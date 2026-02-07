Спорт
07.02.2026 / 13:40

Как прошло открытие зимних Олимпийских игр в Милане

Natacha Pisarenko / AP

Опасения по поводу церемонии открытия Олимпиады-2026, возникшие из-за скандала вокруг спорного креатива организаторов Игр во Франции, не оправдались: итальянское шоу вышло эффектным и со вкусом.

Stephanie Scarbrough / AP

Впервые в истории Олимпиады парад спортсменов проходил одновременно в четырех местах — на стадионе «Сан-Сиро», в Кортина-д’Ампеццо, Ливиньо и Предаццо.

Stefano Rellandini / Pool Photo via AP

Дизайн чаши для олимпийского огня был разработан в стиле знаменитых узлов Леонардо да Винчи. В Милане его зажег трехкратный олимпийский чемпион Альберто Томба, в Кортина-д’Ампеццо — олимпийская чемпионка София Годжа.

Михаил Терещенко / ТАСС

В память о культовом итальянском дизайнере Джорджо Армани на миланском стадионе «Сан-Сиро» состоялось дефиле моделей в деловых костюмах Armani цветов государственного флага страны.

Михаил Терещенко / ТАСС

Stephanie Scarbrough / AP

Ashley Landis / AP

David J. Phillip / AP

Francisco Seco / AP

Lee Jin-man / AP

Ben Curtis / AP

Lee Jin-man / AP

Ashley Landis / AP

Петр Ковалев / ТАСС

Matthias Schrader / AP

Lee Jin-man / AP

Ben Curtis / AP

Известная итальянская актриса Матильда де Анджелис выступила в номере, посвященном оперному искусству. Артисты в черно-белых костюмах изображали ноты, а она — дирижера.

Петр Ковалев / ТАСС

Bernat Armangue / AP

Francisco Seco / AP

Номер об истории и культуре Италии открывал церемонию: в основу сценария организаторы решили положить античный миф о Купидоне и Психее.

Darryl Dyck / The Canadian Press via AP

Ashley Landis / AP

Ben Curtis / AP

Hassan Ammar / AP

Ashley Landis / AP

Petr David Josek / AP

«Голосом» открытия Игр-2026 стала американская певица Мэрайя Кэри. Она исполнила две песни, включая хит Volare на итальянском языке. По всеобщему мнению, выступление вышло куда более удачным, чем у Леди Гаги в Париже на прошлой Олимпиаде.

Ben Curtis / AP

Petr David Josek / AP

Ashley Landis / AP

Natacha Pisarenko / AP

Ben Curtis / AP

Luca Bruno / AP

Иван Краснов