 года Leo Correa / AP
Люди проходят мимо застывшей лавы от предыдущего извержения вулкана по пути к месту, откуда можно наблюдать новое извержение. Недалеко от Гриндавика, полуостров Рейкьянес, Исландия, 17 июля 2025 года Jakob Vegerfors / EPA / TASS
Анна-Мария Александри и Эйрини-Марина Александри из Австрии выступают в предварительном раунде технической программы дуэтов среди женщин по артистическому (синхронному) плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре, 18 июля 2025 года Lee Jin-man / AP
Пожарные команды проводят воздушную и наземную операцию по тушению лесного пожара на горных склонах в Бурсе, Турция, 18 июля 2025 года Mustafa Bikec / Anadolu / Getty Images
Общий вид пелотона перед стартом 14-го этапа 112-й велогонки «Тур де Франс» — этап протяжённостью 182,6 км от Пау до Люшон-Сюпербаньер. Пау, Франция, 19 июля 2025 года Tim de Waele / Getty Images
Женщина в костюме огурца на фестивале «День огурца» в Суздале, Россия, 19 июля 2025 года Александр Рюмин / ТАСС
Участник международных скачек Gallops-2025 демонстрирует свое мастерство во время соревнований возле высокогорного озера Сонкёль, в 280 км к юго-востоку от Бишкека, Кыргызстан, 21 июля 2025 года Vladimir Voronin / AP
Фестиваль современного искусства и конструкции «Архстояние» в арт-парке «Никола-Ленивец». Хореографический спектакль «Состояние Леса» хореографа Константина Кейхеля, 24 июля 2025 года Максим Кардопольцев / RTVI
Разбор завалов обрушившегося подъезда жилого 10-этажного многоквартирного дома, где произошел взрыв газа. Саратов, Россия, 25 июля 2025 года Дмитрий Черненков / ТАСС
Обломки пассажирского самолета Ан-24РВ российской авиакомпании «Ангара», следовавшего по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында, фотография от 26 июля 2025 года. Самолет разбился в Амурской области утром 24 июля, погибли все находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа Дальневосточная транспортная прокуратура / ТАСС
Настоятель Пхут Аналайо, справа, и другие монахи и местные жители, которые спаслись от столкновений между тайскими и камбоджийскими солдатами, укрываются в провинции Сурин, Таиланд, 26 июля 2025 года Sakchai Lalit / AP
Поисково-спасательные работы на месте схода поезда в земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии, 28 июля 2025 года. В результате инцидента погибли три человека, в том числе машинист поезда, и пострадали около пятидесяти Ronald Wittek / EPA / TASS
Возложения цветов и памятных подарков перед тем, как катафалк с телом Оззи Осборна проедет по его родному городу Бирмингему, 30 июля 2025 года. Лидер группы Black Sabbath скончался 22 июля в возрасте 76 лет. Его смерть произошла чуть больше чем через две недели после его последнего живого выступления на концерте Back to the Beginning в Бирмингеме Leon Neal / Getty Images
Гуманитарная помощь для палестинцев сбрасывается с воздуха над центральной частью сектора Газа. Хан-Юнис, 28 июля 2025 года Abdel Kareem Hana / AP
Солдаты идут по дороге, поврежденной наводнением. Они направляются на помощь жителям деревни, которые оказались в ловушке после проливных дождей в районе Миюнь на окраине Пекина, 29 июля 2025 года Andy Wong / AP
Здание детского сада, которое обрушилось в результате землетрясения магнитудой до 8,7 баллов в Петропавловске-Камчатском, Россия, 30 июля 2025 года Валерия Косилова/ТАСС