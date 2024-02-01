Неделя моды в Копенгагене: какие стритстайл-образы подойдут для российского климата

С 29 января по 2 февраля в столице Дании — Копенгагене — проходит неделя моды: дизайнеры показывают свои коллекции осень/зима 2024. В то время как на подиумах предстают модели в коротких топах и тонких свитерах, по холодным улицам ходят модные горожане, одежда которых подошла бы и для российского климата. Большинство уличных образов соответствует эстетике office siren — с рубашкам и галстуками. Но присутствуют также и теплые элементы: шубы, дубленки, пуховики (или все сразу). Интересные и практичные стристайл-решения из Копенгагена, — в галерее RTVI.