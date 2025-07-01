Июнь 2025 года в фотографиях

Девушки в цветочных венках танцуют во время мероприятия, вдохновлённого дохристианскими традициями, в ходе которого, согласно поверью, феи спускаются на землю в период летнего солнцестояния, принося плодородие земле и живым существам. Событие проходит в Музее села имени Димитрия Густи в Бухаресте, Румыния, 24 июня 2025 года

Andreea Alexandru / AP