Как прошла встреча Путина и Трампа на Аляске. Главные фотографии

Президент России Владимир Путин 15 августа прилетел на Аляску, чтобы провести переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом по урегулированию на Украине. В аэропорту Анкориджа для него расстелили красную ковровую дорожку, вдоль которой стояли истребители F-22. В небе пролетел стратегический бомбардировщик B-2 в сопровождении четырех истребителей F-35.

Встреча прошла в формате «три на три»: помимо глав государств, в ней участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник Путина по вопросам внешней политики Юрий Ушаков, госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.

Переговоры продлились около двух с половиной часов, после чего президенты России и США выступили с краткими заявлениями для прессы. Путин назвал переговоры обстоятельными и полезными, Трамп заявил о достижении прогресса, однако, по его словам, сделки по Украине пока нет. Затем Путин вылетел в Москву, а Трамп в Вашингтон.