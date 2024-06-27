Визуал
27.06.2024 / 21:39

Музыкальный фестиваль в Гластонбери. Фото дня

Музыкальный фестиваль в Гластонбери. Фото дня
Scott A Garfitt / Invision / AP

Великобритания, Гластонбери, 27 июня. В графстве Сомерсет на юге Англии с 26 по 30 июня проходит знаменитый музыкальный Glastonbury Festival. В этом году в числе хедлайнеров заявлены британская певица албанского происхождения Дуа Липа, американская соул-певица SZA (Солана Имани Роу), английская группа Coldplay и канадская певица Шанайя Твейн. Билеты на мероприятие, во время которого запланированы около 3 тыс. выступлений, поступили в продажу в ноябре прошлого года и были раскуплены менее чем за час.

Scott A Garfitt / Invision / AP

Scott A Garfitt / Invision / AP

Scott A Garfitt / Invision / AP

Scott A Garfitt / Invision / AP

Иван Краснов