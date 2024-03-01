Как хоронили Алексея Навального. Фотогалерея

На Борисовском кладбище в московском районе Марьино 1 марта похоронили оппозиционера Алексея Навального, о смерти которого в колонии строгого режима на Ямале 16 февраля сообщило УФСИН по ЯНАО. Длинная очередь из желающих проститься с политиком выстроилась у церкви «Утоли моя печали», где проходило отпевание. Когда гроб вносили в храм и выносили, люди скандировали: «Навальный! Навальный!», а потом бросали цветы на пути катафалка. От церкви толпа переместилась к кладбищу, где оппозиционера похоронили под песню Фрэнка Синатры My Way и саундтрек из любимого фильма Навального «Терминатор-2».