Как прошло открытие зимних Олимпийских игр в Милане

Опасения по поводу церемонии открытия Олимпиады-2026, возникшие из-за скандала вокруг спорного креатива организаторов Игр во Франции, не оправдались: итальянское шоу вышло эффектным и со вкусом.

Впервые в истории Олимпиады парад спортсменов проходил одновременно в четырех местах — на стадионе «Сан-Сиро», в Кортина-д’Ампеццо, Ливиньо и Предаццо.

Дизайн чаши для олимпийского огня был разработан в стиле знаменитых узлов Леонардо да Винчи. В Милане его зажег трехкратный олимпийский чемпион Альберто Томба, в Кортина-д’Ампеццо — олимпийская чемпионка София Годжа.

В память о культовом итальянском дизайнере Джорджо Армани на миланском стадионе «Сан-Сиро» состоялось дефиле моделей в деловых костюмах Armani цветов государственного флага страны.

Известная итальянская актриса Матильда де Анджелис выступила в номере, посвященном оперному искусству. Артисты в черно-белых костюмах изображали ноты, а она — дирижера.

Номер об истории и культуре Италии открывал церемонию: в основу сценария организаторы решили положить античный миф о Купидоне и Психее.

«Голосом» открытия Игр-2026 стала американская певица Мэрайя Кэри. Она исполнила две песни, включая хит Volare на итальянском языке. По всеобщему мнению, выступление вышло куда более удачным, чем у Леди Гаги в Париже на прошлой Олимпиаде.