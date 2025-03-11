Марк Эйдельштейн, Met Gala в Лувре и море фатина: как прошла Неделя моды в Париже

11 марта в Париже завершается Неделя моды, где главные французские бренды представили свои коллекции сезона осень-зима — 2025/2026. Фотографии с самых ярких событий — в материале RTVI.

Масштабным получился показ Louis Vuitton, пространство для которого стилизовали под железнодорожную станцию, а само шоу проходило неподалеку от Северного вокзала. На экранах отображались «пассажиры» вымышленного поезда, а модели несли в руках саквояжи, шляпные коробки и нессесеры. Креативный директор модного дома Николя Жескьер сделал акцент на ретро-стилизации: оборки, рюши, китч в духе восьмидесятых. Завершился показ эффектным выходом моделей на балкон.

Пожалуй, одним из самых ярких событий стал Le Grand Dîner du Louvre — первый в истории сбор средств для музея Лувра. Мероприятие уже окрестили «парижским Met Gala». Вечер был формально посвящен выставке Louvre Couture. Art and Fashion: Statement Pieces, для которой 45 французских и международных брендов предоставили свои культовые наряды, а кураторы музея вписали их в постоянную экспозицию музея. Вечер в Лувре посетили мировые звезды, модельеры и журналисты.

Шоу Balenciaga посетила новая голливудская звезда — Марк Эйдельштейн, исполнивший главную роль в оскароносной «Аноре». Креативный директор модного дома Демна Гвасалия в этот раз не стал эпатировать публику браслетами-скотчами или сумками-пакетами, он представил яркую и практичную коллекцию.

Шоу проходило в пространстве, напоминающем лабиринт, чтобы каждый зритель мог занять место в первом ряду. В новой коллекции есть вещи, отсылающие к корпкору — стилю, вдохновленному офисными луками сотрудников корпораций, а также стритвир из коллаборации с Puma.

Сара Бертон представила свою первую коллекцию, созданную для Givenchy. По словам дизайнера, для создания коллекции она вдохновлялась образами сильных женщин. В новой коллекции Бертон играет с текстурами и объемами тканей, предлагает взглянуть на пиджаки с пуговицами на спине, мини-платья из кружева шантильи и строгие костюмы.

Дом Chanel в последний день Недели моды украсил купол Гранд Пале фирменной черной ленточкой. В соцсетях обсуждают облик бренда после ухода креативного директора Виржини Виар: Chanel словно отказался от экспериментов и вернулся к истокам, наследию Габриэль Шанель.

Открыла показ Виттория Черетти, возлюбленная Леонардо Ди Каприо, появившись на подиуме в удлиненном черном пиджаке и полупрозрачной юбке. Команда дизайнеров бренда показала твидовые костюмы, двойные юбки из фатина.