Май 2024 года в фотографиях

Избиратель заполняет бюллетень во время всеобщих выборов в Нкандле, Южная Африка, 29 мая 2024 года

Протесты против закона об иноагентах в Тбилиси, благотворительный бал Met Gala, крушение вертолета с президентом Ирана Раиси, извержение вулкана в Исландии и другие важные события мая — в фотогалерее RTVI.