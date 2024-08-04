Как проходят летние Олимпийские игры 2024 года. Фотогалерея

Золотой медалист Тедди Ринер из команды Франции кусает свою медаль после церемонии награждения в соревнованиях по дзюдо среди мужчин в весовой категории свыше 100 кг в седьмой день Олимпийских игр в Париже

До завершения парижской Олимпиады осталась ровно неделя: торжественная церемония ее закрытия состоится 11 августа. Соревнования, которые в 2024 году проводятся под девизом «Игры, открытые для всех», оказались недоступны большинству российских спортсменов — а тем, кто все же участвует в нейтральном статусе, запрещено использовать национальную государственную символику.

В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. Для улучшения общей концепции к 28 основным олимпийским видам спорта в качестве дополнительных были добавлены брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и сёрфинг, которые позволят установить новый стандарт для «инклюзивных», «гендерно сбалансированных» и ориентированных на молодёжь игр.