Июнь 2024 года в фотографиях

«Саммит мира» в Швейцарии, празднование Курбан-байрама в Москве, 80 лет со дня высадки союзников на берегу Нормандии, первый пилотируемый запуск корабля Starliner и другие важные события июня — в фотогалерее RTVI.
Итальянская пилотажная группа «Frecce Tricolori» пролетает над Римом в рамках авиашоу, посвященного Дню Республики, Рим, 2 июня 2024 года Andrew Medichini / AP
Нефтяное пятно на участке, затопленном в результате наводнения. Оффинген, Германия, 3 июня 2024 года Karl-Josef Hildenbrand / DPA / Picture Alliance / TASS
Художник пишет сцену с натуры во время акции протеста фермеров. Сотни аграриев из Испании и Франции перекрыли шоссе на главных пограничных переходах между двумя странами в знак протеста против правил ЕС в отношении отрасли, Ла-Хонкера, Испания, 3 июня 2024 года Davide Bonaldo / Sopa Images / Zuma / TASS
Сторонники партии БДП («Бхаратия джаната парти») держат картонные фигуры премьер-министра Индии Нарендры Моди и выкрикивают лозунги во время подсчета результатов выборов в Лок Сабху (нижняя палата парламента). Индия, 4 июня 2024 года Indranil Aditya / NurPhoto via Getty Images
Первый пилотируемый запуск корабля Starliner с помощью ракеты Atlas V компании Boeing. На его борту находятся астронавты NASA Бутч Уилмор и Сунита Уильямс, которые отправились на МКС. Мыс Канаверал, штат Флорида, США, 5 июня 2024 года Chris O’Meara / AP
Люди приветствуют ветерана Второй мировой войны в годовщину «Дня-Д». 6 июня 2024 года исполнилось 80 лет со дня высадки союзников на берегу Нормандии, Арроманш-ле-Бене, Франция Christopher Furlong / Getty Images News via Getty Images
Организаторы летних Игр в Париже установили Олимпийские кольца на Эйфелевой башне. 7 июня 2024 года Aurelien Morissard / AP
Люди встречают военный вертолет армии Израиля, в котором находятся трое освобожденных заложников, 8 июня 2024 года. В ходе специальной операции в районе лагеря палестинских беженцев в Нусейрате были освобождены 25-летняя Ноа Аргамани, 21-летний Альмог Меир Ян, 27-летний Андрей Козлов и 40-летний Шломи Зив. Tomer Appelbaum / AP
Мужчина выглядывает из кабинки для голосования на выборах в Европарламент и местные органы власти, Бэлени, Румыния, 9 июня 2024 года Andreea Alexandru / AP
Участники празднования Дня России на центральной площади Владивостока, Россия, 12 июня 2024 года Юрий Смитюк / ТАСС
Место обрушения подъезда жилого дома в результате обстрела со стороны ВСУ, Шебекино, Белгородская область, Россия, 15 июня 2024 года Павел Колядин / ТАСС
Мусульманские паломники совершают центральное событие в рамках паломничества в Мекку — стояние на горе Арафат. Это 70-метровый гранитный холм в 12 км от Мекки, который также известен как Гора милосердия. 15 июня 2024 года Rafiq Maqbool / AP
Сотрудники правоохранительных органов у здания ростовского СИЗО-1. Шестеро заключенных, вооруженных ножами, заточками и топорами, взяли в заложники двух сотрудников ФСИН, потребовали предоставить им автомобиль и дать возможность свободно уехать. В результате штурма изолятора преступников убили, заложники не пострадали, сообщили в пресс-бюро ФСИН. Россия, Ростов-на-Дону, 16 июня 2024 года Эрик Романенко / ТАСС
Мулла делает селфи, пока он и другие мусульмане готовятся к молитве в честь Курбан-байрама в Московской соборной мечети в Москве, Россия, 16 июня 2024 года Alexander Zemlianichenko / AP
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, федеральный президент Швейцарии Виола Амхерд, президент Украины Владимир Зеленский, президент Чили Габриэль Борик и премьер-министр Канады Джастин Трюдо на заключительной пресс-конференции в рамках «саммита мира» по Украине, 16 июня 2024 года в Люцерне, Швейцария Sedat Suna / Getty Images News via Getty Images
Пожарный проходит мимо лесного пожара в Халдсбурге, Калифорния, США, 16 июня 2024 года Noah Berger / AP
Люди охлаждаются у фонтана Краун в парке Миллениум в Чикаго, штат Иллинойс, США, 17 июня 2024 года. В этот день температура достигла рекордных +36 градусов Scott Olson / Getty Images
Спасатели работают на месте наводнения, вызванного проливными дождями в Мэйчжоу, провинция Гуандун, Китай, 18 июня 2024 года Lian Zhicheng / VCG / Getty Images
Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне, КНДР, 19 июня 2024 года Korean Central News Agency / AP
Деловой центр «Москва-Сити» во время мощной грозы. Москва, Россия, 20 июня 2024 года Михаил Терещенко / ТАСС
Истребитель Су-35С пилотажной группы «Русские витязи» во время выступления на Международном военно-морском салоне «Флот-2024» в Кронштадте под Санкт-Петербургом, Россия, 21 июня 2024 года Dmitri Lovetsky / AP
Дербент, Республика Дагестан, Россия. Обстановка на месте убийства боевиков, совершивших вооруженные нападения на православные храмы, синагоги и пост ДПС, 23 июня 2024 года Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС
Девушки в традиционной одежде танцуют под проливным дождем во время традиционного празднования летнего солнцестояния. Киев, Украина, 23 июня 2024 года Efrem Lukatsky / AP
Театральное шествие по Старому Арбату в Москве в честь 30-й церемонии вручения премии «Золотая маска». Россия, 24 июня 2024 года Yuri Kochetkov / EPA / TASS
Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы и сгоревшие машины. В результате вооруженных нападений на православные храмы, синагоги и пост ДПС в Махачкале и Дербенте погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. Махачкала, Республика Дагестан, Россия, 24 июня 2024 года Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж после приземления в аэропорту Канберры, Австралия, 26 июня 2024 года Rick Rycroft / AP
Модель во время показа коллекции Viktor&Rolf Haute Couture осень-зима 2024-2025, Париж, 26 июня 2024 года Thibault Camus / AP
Перекрытый полицией путь на набережную во время репетиции праздника выпускников средних общеобразовательных школ «Алые паруса». Санкт-Петербург, Россия, 27 июня 2024 года Dmitri Lovetsky / AP
Протестующий толкает кенийского полицейского во время демонстрации против законопроекта о финансах. Найроби, Кения, 27 июня 2024 года Patrick Meinhardt / Getty Images News via Getty Images
Президент Джо Байден (справа) и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп (слева) принимают участие в президентских дебатах, организованных CNN. Атланта, 27 июня 2024 года Gerald Herbert / AP
Полиция применяет водометы для разгона ультраортодоксальных евреев, блокирующих улицу, во время акции протеста против призыва в армию. Иерусалим, Израиль, 30 июня 2024 года Mahmoud Illean / AP