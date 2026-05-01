Как отметили Первомай в России и мире. Фотогалерея
В России 1 мая ежегодно отмечают Праздник весны и труда. В большинстве стран мира эта дата ассоциируется с Международным днем трудящихся, который посвящен правам работников, их солидарности и борьбе за достойные условия труда. Сегодня в разных странах этот праздник отмечается по-разному: от шествий и акций профсоюзов до городских торжеств, концертов и семейных мероприятий. Как отпраздновали Первомай-2026 в России и мире — в фотогалерее RTVI.
Исторически Первомай связан с событиями в Чикаго: 1 мая 1886 года там прошли забастовки и митинги, участники которых требовали установления восьмичасового рабочего дня. В 1889 году Парижский конгресс II Интернационала постановил ежегодно проводить 1 мая демонстрации в память об этих событиях.
Оркестр выступает во время празднования Международного дня труда в Милане, Италия Piero Cruciatti / Anadolu via Getty Images
Члены профсоюзов скандируют лозунги во время стычек с турецкой полицией при попытке пройти к площади Таксим в Стамбуле, Турция Khalil Hamra / AP
Протестующие идут к президентскому дворцу Малаканьянг во время первомайской акции в Маниле, Филиппины Aaron Favila / AP
Сторонники Коммунистической партии Ирака держат символические серп и молот во время празднования Первомая в Багдаде, Ирак Hadi Mizban / AP
Рабочие протестуют во время первомайской демонстрации в Буэнос-Айресе, Аргентина Rodrigo Abd / AP
Рабочие держат фаеры во время первомайской демонстрации в Буэнос-Айресе, Аргентина Rodrigo Abd / AP
Участники марша в честь Международного дня трудящихся в Сиднее, Австралия Rick Rycroft / AP
Рабочие кирпичных печей участвуют в демонстрации в честь Первомая в Хайдарабаде, Пакистан Pervez Masih / AP
Члены Конфедерации профсоюзов Республики Корея проводят митинг в честь Первомая в Сеуле, Южная Корея Ahn Young-joon / AP
Протестующие скандируют лозунги во время первомайского митинга в Джакарте, Индонезия Tatan Syuflana / AP
Молодые женщины танцуют, отмечая Первомай в советском стиле в Санкт-Петербурге, Россия Dmitri Lovetsky / AP
Горожане во время акции КПРФ в честь Дня международной солидарности трудящихся в сквере Театральной площади, Москва Михаил Терещенко / ТАСС
Рабочие несут плакаты и скандируют лозунги во время марша в честь Международного дня труда в Тайбэе, Тайвань Ritchie B. Tongo / EPA / TASS
Праздничное шествие в рамках празднования Дня международной солидарности трудящихся в Ереване, Армения Александр Патрин / ТАСС
Члены Фронта социалистической партии проходят маршем с портретами Карла Маркса, Фридриха Энгельса и Владимира Ленина во время первомайского шествия в Коломбо, Шри-Ланка Eranga Jayawardena / AP
Протестующие с флагами профсоюза Verdi участвуют в демонстрации ко Дню труда, организованной Федерацией немецких профсоюзов (DGB) в Киле, Германия Denise Baker / Getty Images
Члены Всекипрской федерации труда и Прогрессивной партии трудового народа Кипра (АКЕЛ) отмечают Международный день трудящихся в Лимассоле, Кипр Kostas Pikoulas / NurPhoto via Getty Images