Июнь 2025 года в фотографиях

Ирано-израильский конфликт, протесты в Лос-Анджелесе, празднование летнего солнцестояния в Стоунхендже, выпускные в Санкт-Петербурге и другие события июня — в фотогалерее RTVI.
Пассажирский поезд № 86 сообщением Климов — Москва сошел с рельс в результате обрушения автомобильного моста в Брянской области, Россия, 1 июня 2025 года Евгений Мессман / ТАСС
Российско-украинские переговоры в Стамбуле, Турция, 2 июня 2025 года Александр Рюмин / ТАСС
Израиль обстреливает север сектора Газа, 3 июня 2025 года Leo Correa / AP
Последствия удара беспилотника по взлетно-посадочной полосе авиабазы Белая, Иркутская область, Россия, 4 июня 2025 года Satellite image (c) 2025 Maxar Technologies / Getty Images
Православные паломники идут мимо села Монастырское, Кировская область, Россия, 5 июня 2025 года. Во время Великорецкого крестного хода, который проводится с начала XV века в честь святителя Николая Чудотворца, паломники за шесть дней преодолевают расстояние в 150 километров Valery Melnikov / EPA / TASS
Паломники идут к святыне Эль-Росио недалеко от Асналькасара, Испания, 6 июня 2025 года. В ежегодном паломничестве участвуют сотни тысяч почитателей Девы Марии дель Росио. Emilio Morenatti / AP
Мусульмане сидят возле плаката с призывом на контрактную службу рядом с Соборной мечетью в Санкт-Петербурге, ожидая начала молитвы на Курбан-байрам, 6 июня 2025 года Andrei Bok / SOPA Images / LightRocket / Getty Images
Огонь и дым поднимаются над жилым кварталом в Харькове, Украина, 7 июня 2025 года Anatolii Lysianskyi / AP
Взрыв светошумовой гранаты на шоссе 101 недалеко от депортационного центра в Лос-Анджелесе после иммиграционного рейда. США, 8 июня 2025 года Eric Thayer / AP
Туристы верхом на верблюдах посещают гору Минша в Дуньхуане. Провинция Ганьсу, Китай, 10 июня 2025 года Zhang Xiaoliang / VCG via Getty Images
Dmitri Lovetsky / AP Дети, одетые в форму Юных пионеров, принимают участие в праздничном шествии во время празднования Дня России в Санкт-Петербурге, Россия, 12 июня 2025 года
Празднование Дня России на Михайловской набережной в Новосибирске. Россия, 12 июня 2025 года Кирилл Кухмарь / ТАСС
Хвост самолета в здании на месте авиакатастрофы в Ахмадабаде. Штат Гуджарат, Индия 12 июня 2025 года Ajit Solank / AP
Девушки во время ливня на улице Солянка. Москва, Россия, 13 июня 2025 года Александр Патрин / ТАСС
Израильская атака на нефтяное хранилище Шахран в Тегеране. Иран, 15 июня 2025 года. Министр иностранных дел Ирана заявил, что страна ответит «решительно и пропорционально» на волну атак, которую Израиль начал с раннего утра 13 июня. Атаки были направлены на многочисленные военные, научные и жилые объекты, а также на высокопоставленных правительственных чиновников Getty Images News via Getty Images
Встреча российских военнослужащих, вернувшихся из украинского плена. Московская область, Россия, 14 июня 2025 года Александр Патрин / ТАСС
Зритель во время фестиваля музыки, творчества и технологий Sonar в Барселоне Alejandro Garcia / EPA / TASS
Россия передает через сотрудников Международного комитета Красного Креста тела военнослужащих Вооруженных сил Украины, Россия, 16 июня 2025 года ТАСС
Люди купаются в реке Шпрее, требуя отмены столетнего запрета на плавание в реке, Берлин, Германия, 17 июня 2025 года Markus Schreiber / AP
Вид на временные палатки, в которых палестинцы живут в тяжёлых условиях, город Газа, 17 июня 2025 года Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini / Anadolu / Getty Images
Женщина сидит в кресле во время виртуального железнодорожного путешествия на выставке, которая проходит в рамках Петербургского международного экономического форума в Санкт-Петербурге, Россия, 18 июня 2025 года Dmitri Lovetsky / AP
Жители идут по затопленной дороге после наводнения и наблюдают разрушения, которые возникли в результате начавшегося раньше сезона дождей. Уезд Хуайцзи, провинция Гуандун, Китай, 19 июня 2025 Deng Hua / EPA / Xinhua / TASS
Дизайнер Вивьен Дженнер в шляпе с большим бантом в третий день скачек Royal Ascot, традиционно называемый «Женским днём», Аскот, Англия, 19 июня 2025 года Kin Cheung / AP
Посетители встречают рассвет во время празднования летнего солнцестояния в Стоунхендже, Уилтшир, Англия, 21 июня 2025 года Finnbarr Webster / Getty Images
Посетители аквапарка освежаются во время жаркой погоды, Чжэнчжоу, провинция Хэнань, Китай, 21 июня 2025 года Zuo Dongchen / VCG / Getty Images
Сергей Тихановский, белорусский оппозиционный активист, освобождённый из белорусской тюрьмы, плачет во время пресс-конференции в Вильнюсе, Литва, 22 июня 2025 года Mindaugas Kulbis / AP
Кровь на иконе внутри церкви Мар-Элиас, где террорист-смертник привёл в действие взрывное устройство. Дамаск, Сирия, 22 июня 2025 года Ghaith Alsayed / AP
Девушки в цветочных венках танцуют во время мероприятия, вдохновлённого дохристианскими традициями, в ходе которого, согласно поверью, феи спускаются на землю в период летнего солнцестояния, принося плодородие земле и живым существам. Событие проходит в Музее села имени Димитрия Густи в Бухаресте, Румыния, 24 июня 2025 года Andreea Alexandru / AP
Geert Vanden Wijngaert / AP Президент США Дональд Трамп разговаривает с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте во время групповой фотографии глав государств и правительств стран НАТО на саммите НАТО в Гааге, Нидерланды, 25 июня 2025 года
Мужчина уклоняется от волны во время прилива на берегу Аравийского моря в Мумбаи, Индия, 25 июня 2025 года Rafiq Maqbool / AP
Глава Amazon Джефф Безос и тележурналистка Лорен Санчес сыграли «звездную свадьбу» в Венеции. Церемония прошла в закрытом формате на острове Сан-Джорджо напротив площади Сан-Марко, 27 июня 2025 года @laurensanchezbezos / Instagram (соцсеть принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена)
Сотрудники сербского спецназа занимают позиции на улице во время крупного антиправительственного митинга с требованием досрочных выборов, в стране почти восемь месяцев проходят ежедневные протестные демонстрации. Белград, Сербия, 28 июня 2025 года Marko Drobnjakovic / AP
Пилот британской команды McLaren Ландо Норрис во время квалификации на автодроме Red Bull Ring в преддверии Гран-при Австрии Формулы-1 в Шпильберге, Австрия, 28 июня 2025 года Denes Erdos / AP
Бриг с алыми парусами плывет по Неве во время праздничных мероприятий, которые посвящены окончанию школы. Санкт-Петербург, Россия, 29 июня 2025 года Dmitri Lovetsky / AP