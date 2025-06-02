Май 2025 года в фотографиях

Шоу дронов на Первомай в Гонконге, обращение новоизбранного Папы Льва XIV к верующим, шествие «Бессмертного полка» на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, возобновление прямых переговоров между Москвой и Киевом и другие события мая — в фотогалерее RTVI.
Люди наблюдают за шоу дронов на набережной Виктория-Харбор во время празднования Первомая в Гонконге, 1 мая 2025 года Bertha Wang / AP
Люди участвуют в фестивале Devils and Congos в Портобело, Панама, 3 мая 2025 года. Это яркое и колоритное культурное событие в Панаме, где через танцы, музыку и костюмы отражается африканское наследие и борьба со злыми духами Matias Delacroix / AP
Тушение пожара в жилом доме на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы. Загорелись две квартиры на 8-м и 9-м этажах, после чего обрушились перекрытия между этими этажами. Пожарно-спасательные подразделения проводят эвакуацию жильцов дома Сергей Фадеичев / ТАСС
Птица пролетает над островом Алькатрас в заливе Сан-Франциско, Калифорния, 4 мая 2025 года. Президент США Дональд Трамп заявил, что вновь откроет тюрьму на острове для самых опасных преступников в мире Noah Berger / AP
Рианна на благотворительном вечере Met Gala. Институт костюма Метрополитен-музея устраивает бал в честь открытия выставки Superfine: Tailoring Black Style. Нью-Йорк, 5 мая 2025 года Evan Agostini / Invision / AP
Украинский солдат целует руку женщине в ходе обмена военнопленными на Украине 6 мая 2025 года Evgeniy Maloletka / TASS
Обломки самолета лежат на территории мечети в Пампоре в контролируемом Индией Кашмире, 7 мая 2025 года Dar Yasin / AP
8 мая 2025 года, Ватикан. Новоизбранный Папа Лев XIV обращается к верующим на площади Святого Петра. Конклаву кардиналов потребовалось всего два дня, чтобы избрать кардинала Роберта Франциска Прево, который принял имя Папа Лев XIV. Он стал 267-м Верховным понтификом Francesco Sforza / Vatican Media / Getty Images
Шествие «Бессмертного полка» на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, Россия, 9 мая 2025 года во время празднования 80-й годовщины победы Советского Союза над нацистской Германией во время Второй мировой войны Dmitri Lovetsky / AP
Традиционный весенний перегон скота на высокогорные пастбища, 10 мая 2025 года в Фоллине, Италия. Регион Доломитовых Альп испытывает давление из-за большого потока туристов и климатических изменений Simone Padovani / Getty Images
Участники «Бала Победы», посвященного 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Музее Победы Сергей Булкин / ТАСС
Солдаты Пограничных сил безопасности Индии отдают дань памяти во время церемонии возложения венков своему коллеге Дипаку Чимнгакхаму, погибшему в результате артиллерийского обстрела со стороны Пакистана. Джамму, Индия, 12 мая 2025 года Channi Anand / AP
Ли Джэмён, кандидат в президенты от Демократической партии, прибывает на предвыборное мероприятие в Сеул. Южная Корея, 12 мая 2025 года Lee Jin-man / AP
Процессия буддийских монахов вокруг храма Боробудур IX века во время празднования дня рождения, смерти и просветления Будды, в Магеланге. Центральная Ява, Индонезия, 13 мая 2025 года Slamet Riyadi / AP
Сопредседатель движения наблюдателей на выборах «Голос»* Григорий Мельконьянц стоит в стеклянной кабине в зале Басманного районного суда перед оглашением приговора. Москва, Россия, 14 мая 2025 года. *внесен Минюстом России в реестр иноагентов Alexander Zemlianichenko / AP
Курсанты и молодые волонтеры разворачивают гигантскую копию Советского Флага Победы рядом с Петропавловским собором в Санкт-Петербурге, 15 мая 2025 года Dmitri Lovetsky / AP
Теплоход «Александр Грин» на фоне радуги. Кинешма, Ивановская область, Россия, 15 мая 2025 года Владимир Смирнов / ТАСС
Гуси, окрашенные в синий цвет, плавают в ручье Тюлипас после того, как грузовик случайно пролил в него химический краситель. Жундиаи, Бразилия, 16 мая 2025 года Andre Penner / AP
Российская и украинская делегации на переговорах во дворце Долмабахче в Стамбуле, Турция, 16 мая 2025 года Turkish Foreign Ministry / AP
Исполнитель JJ из Австрии, автор песни Wasted Love, плачет после победы в Гранд-финале 69-го конкурса «Евровидение». Базель, Швейцария, 18 мая 2025 года Martin Meissner / AP
Цветочная инсталляция в виде ирокеза, сделанного из пампасной травы, тропических цветов и засушенных листьев от Ricky Paul Flowers, на Цветочной выставке в Челси, Лондон, Великобритания, 19 мая 2025 года Tolga / EPA / TASS
Выпускники во время торжественной линейки в школе №1, посвященной окончанию учебного года, Иваново, Россия, 20 мая 2025 года Владимир Смирнов / ТАСС
Белая башня — проект театрального фонда Origen и Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH). Это самое высокое здание в мире, созданное с помощью 3D-принтера. Мулегнс, Швейцария, 21 мая 2025 года Gian Ehrenzeller / EPA / TASS
Вид на 135-метровый контейнеровоз NCL Salten, который сел на мель в Тронхеймском фьорде, едва не задев дом на берегу. Тронхейм, Норвегия, 22 мая 2025 года Jan Langhaug / EPA / TASS
Место катастрофы самолета Cessna 550, в результате которого погибли два человека, восемь получили травмы. Самолет Cessna 550 при падении на территорию военного городка протаранил несколько домов. Произошел разлив авиационного топлива, в результате чего загорелось порядка 15 строений. Сан-Диего, Калифорния, США, 22 мая 2025 года Caroline Brehman / EPA / TASS
Военные, освобожденные из украинского плена, держат в руках флаги России, СССР и Российской империи, Россия, 23 мая 2025 года Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
Британский гонщик команды McLaren Ландо Норрис во время гонки Формулы-1 на Гран-при Монако на автодроме в Монако, 25 мая 2025 года Manu Fernandez / AP
Государственный флаг Грузии несут во время празднования Дня независимости. Тбилиси, Грузия, 26 мая 2025 года Shakh Aivazov / AP
Игроки «Ливерпуля» празднуют победу в Премьер-лиге, главном профессиональном футбольном чемпионате Англии, 26 мая 2025 года Jon Super / AP
Деревня Блаттен, Швейцария. Ситуация на месте схода ледника Берч, 30 мая 2025. Большая часть деревни Блаттен в кантоне Вале на юге Швейцарии была разрушена при обрушении на нее грязевого потока и обломков отколовшегося в Альпах ледника. 19 мая население деревни Блаттен, составляющее 300 человек, было эвакуировано, поскольку геологическая служба предупредила о возможном сходе лавины. По меньшей мере один человек пропал без вести Jean-Christophe Bott / EPA / TASS
Отражение болельщиков в стекле верхней трибуны. Француз Гаэль Монфис делает подачу британцу Джеку Дрейперу во втором раунде Открытого чемпионата Франции по теннису на стадионе Ролан-Гаррос в Париже, 29 мая 2025 года Lindsey Wasson / AP
Люди любуются закатом за Кремлём, стоя на «Парящем мосту» через реку Москву в парке Зарядье, Москва, 29 мая 2025 года Alexander Zemlianichenko / AP
Новая работа британского художника Бэнкси — граффити с маяком, поверх которого размещена надпись: «Я хочу быть тем, что вы видите во мне». На тротуаре изображена искусственная тень от стоящего неподалеку дорожного столба @banksy
Маралы в крестьянско-фермерском хозяйстве «Удача» в селе Дъектиек, Республика Алтай, Россия, 30 мая 2025 года Кирилл Кухмарь / ТАСС
Спортсмены выполняют трюки на мотоциклах во время Дня Московского спорта на территории олимпийского комплекса «Лужники» в Москве, 31 мая 2025 года Михаил Терещенко / ТАСС