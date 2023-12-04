Ноябрь 2023 года в фотографиях

Конфликт между Израилем и Палестиной, землетрясение в Непале, день независимости Польши, конкурс красоты «Мисс Вселенная» и другие события. Самые яркие фотографии ноября — в подборке RTVI.

границе округов Тана-Ривер и Гарисса, северо-восточная Кения, четверг, 30 ноября 2023 года.