Май 2024 года в фотографиях

Протесты против закона об иноагентах в Тбилиси, благотворительный бал Met Gala, крушение вертолета с президентом Ирана Раиси, извержение вулкана в Исландии и другие важные события мая — в фотогалерее RTVI.
Посетители рассматривают и фотографируют американский танк M1A1 Abrams на выставке трофейной техники в Москве, 1 мая 2024 года Alexander Zemlianichenko / AP
Демонстранты строят баррикаду, чтобы заблокировать вход в здание парламента во время акции протеста оппозиции против принятия закона об иноагентах в Тбилиси, Грузия, 2 мая 2024 года Zurab Tsertsvadze / AP
Женщина охлаждает водой сиденье своего мотоцикла перед поездкой в жаркий день в Лакхнау, Индия, 3 мая 2024 года. В этом году весной в стране зафиксировали рекордно высокую температуру — почти 50 градусов Цельсия Rajesh Kumar Singh / AP
Женщина-регент дирижирует церковным хором на пасхальной службе в армянском соборе в Бухаресте, Румыния, 4 мая 2024 года Vadim Ghirda / AP
Выйдя из берегов, озеро Гуаиба затопило город Порту-Алегри, Бразилия, 5 мая 2024 года. В результате разрушительных наводнений на юге страны погибли по меньшей мере 67 человек, еще 101 пропал без вести, сообщили власти утром 5 мая Isaac Fontana / EPA / TASS
Водители остановили машины прямо на шоссе — так они отдают дань памяти жертвам Холокоста в Тель-Авиве, Израиль, 6 мая 2024 года. Траурная сирена звучала две минуты подряд Ariel Schalit / AP
Звезда хип-хопа Карди Би на благотворительном вечере Met Gala, устроенном Институтом костюма Метрополитен-музея в честь открытия выставки «Спящие красавицы: пробуждение моды», Нью-Йорк, США, 7 мая 2024 года Evan Agostini / Invision / AP
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает благодарственный молебен в Благовещенском соборе Московского Кремля по случаю инаугурации президента Владимира Путина, Москва, Россия, 7 мая 2024 года Алексей Майшев / ТАСС
Корабль «Белем» причаливает в гавани Старого порта во время церемонии зажжения Олимпийского огня в преддверии Олимпийских игр, Марсель, Франция, 8 мая 2024 года Arnold Jerocki / Getty Images Sport via Getty Images
Военнослужащие российской армии маршируют на военном параде в честь 79-й годовщины окончания Второй мировой войны в Москве, Россия, 9 мая 2024 года Alexander Zemlianichenko / AP
Спасательная операция на реке Мойке, куда рухнул рейсовый пассажирский автобус. Водитель потерял управление на повороте, снес несколько ограждений, зацепил две машины и слетел с моста в воду. Санкт-Петербург, Россия, 10 мая 2024 года Валентин Егоршин / ТАСС
Волонтеры и спасатели разбирают руины подъезда десятиэтажного жилого дома. Из-под завалов уже извлечены тела нескольких погибших. Минобороны России сообщило, что причиной обрушения стал ударивший в фасад здания фрагмент сбитой украинской ракеты «Точка-У». При ударе было повреждено все здание, полностью разрушены 16 квартир, жильцы эвакуированы, Белгород, Россия, 11 мая 2024 года Елизавета Демидова / ТАСС
Малийцы реставрируют самое большое в мире здание из глинобитного кирпича — Большую мечеть в Дженне, Мали, 12 мая 2024 года Moustapha Diallo / AP
Саперы взрывают секции обрушившегося моста Фрэнсиса Скотта Ки, за которые зацепился контейнеровоз «Дали», в Балтиморе, США, 13 мая 2024 года Mark Schiefelbein / AP
Бобтейл отдыхает в палатке для груминга на 148-й ежегодной выставке собак Вестминстерского кеннел-клуба в Национальном теннисном центре. Нью-Йорк, США, 14 мая 2024 года Andres Kudacki / Getty Images News via Getty Images
Участники парада Пиу Сик подняли в небо ребенка, который изображает секретаря Гонконга по безопасности Криса Тэнга, на Фестивале булочек на острове Ченг Чау в Гонконге, 15 мая 2024 года Chan Long Hei / AP
Работники французской тюрьмы Лион-Корбас жгут деревянные поддоны в знак протеста 15 мая 2024 года. Незадолго до этого вооруженная банда устроила засаду на тюремный конвой, убив двух офицеров, серьезно ранив трех других и освободив заключенного, которого они сопровождали. Персонал тюрьмы потребовал повысить уровень безопасности, чтобы не подвергаться смертельным угрозам Laurent Cipriani / AP
Журналисты ведут репортаж с наблюдательного пункта в Харькове, над которым поднимается дым после очередного удара, Украина, 17 мая 2024 года Evgeniy Maloletka / AP
Всадник в маске быка скачет по дороге во время фестиваля «Кавалхадас» в Пиренополисе, штат Гояс, Бразилия, 18 мая 2024 года Eraldo Peres / AP
Протесты учителей и провинциальных полицейских у здания полиции с требованием повышения зарплат, Посадас, Аргентина, 19 мая 2024 года Federico Goss / AP
Обломки вертолета, в котором президент Ирана Эбрахим Раиси и министр иностранных дел страны возвращались после визита в Азербайджан. Пилот и все пассажиры были найдены мертвыми. Варзаган, Иран, 20 мая 2024 Azin Haghighi / MOJ News Agency / ZUMA / TASS
Оглашение приговора бывшему главному научному сотруднику Института теоретической и прикладной механики имени С.А. Христиановича Сибирского отделения РАН Анатолию Маслову, признанному виновным в государственной измене, в Городском суде Санкт-Петербурга, 21 мая 2024 года Андрей Бок / Коммерсантъ
Жительница Харькова напугана авиаударом, Украина, 22 мая 2024 года Vlada Liberova / Libkos / Getty Images
Палестинец проходит мимо горящих шин во время столкновений с израильскими войсками в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан. 22 мая 2024 года Leo Correa / AP
Похороны президента Эбрахима Раиси и его спутников, погибших в результате крушения вертолета. Мешхед, Иран, 23 мая 2024 года Iranian Presidency Office / AP
Шерпа Ками Рита вернулся с Эвереста после рекордного 30-го успешного восхождения, Катманду, Непал, 24 мая 2024 года Niranjan Shrestha / AP
Ультраортодоксальные евреи жгут костры на праздник Лаг Баомер в Бней-Браке, Израиль, 25 мая 2024 года. Лаг Баомер знаменует окончание чумы, которая едва не уничтожила евреев во времена Римской империи Oded Balilty / AP
Члены клуба ирландского боя на палках участвуют в фехтовальном шоу на праздновании 321-й годовщины Санкт-Петербурга, Россия, 26 мая 2024 года. Dmitri Lovetsky / AP
Акции протеста в Ереване с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи ему четырех тавушских сёл, 27 мая 2024 года Александр Патрин / ТАСС
Участница акции протеста оппозиции против законопроекта об иностранном влиянии у здания парламента в Тбилиси, Грузия, 28 мая 2024 года Shakh Aivazov / AP
На полуострове Рейкьянес на юго-западе Исландии произошло пятое с декабря извержение вулкана Сундхнукагигар, 29 мая 2024 года Marco di Marco / AP
Вид на Парящий мост парка Зарядье в Москве, Россия, 28 мая 2024 года Владимир Смирнов / ТАСС
Бывший президент США Дональд Трамп выступает на пресс-конференции в Трамп-тауэре 31 мая 2024 года. Cуд присяжных в Нью-Йорке признал его виновным по 34 пунктам, связанным с тяжкими преступлениями, включая фальсификацию документов Julia Nikhinson / AP