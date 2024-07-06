Июнь 2024 года в фотографиях

Актриса и кинематографистка Беверли «Куки» Грант реагирует на инсталляцию Fanflashtic experience в музее Бетел Вудс. Это действующая копия инсталляции, которая была построена на фестивале музыки и искусства в Вудстоке. Бетел, штат Нью-Йорк, США, 14 июня 2024 года

Julia Nikhinson / AP