Масштабный блэкаут в Европе. Фото дня

28 апреля 2025 года, Мадрид, Испания. Посетители теннисного турнира Madrid Open во время отключения электричества в городе.

Отключения света произошли в Испании, Португалии, Бельгии и Франции, о проблемах с электричеством также сообщили жители Андорры. Без света остались миллионы человек, наблюдаются перебои в работе транспорта, лифтов, интернета и систем связи.

Испанский оператор электросетей Red Eléctrica назвал сбой «исключительным и чрезвычайно необычным», предположив, что в сетях произошли серьезные «электрические колебания». Указаний на то, что случившееся было кибератакой, нет, заявил премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру.