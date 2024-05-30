Не только няня. Лучшие кинороли Анастасии Заворотнюк

В ночь на 30 мая на 54-м году жизни умерла актриса театра и кино, телеведущая Анастасия Заворотнюк. Впервые в кино она появилась в 1991 году, снявшись в главной роли в фильме «Машенька» по мотивам романа Владимира Набокова, на тот момент Заворотнюк было 20 лет. Наибольшую популярность актрисе принес сериал «Моя прекрасная няня» (2004-2008), где она сыграла главную роль няни Виктории Прутковской. Также Заворотнюк снималась в фильмах «Код Апокалипсиса», «Шекспиру и не снилось», «Наследник». Всего она сыграла свыше 40 ролей, RTVI собрал самые запоминающиеся из них.