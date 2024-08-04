Как проходят летние Олимпийские игры 2024 года. Фотогалерея
До завершения парижской Олимпиады осталась ровно неделя: торжественная церемония ее закрытия состоится 11 августа. Соревнования, которые в 2024 году проводятся под девизом «Игры, открытые для всех», оказались недоступны большинству российских спортсменов — а тем, кто все же участвует в нейтральном статусе, запрещено использовать национальную государственную символику.
В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. Для улучшения общей концепции к 28 основным олимпийским видам спорта в качестве дополнительных были добавлены брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и сёрфинг, которые позволят установить новый стандарт для «инклюзивных», «гендерно сбалансированных» и ориентированных на молодёжь игр.
Фредерик Ричард (США) выступает на кольцах во время квалификационных соревнований по спортивной гимнастике среди мужчин, 27 июля Francisco Seco / AP
Бланка Перес из Испании (слева) и Фиона Крэклс из Великобритании борются за мяч в матче по хоккею на траве среди женщин в группе B между Великобританией и Испанией на стадионе Ив-дю-Мануа, 28 июля Aijaz Rahi / AP
Коки Кано из Японии соревнуется с Янником Борелем из Франции в финале соревнований по фехтованию на Олимпиаде 2024 года в Париже, 28 июля Patrick Smith / Getty Images
Энди Маррей из сборной Великобритании подаёт мяч в паре с Дэном Эвансом (не в кадре) против Кеи Нисикори и Таро Дэниела из сборной Японии в первом раунде мужских парных соревнований по теннису, 28 июля Clive Brunskill / Getty Images
Каули Вааст (Франция) на волне во время третьего этапа соревнований по серфингу на летних Олимпийских играх 2024 года в Теаюпоо, Таити, 29 июля Gregory Bull / AP
Кадзума Кая из сборной Японии празднует победу с товарищами по команде. Сборная Японии выиграла золотую медаль в финале командного многоборья по спортивной гимнастике на третий день Олимпийских игр 2024 года, 29 июля Jamie Squire / Getty Images
Маркус Кристофер из США на фоне Луксорского обелиска на площади Согласия во время квалификации по велоспорту BMX фристайл, 30 июля Frank Franklin II / AP
Николо Ренна из команды Италии участвует в соревнованиях по виндсерфингу в классе iQFoil в Марсельской гавани, 30 июля Clive Mason / Getty Images
Начало соревнований по триатлону среди женщин, 31 июля Vadim Ghirda / AP
Чо Джин Ми и Ким Ми Рэ из КНДР тренируются перед финалом синхронных прыжков с 10-метровой вышки, 31 июля Sarah Stier / Getty Images
Цзэн Цзянь из Синагапура играет против Шреи Акулы из Индии во время матча 32-го раунда одиночного разряда по настольному теннису среди женщин, 31 июля Petros Giannakouris / AP
Али Пакдаман из Ирана во время четвертьфинального матча командного турнира по фехтованию среди мужчин против Колина Хиткока из США, 31 июля Thibault Camus / AP
Французский спортсмен Леон Маршан на дистанции 200 метров брассом, 31 июля. Маршан завоевал золотую медаль, установив новый олимпийский рекорд David J. Phillip / AP
Ига Свёнтек (Польша) отбивает мяч Чжэн Циньвэнь (Китай) во время полуфинального матча женских соревнований по теннису на стадионе «Ролан Гаррос», 1 августа Manu Fernandez / AP
Сборная США участвует в соревнованиях по повторному прохождению дистанции среди женских восьмерок, 1 августа Lindsey Wasson / AP
Ребека Андраде из Бразилии выступает на бревне во время финальных соревнований по спортивной гимнастике среди женщин на арене Берси, 1 августа Charlie Riedel / AP
Мартин Дагуд (Швейцария) во время финальных соревнований по гребле на байдарках-одиночках среди мужчин, 1 августа Lindsey Wasson / AP
Яхтсменки соревнуются в гонке на женских шлюпках, 1 августа Jacquelyn Martin / AP
Люсия Морис из Южного Судана упала во время забега на 100 метров среди женщин, 2 августа Petr David Josek / AP
Китайцы Лонг Даои и Ван Цзунъюань участвуют в финальных синхронных прыжках в воду с 3-метрового трамплина, 2 августа Lee Jin-man / AP
Шведский спортсмен Хенрик фон Эккерманн на Короле Эдварде во время финальных командных соревнований по конному спорту, 2 августа Mosa’ab Elshamy / AP
Британка Кимберли Вудс участвует в соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ, 2 августа Kirsty Wigglesworth / AP
Арман Дюплантис из команды Швеции во время квалификационных соревнований по прыжкам с шестом среди мужчин на стадионе Stade de France, 3 августа Richard Heathcote / Getty Images
Общий вид на пелотон, проходящий под Эйфелевой башней, во время мужской шоссейной гонки в восьмой день летних Олимпийских игр, 3 августа Tim de Waele / Getty Images
Ремко Эвенепул из команды Бельгии в отрыве от соперников на Монмартре во время мужской шоссейной гонки, 3 августа Tim de Waele / Getty Images
Полуфинального забег на 100 метров среди женщин, 3 августа David J. Phillip / AP
Кара Фаин-Райан (Австралия) участвует в забеге на 3000 метров с препятствиями, 4 августа Matthias Schrader / AP