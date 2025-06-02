Май 2025 года в фотографиях

Женщина продаёт кусочки торта и попкорн из каноэ вместе со своей дочерью в районе Белен, прозванном «Венеция джунглей», в Икитосе, Перу, 25 мая 2025 года

Шоу дронов на Первомай в Гонконге, обращение новоизбранного Папы Льва XIV к верующим, шествие «Бессмертного полка» на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, возобновление прямых переговоров между Москвой и Киевом и другие события мая — в фотогалерее RTVI.