Ноябрь 2024 года в фотографиях

Здания видны на фоне густого тумана ночью 20 ноября 2024 года в Иньчуане, Нинся-Хуэйский автономный район Китая. Национальная обсерватория Китая в среду объявила красную тревогу в связи с густым туманом в городе Иньчуань

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