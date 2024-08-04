Визуал
04.08.2024 / 18:45

Как проходят летние Олимпийские игры 2024 года. Фотогалерея

Золотой медалист Тедди Ринер из команды Франции кусает свою медаль после церемонии награждения в соревнованиях по дзюдо среди мужчин в весовой категории свыше 100 кг в седьмой день Олимпийских игр в Париже
Золотой медалист Тедди Ринер из команды Франции кусает свою медаль после церемонии награждения в соревнованиях по дзюдо среди мужчин в весовой категории свыше 100 кг в седьмой день Олимпийских игр в Париже
David Ramos / Getty Images

До завершения парижской Олимпиады осталась ровно неделя: торжественная церемония ее закрытия состоится 11 августа. Соревнования, которые в 2024 году проводятся под девизом «Игры, открытые для всех», оказались недоступны большинству российских спортсменов — а тем, кто все же участвует в нейтральном статусе, запрещено использовать национальную государственную символику.

В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. Для улучшения общей концепции к 28 основным олимпийским видам спорта в качестве дополнительных были добавлены брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и сёрфинг, которые позволят установить новый стандарт для «инклюзивных», «гендерно сбалансированных» и ориентированных на молодёжь игр.

Фредерик Ричард (США) выступает на кольцах во время квалификационных соревнований по спортивной гимнастике среди мужчин, 27 июля
Francisco Seco / AP

Бланка Перес из Испании (слева) и Фиона Крэклс из Великобритании борются за мяч в матче по хоккею на траве среди женщин в группе B между Великобританией и Испанией на стадионе Ив-дю-Мануа, 28 июля
Aijaz Rahi / AP

Коки Кано из Японии соревнуется с Янником Борелем из Франции в финале соревнований по фехтованию на Олимпиаде 2024 года в Париже, 28 июля
Patrick Smith / Getty Images

Энди Маррей из сборной Великобритании подаёт мяч в паре с Дэном Эвансом (не в кадре) против Кеи Нисикори и Таро Дэниела из сборной Японии в первом раунде мужских парных соревнований по теннису, 28 июля
Clive Brunskill / Getty Images

Каули Вааст (Франция) на волне во время третьего этапа соревнований по серфингу на летних Олимпийских играх 2024 года в Теаюпоо, Таити, 29 июля
Gregory Bull / AP

Кадзума Кая из сборной Японии празднует победу с товарищами по команде. Сборная Японии выиграла золотую медаль в финале командного многоборья по спортивной гимнастике на третий день Олимпийских игр 2024 года, 29 июля
Jamie Squire / Getty Images

Маркус Кристофер из США на фоне Луксорского обелиска на площади Согласия во время квалификации по велоспорту BMX фристайл, 30 июля
Frank Franklin II / AP

Николо Ренна из команды Италии участвует в соревнованиях по виндсерфингу в классе iQFoil в Марсельской гавани, 30 июля
Clive Mason / Getty Images

Начало соревнований по триатлону среди женщин, 31 июля
Vadim Ghirda / AP

Чо Джин Ми и Ким Ми Рэ из КНДР тренируются перед финалом синхронных прыжков с 10-метровой вышки, 31 июля
Sarah Stier / Getty Images

Цзэн Цзянь из Синагапура играет против Шреи Акулы из Индии во время матча 32-го раунда одиночного разряда по настольному теннису среди женщин, 31 июля
Petros Giannakouris / AP

Али Пакдаман из Ирана во время четвертьфинального матча командного турнира по фехтованию среди мужчин против Колина Хиткока из США, 31 июля
Thibault Camus / AP

Французский спортсмен Леон Маршан на дистанции 200 метров брассом, 31 июля. Маршан завоевал золотую медаль, установив новый олимпийский рекорд
David J. Phillip / AP

Ига Свёнтек (Польша) отбивает мяч Чжэн Циньвэнь (Китай) во время полуфинального матча женских соревнований по теннису на стадионе «Ролан Гаррос», 1 августа
Manu Fernandez / AP

Сборная США участвует в соревнованиях по повторному прохождению дистанции среди женских восьмерок, 1 августа
Lindsey Wasson / AP

Ребека Андраде из Бразилии выступает на бревне во время финальных соревнований по спортивной гимнастике среди женщин на арене Берси, 1 августа
Charlie Riedel / AP

Мартин Дагуд (Швейцария) во время финальных соревнований по гребле на байдарках-одиночках среди мужчин, 1 августа
Lindsey Wasson / AP

Яхтсменки соревнуются в гонке на женских шлюпках, 1 августа
Jacquelyn Martin / AP

Люсия Морис из Южного Судана упала во время забега на 100 метров среди женщин, 2 августа
Petr David Josek / AP

Китайцы Лонг Даои и Ван Цзунъюань участвуют в финальных синхронных прыжках в воду с 3-метрового трамплина, 2 августа
Lee Jin-man / AP

Шведский спортсмен Хенрик фон Эккерманн на Короле Эдварде во время финальных командных соревнований по конному спорту, 2 августа
Mosa’ab Elshamy / AP

Британка Кимберли Вудс участвует в соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ, 2 августа
Kirsty Wigglesworth / AP

Арман Дюплантис из команды Швеции во время квалификационных соревнований по прыжкам с шестом среди мужчин на стадионе Stade de France, 3 августа Richard
Heathcote / Getty Images

Общий вид на пелотон, проходящий под Эйфелевой башней, во время мужской шоссейной гонки в восьмой день летних Олимпийских игр, 3 августа
Tim de Waele / Getty Images

Ремко Эвенепул из команды Бельгии в отрыве от соперников на Монмартре во время мужской шоссейной гонки, 3 августа
Tim de Waele / Getty Images

Полуфинального забег на 100 метров среди женщин, 3 августа
David J. Phillip / AP

Кара Фаин-Райан (Австралия) участвует в забеге на 3000 метров с препятствиями, 4 августа
Matthias Schrader / AP

Ryan Pierse / Getty Images

Иван Краснов