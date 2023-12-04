Визуал
04.12.2023 / 14:49

Ноябрь 2023 года в фотографиях

Лава извергается из покрытого снегом вулкана Этна, Сицилия, Италия, 25 ноября 2023 года
Лава извергается из покрытого снегом вулкана Этна, Сицилия, Италия, 25 ноября 2023 года
Giuseppe Di Stefano, Etnawalk / AP

Конфликт между Израилем и Палестиной, землетрясение в Непале, день независимости Польши, конкурс красоты «Мисс Вселенная» и другие события. Самые яркие фотографии ноября — в подборке RTVI.

Раненый палестинский мальчик кричит, пока спасатели пытаются вытащить его из-под обломков разрушенного здания после авиаудара по лагерю беженцев Бурейдж в секторе Газа, 2 ноября 2023 года
Mohammed Dahman / AP

Последствия обстрела станции Мушкетово. Горящий железнодорожный состав. Донецк, 1 ноября 2023 года
Валерий Мельников / Коммерсантъ

Мужчина делает селфи на параде в честь Дня Мертвых, Сан-Хосе, Мексика. Это традиционное театрализованное представление, которое проводится ежегодно в ночь с 1 на 2 ноября, рассказывает историю о воскрешении умерших
Maria Alferez / AP

Афганские беженцы возвращаются на родину. Многие афганские семьи вынуждены были покинуть Пакистан в спешке, пешком — за несколько часов до истечения срока, установленного пакистанским правительством для нелегалов. Торхам, Афганистан, 3 ноября 2023 года
Ebrahim Noroozi / AP

Президент России Владимир Путин общается с волонтерами, участниками поисковых движений и детьми погибших участников СВО после церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади в День народного единства. Москва, Россия, 4 ноября 2023 года
Михаил Метцель / ТАСС

Жители деревни развешивают свежую лапшу на просушку. Юнчжоу, провинция Хунань, Китай, 5 ноября 2023 года
Jiang Keqing / VCG / Getty Images

Женщина пытается найти уцелевшие вещи в руинах рухнувшего дома. Землетрясение, которое произошло в горах на северо-западе Непала, унесло жизни более 150 человек и оставило тысячи людей без крова. Рукум, Непал, 6 ноября 2023 года
Niranjan Shrestha / AP

Активисты движения Just Stop Oil разбили защитное стекло на картине Диего Веласкеса «Венера Рокеби» (1647—1651 гг.) в Национальной галерее Лондона. Великобритания, 6 ноября 2023 года
Kristian Buus / In Pictures via Getty Images

Сторонник партии КПРФ на акции, посвященной 106-й годовщине Октябрьской социалистической революции, на аллее Красного проспекта. Новосибирск, Россия, 7 ноября 2023 года
Кирилл Кухмарь / ТАСС

Протестующие держат плакаты с надписями Not my king («Не мой король»), когда Карл III и его жена Камилла едут на открытие парламента. Вестминстер, Лондон, Великобритания, 7 ноября 2023 года
Velar Grant / Zuma / TASS

Палестинцы в ожидании раздачи продовольствия в Рафахе. Южная часть сектора Газа, 8 ноября 2023 года
Hatem Ali / AP

Комната, где умер основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк, во дворце Долмабахче в День памяти Ататюрка. Стамбул, Турция, 10 ноября 2023 года
Tolga Uluturk / Zuma / TASS

Демонстрант и полицейский на акции протеста против амнистии каталонских сепаратистов у штаб-квартиры Социалистической партии в Мадриде. Испания, 11 ноября 2023 года
Joan Mateu Parra / AP

Марш в честь Дня независимости в Варшаве. Польша, 11 ноября 2023 года
Jaap Arriens / NurPhoto via Getty Images

Грузовое судно протаранило ворота шлюза на Верхнем Рейне вблизи Карлсруэ, причинив многомиллионный ущерб. Германия, 12 ноября 2023 года
Einsatz-Report24 / Imago / TASS

Художница Александра Скочиленко в Василеостровском районном суде. Ее признали виновной в распространении ложной информации о ВС России и приговорили к семи годам лишения свободы. Санкт-Петербург, Россия, 16 ноября 2023 года
Dmitri Lovetsky / AP

Жители рыбацкого городка Гриндавик на юго-западе Исландии покинули дома из-за угрозы извержения вулкана. Местные органы гражданской обороны объявили в регионе чрезвычайное положение. Исландия, 16 ноября 2023 года.
Bjorn Steinbekk / AP

«Мисс Филиппины» Мишель Ди демонстрирует костюм-самолет на конкурсе красоты «Мисс Вселенная» в Сан-Сальвадоре, 16 ноября 2023 года
Moises Castillo / AP

Репетиция спектакля «Монгольский Хан» от ведущей театральной труппы Монголии, которая впервые приехала в Великобританию. Лондон, 17 ноября 2023 года.
Kin Cheung / AP

Ракета Starship компании SpaceX стартует с платформы Starbase в Бока-Чика. Техас, США, 18 ноября 2023 года
Space X

Гонщик Red Bull Макс Ферстаппен (Нидерланды) залез на свой болид после победы в гонке «Формулы-1» Гран-при Лас-Вегаса. США, 18 ноября 2023 года
John Locher / AP

Финский пограничник сопровождает мигранта, приехавшего на велосипеде, на КПП Вартиус. Его периодически закрывают из-за наплыва беженцев с российской стороны. Кухмо, восточная Финляндия, 19 ноября 2023 года
IMAGO / Lehtikuva / TASS

Демократы бросают факелы в зале заседаний парламента Албании. Оппозиционеры сорвали заседание в знак протеста против авторитарного правления социалистов. Тирана, Албания, 20 ноября 2023 года
Florian Abazi / AP

Рабочие надувают и закрепляют гигантские гелиевые шары, которые станут частью оформления 97-го ежегодного парада Мэйси в День благодарения. Нью-Йорк, США, 22 ноября 2023 года
Justin Lane / EPA / TASS

Юные участницы Гран-при «Будапештский балет» в Национальном театре танца в Будапеште. Венгрия, 22 ноября 2023 года
Tamas Kovacs / EPA / TASS

Пассажир чилийского судна Aquiles смотрит на айсберг в проливе Брансфилд. Южные Шетландские острова, Антарктида, 23 ноября 2023 года
Jorge Saenz / AP

Обезьяны пересекают площадь Виджай Чоук в окутанном густым смогом Нью-Дели. Индия, 24 ноября 2023 года
Rajat Gupta / EPA / TASS

Полиция задерживает активистов экологического движения на митинге за отказ от использования ископаемого топлива перед зданием Министерства окружающей среды в Лиссабоне. Португалия, 24 ноября 2023 года
Manuel de Almeida / EPA / TASS

Разбитый трамвай после беспорядков в центре Дублина. Протесты начались вечером 23 ноября после нападения неизвестного мужчины с ножом, который ранил пять человек, в том числе трое маленьких детей. Ирландия, 24 ноября 2023 года
Mostafa Darwish / EPA / TASS

Палестинцы переходят в северную часть сектора Газа в связи с началом четырехдневного прекращения огня между Израилем и движением ХАМАС. Палестина, 24 ноября 2023 года
Mohammed Dahman / AP

Обмен заложниками между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Тель-Авив, Израиль, 24 ноября 2023 года
Abir Sultan / EPA / TASS

Любители зимнего купания на церемонии открытия 21-го «Сезона моржей» на пляже озера Шелаг Малый в Старе Яблонки. Более 300 участников соревновались в конкурсе на самый интересный костюм. Польша, 26 ноября 2023 года
Tomasz Waszczuk / EPA / TASS

На затопленной в результате шторма набережной Сочи. Россия, 27 ноября 2023 года
Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Ребенок катается на карусели на рождественском рынке во Франкфурте. Германия, 29 ноября 2023 года
Michael Probst / AP

Люди наблюдают за полицейскими и добровольцами из спасательной службы «Зака», работающими на месте нападения двух вооруженных людей на прохожих. В результате стрельбы на переполненной автобусной станции два человека погибли, не менее семи пострадали. Израиль, Иерусалим, 30 ноября 2023 года
Ohad Zwigenberg / AP

Судья Верховного суда РФ Олег Нефедов ведет заседание, на котором движение ЛГБТ было признано экстремистским и запрещено на территории России. Москва, 30 ноября 2023 года
Alexander Zemlianichenko / AP

границе округов Тана-Ривер и Гарисса, северо-восточная Кения, четверг, 30 ноября 2023 года.

Кенийцы эвакуируются из зоны наводнения на самодельном плоту в Мороро. Власти призвали жителей населенных пунктов на границе округов Тана-Ривер и Гарисса перебраться на возвышенности из-за ливневых паводков. Северо-восточная Кения, 30 ноября 2023 года.
AP

Владимир Терешков
Максим Кардопольцев
Екатерина Дериглазова
Иван Краснов