Крупнейшие антиправительственные протесты в Сербии. Фотогалерея

В Белграде несколько тысяч человек вышли 15 марта на акцию протеста, требуя отставки правительства и президента Сербии Александра Вучича. СМИ называют субботний митинг кульминацией протестов, которые продолжаются в республике с декабря 2024 года. Associated Press предполагает, что акция может стать крупнейшей в истории Сербии.

Демонстрации начались после обрушения бетонного навеса на железнодорожной станции в городе Нови-Саде, где за несколько месяцев до этого завершилась реконструкция. В результате обрушения погибли 15 человек, включая ребенка. Протестующие и сербская оппозиция считают, что ремонт на станции был выполнен халатно из-за коррупции. После инцидента премьер-министр Сербии Милош Вучевич подал в отставку. Министру строительства Горану Весичу и еще 12 фигурантам дела предъявлены обвинения, не связанные со взяточничеством.

Как проходят протесты в Сербии — в фотогалерее RTVI.