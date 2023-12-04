Ноябрь 2023 года в фотографиях

Конфликт между Израилем и Палестиной, землетрясение в Непале, день независимости Польши, конкурс красоты «Мисс Вселенная» и другие события. Самые яркие фотографии ноября — в подборке RTVI.
Раненый палестинский мальчик кричит, пока спасатели пытаются вытащить его из-под обломков разрушенного здания после авиаудара по лагерю беженцев Бурейдж в секторе Газа, 2 ноября 2023 года Mohammed Dahman / AP
Последствия обстрела станции Мушкетово. Горящий железнодорожный состав. Донецк, 1 ноября 2023 года Валерий Мельников / Коммерсантъ
Мужчина делает селфи на параде в честь Дня Мертвых, Сан-Хосе, Мексика. Это традиционное театрализованное представление, которое проводится ежегодно в ночь с 1 на 2 ноября, рассказывает историю о воскрешении умерших Maria Alferez / AP
Афганские беженцы возвращаются на родину. Многие афганские семьи вынуждены были покинуть Пакистан в спешке, пешком — за несколько часов до истечения срока, установленного пакистанским правительством для нелегалов. Торхам, Афганистан, 3 ноября 2023 года Ebrahim Noroozi / AP
Президент России Владимир Путин общается с волонтерами, участниками поисковых движений и детьми погибших участников СВО после церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади в День народного единства. Москва, Россия, 4 ноября 2023 года Михаил Метцель / ТАСС
Жители деревни развешивают свежую лапшу на просушку. Юнчжоу, провинция Хунань, Китай, 5 ноября 2023 года Jiang Keqing / VCG / Getty Images
Женщина пытается найти уцелевшие вещи в руинах рухнувшего дома. Землетрясение, которое произошло в горах на северо-западе Непала, унесло жизни более 150 человек и оставило тысячи людей без крова. Рукум, Непал, 6 ноября 2023 года Niranjan Shrestha / AP
Активисты движения Just Stop Oil разбили защитное стекло на картине Диего Веласкеса «Венера Рокеби» (1647—1651 гг.) в Национальной галерее Лондона. Великобритания, 6 ноября 2023 года Kristian Buus / In Pictures via Getty Images
Сторонник партии КПРФ на акции, посвященной 106-й годовщине Октябрьской социалистической революции, на аллее Красного проспекта. Новосибирск, Россия, 7 ноября 2023 года Кирилл Кухмарь / ТАСС
Протестующие держат плакаты с надписями Not my king («Не мой король»), когда Карл III и его жена Камилла едут на открытие парламента. Вестминстер, Лондон, Великобритания, 7 ноября 2023 года Velar Grant / Zuma / TASS
Палестинцы в ожидании раздачи продовольствия в Рафахе. Южная часть сектора Газа, 8 ноября 2023 года Hatem Ali / AP
Комната, где умер основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк, во дворце Долмабахче в День памяти Ататюрка. Стамбул, Турция, 10 ноября 2023 года Tolga Uluturk / Zuma / TASS
Демонстрант и полицейский на акции протеста против амнистии каталонских сепаратистов у штаб-квартиры Социалистической партии в Мадриде. Испания, 11 ноября 2023 года Joan Mateu Parra / AP
Марш в честь Дня независимости в Варшаве. Польша, 11 ноября 2023 года Jaap Arriens / NurPhoto via Getty Images
Грузовое судно протаранило ворота шлюза на Верхнем Рейне вблизи Карлсруэ, причинив многомиллионный ущерб. Германия, 12 ноября 2023 года Einsatz-Report24 / Imago / TASS
Художница Александра Скочиленко в Василеостровском районном суде. Ее признали виновной в распространении ложной информации о ВС России и приговорили к семи годам лишения свободы. Санкт-Петербург, Россия, 16 ноября 2023 года Dmitri Lovetsky / AP
Жители рыбацкого городка Гриндавик на юго-западе Исландии покинули дома из-за угрозы извержения вулкана. Местные органы гражданской обороны объявили в регионе чрезвычайное положение. Исландия, 16 ноября 2023 года. Bjorn Steinbekk / AP
«Мисс Филиппины» Мишель Ди демонстрирует костюм-самолет на конкурсе красоты «Мисс Вселенная» в Сан-Сальвадоре, 16 ноября 2023 года Moises Castillo / AP
Репетиция спектакля «Монгольский Хан» от ведущей театральной труппы Монголии, которая впервые приехала в Великобританию. Лондон, 17 ноября 2023 года. Kin Cheung / AP
Ракета Starship компании SpaceX стартует с платформы Starbase в Бока-Чика. Техас, США, 18 ноября 2023 года Space X
Гонщик Red Bull Макс Ферстаппен (Нидерланды) залез на свой болид после победы в гонке «Формулы-1» Гран-при Лас-Вегаса. США, 18 ноября 2023 года John Locher / AP
Финский пограничник сопровождает мигранта, приехавшего на велосипеде, на КПП Вартиус. Его периодически закрывают из-за наплыва беженцев с российской стороны. Кухмо, восточная Финляндия, 19 ноября 2023 года IMAGO / Lehtikuva / TASS
Демократы бросают факелы в зале заседаний парламента Албании. Оппозиционеры сорвали заседание в знак протеста против авторитарного правления социалистов. Тирана, Албания, 20 ноября 2023 года Florian Abazi / AP
Рабочие надувают и закрепляют гигантские гелиевые шары, которые станут частью оформления 97-го ежегодного парада Мэйси в День благодарения. Нью-Йорк, США, 22 ноября 2023 года Justin Lane / EPA / TASS
Юные участницы Гран-при «Будапештский балет» в Национальном театре танца в Будапеште. Венгрия, 22 ноября 2023 года Tamas Kovacs / EPA / TASS
Пассажир чилийского судна Aquiles смотрит на айсберг в проливе Брансфилд. Южные Шетландские острова, Антарктида, 23 ноября 2023 года Jorge Saenz / AP
Обезьяны пересекают площадь Виджай Чоук в окутанном густым смогом Нью-Дели. Индия, 24 ноября 2023 года Rajat Gupta / EPA / TASS
Полиция задерживает активистов экологического движения на митинге за отказ от использования ископаемого топлива перед зданием Министерства окружающей среды в Лиссабоне. Португалия, 24 ноября 2023 года Manuel de Almeida / EPA / TASS
Разбитый трамвай после беспорядков в центре Дублина. Протесты начались вечером 23 ноября после нападения неизвестного мужчины с ножом, который ранил пять человек, в том числе трое маленьких детей. Ирландия, 24 ноября 2023 года Mostafa Darwish / EPA / TASS
Палестинцы переходят в северную часть сектора Газа в связи с началом четырехдневного прекращения огня между Израилем и движением ХАМАС. Палестина, 24 ноября 2023 года Mohammed Dahman / AP
Обмен заложниками между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Тель-Авив, Израиль, 24 ноября 2023 года Abir Sultan / EPA / TASS
Любители зимнего купания на церемонии открытия 21-го «Сезона моржей» на пляже озера Шелаг Малый в Старе Яблонки. Более 300 участников соревновались в конкурсе на самый интересный костюм. Польша, 26 ноября 2023 года Tomasz Waszczuk / EPA / TASS
На затопленной в результате шторма набережной Сочи. Россия, 27 ноября 2023 года Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Ребенок катается на карусели на рождественском рынке во Франкфурте. Германия, 29 ноября 2023 года Michael Probst / AP
Люди наблюдают за полицейскими и добровольцами из спасательной службы «Зака», работающими на месте нападения двух вооруженных людей на прохожих. В результате стрельбы на переполненной автобусной станции два человека погибли, не менее семи пострадали. Израиль, Иерусалим, 30 ноября 2023 года Ohad Zwigenberg / AP
Судья Верховного суда РФ Олег Нефедов ведет заседание, на котором движение ЛГБТ было признано экстремистским и запрещено на территории России. Москва, 30 ноября 2023 года Alexander Zemlianichenko / AP
границе округов Тана-Ривер и Гарисса, северо-восточная Кения, четверг, 30 ноября 2023 года.
Кенийцы эвакуируются из зоны наводнения на самодельном плоту в Мороро. Власти призвали жителей населенных пунктов на границе округов Тана-Ривер и Гарисса перебраться на возвышенности из-за ливневых паводков. Северо-восточная Кения, 30 ноября 2023 года. AP