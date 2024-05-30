Lifestyle
30.05.2024 / 13:00

Не только няня. Лучшие кинороли Анастасии Заворотнюк

Не только няня. Лучшие кинороли Анастасии Заворотнюк
Кадр из фильма «Код апокалипсиса»

В ночь на 30 мая на 54-м году жизни умерла актриса театра и кино, телеведущая Анастасия Заворотнюк. Впервые в кино она появилась в 1991 году, снявшись в главной роли в фильме «Машенька» по мотивам романа Владимира Набокова, на тот момент Заворотнюк было 20 лет. Наибольшую популярность актрисе принес сериал «Моя прекрасная няня» (2004-2008), где она сыграла главную роль няни Виктории Прутковской. Также Заворотнюк снималась в фильмах «Код Апокалипсиса», «Шекспиру и не снилось», «Наследник». Всего она сыграла свыше 40 ролей, RTVI собрал самые запоминающиеся из них.

Кадр из фильма «Машенька»

Кадр из фильма «Мамы»

Кадр из фильма «Я больше не боюсь»

Кадр из сериала «Проклятие спящих»