Март 2024 года в фотографиях

Теракт в «Крокус Сити Холле», похороны Алексея Навального, церемония «Оскар», выборы президента России и другие события марта — в фотогалерее RTVI.
Люди собрались у Храма иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьине, где проходит отпевание политика Алексея Навального. Москва, 1 марта 2024 года Иван Краснов / RTVI
Последствия попадания беспилотника в жилой дом на Пискарёвском проспекте. Санкт-Петербург, 2 марта 2024 года Алексей Смагин / Коммерсантъ
Заключенный машет рукой из окна Национальной тюрьмы в Порт-о-Пренсе, Гаити, 3 марта 2024 года. Сотни заключенных сбежали после ночного штурма тюрьмы вооруженными бандитами Odelyn Joseph / AP
Трое мужчин, подозреваемых в групповом изнасиловании испанской туристки, доставлены полицией для дачи показаний в окружной суд в Думке, Джаркханд, Индия, 4 марта 2024 года Rajesh Kumar / AP
Домики на деревьях, установленные активистами возле завода Tesla Gigafactory в Груенхайде под Берлином, Германия, 5 марта 2024 года. Производство на заводе электромобилей Tesla в Германии остановилось, а рабочие были эвакуированы из-за отключения электричества. Министерство внутренних дел земли Бранденбург разыскивает подозреваемых в преднамеренном поджоге высоковольтной линии электропередач Ebrahim Noroozi / AP
Фрегат ВМС Франции Normandie патрулирует в норвежский фьорд к северу от полярного круга, 6 марта 2024 года. Корабль задействован в учениях НАТО под кодовым названием Steadfast Defender. Это крупнейшие морские учения альянса со времен холодной войны Thibault Camus / AP
Виды вечернего Еревана накануне Международного женского дня. Ереван, Армения, 7 марта 2024 года Александр Патрин / Коммерсантъ
Студентки и активистки феминистского движения в фиолетовых пануэло (шарф или платок, символ движения за право на аборт, созданный в Аргентине в 2003 году и получивший распространение по всему миру) участвуют в митинге против патриархата и насилия в Милане, Италия, 8 марта 2024 года Emanuele Cremaschi / Getty Images
Военно-воздушные силы США сбрасывают гуманитарную помощь палестинцам в городе Газа, 9 марта 2024 года Mahmoud Essa / AP
Актеры и съемочная группа фильма «Оппенгеймер» получают награду за лучший фильм во время церемонии вручения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе, 10 марта 2024 года Chris Pizzello / AP
Индонезийские мусульмане в мечети Истикляль во время вечерней молитвы таравих, посвященной первому кануну Священного месяца Рамадан, Джакарта, Индонезия, 11 марта 2024 года Dita Alangkara / AP
Автомобиль МАЗ для перевозки людей на территории Богородского кладбища на дороге, ведущей к месту крушения военно-транспортного самолета Ил-76 недалеко от аэродрома Северный. По сообщению Минобороны России, судно потерпело крушение при взлете во время выполнения планового полета. На борту находились 15 человек, Ивановская область, Россия, 12 марта 2024 года Владимир Смирнов / ТАСС
Иранец запускает фейерверк накануне традиционного праздника огня, или Чахаршанбе-Сури, который ежегодно проводится в в канун Иранского Нового года (Ноуруз), Тегеран, Иран, 12 марта 2024 года Rouzbeh Fouladi / Zuma / TASS
Министерство обороны Великобритании продемонстрировала новое лазерное оружие Dragonfire, которое, по словам военных, может обеспечить защиту от ракет или самолетов по цене около 13 долларов за выстрел, что может сэкономить десятки миллионов долларов по сравнению со стоимостью ракет-перехватчиков, которые выполняют эту работу сейчас, Шотландия, 14 марта 2024 года British Defence Ministry / Zuma / TASS
Надомное голосование в первый день выборов президента России. Член участковой избирательной комиссии в квартире у пожилой избирательницы, Новосибирск, Россия, 15 марта 2024 года Влад Некрасов / Коммерсантъ
Судно «Врачей без границ» Geo Barents перехватило две небольшие лодки с мигрантами, направлявшиеся в Европу, в ливийской зоне Сар. НПО организовала спасательную операцию, в ходе которой было спасено более 170 человек, среди которых было много женщин и детей, Ливийская зона Сар, Ливия, 16 марта 2024 года Simone Boccaccio / SOPA / Zuma / TASS
Сожжение 22-метровой скульптуры «Черная гора» во время масленичных гуляний в арт-парке «Никола-Ленивец», Калужская область, Россия, 16 марта 2024 года RTVI
Мужчина размахивает ирландским флагом во время парада в честь «Дня святого Патрика», Бостон, США, 17 марта 2024 года Steven Senne / AP
Президент России Владимир Путин в своем избирательном штабе в Гостином дворе, 18 марта 2024 года. ЦИК по итогам обработки 100% бюллетеней насчитал 87,28% голосов за него Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Акция против политики президента Аргентины Хавьера Милея в Буэнос-Айресе, 18 марта 2024 года Juan Ignacio Roncoroni / EPA / TASS
Церемония прощания со спортивным журналистом и футбольным комментатором Василием Уткиным в Центральной клинической больнице при президенте России, Москва, 23 марта 2024 года Игорь Иванко / Коммерсантъ
В результате очередной забастовки в Польше фермеры перекрыли дорогу S8 в Нижней Силезии, что привело к огромным перебоям в движении транспорта по всему региону, 20 марта 2024 года, Сыцув, Вроцлав Krzysztof Zatycki / ZUMA Press Wire / TASS
Пожар в концертном зале «Крокус Сити Холл» во время теракта. 22 марта террористы открыли стрельбу и подожгли здание, после чего скрылись с места преступления. В результате теракта, по последним данным, погибли 144 человека, пострадали более 550 Алексей Назаров / Коммерсантъ
Стихийный мемориал у здания концертного зала «Крокус сити холл» в память о погибших при теракте, Московская область. Красногорск, 24 марта 2023 года Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Избрание меры пресечения обвиняемым в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Басманном районном суде. Фигурант дела Далержон Мирзоев во время заседания суда 24 марта 2024 года Александр Миридонов / Коммерсантъ
Украинский военный осматривает поврежденное здание в Печерском районе после воздушной атаки. В результате удара пострадали пять человек, двое госпитализированы. Киев, Украина, 25 марта 2024 года Vadim Ghirda / AP
Лесные пожары уничтожают часть кладбища. Аварийные службы работают над локализацией лесных пожаров в штате Веракрус. Ногалес, Мексика, 25 марта 2024 года Felix Marquez / AP
Грузовое судно «Дали» застряло под частью конструкции моста Фрэнсиса Скотта Ки, врезавшись в него. В результате ЧП несколько автомобилей и рабочих упали в воду. Балтимор, США, 26 марта 2024 года NTSB via AP
Люди собрались возле обломков парамедицинского центра, который был разрушен в результате израильского авиаудара. Погибло несколько человек из персонала. Этот удар стал одним из самых сильных с момента обострения на ливано-израильской границе за последние пять месяцев. Хеббарийе, Ливан, 27 марта 2024 года Mohammad Zaatari / AP
Католические священнослужители держат свечи во время процессии омовения ног в Храме Гроба Господня, где, по мнению многих христиан, Иисус был распят, похоронен и воскрес из мертвых. Иерусалим, Израиль, 28 марта 2024 года Ohad Zwigenberg / AP
Желто-оранжевые тучи и мгла образовались из-за циклона, который принес грязь и пыль из соседних Китая и Монголии. По прогнозам синоптиков, циклон покинет регион в течение дня 29 марта, направление ветра сменится на юго-восточное и воздух полностью очистится. Благовещенск, Россия, 28 марта 2024 года Екатерина Стуликова / ТАСС