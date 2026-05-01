Как отметили Первомай в России и мире. Фотогалерея

В России 1 мая ежегодно отмечают Праздник весны и труда. В большинстве стран мира эта дата ассоциируется с Международным днем трудящихся, который посвящен правам работников, их солидарности и борьбе за достойные условия труда. Сегодня в разных странах этот праздник отмечается по-разному: от шествий и акций профсоюзов до городских торжеств, концертов и семейных мероприятий. Как отпраздновали Первомай-2026 в России и мире — в фотогалерее RTVI.

Исторически Первомай связан с событиями в Чикаго: 1 мая 1886 года там прошли забастовки и митинги, участники которых требовали установления восьмичасового рабочего дня. В 1889 году Парижский конгресс II Интернационала постановил ежегодно проводить 1 мая демонстрации в память об этих событиях.