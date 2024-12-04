Ноябрь 2024 года в фотографиях

Победа Дональда Трампа на выборах президента США, протесты в Грузии, извержение вулкана в Исландии, парад Крампусов в Австрии и другие события ноября — в фотогалерее RTVI.
Фестиваль гигантских воздушных змеев в рамках празднования Дня мертвых, Сумпанго, Гватемала, 1 ноября 2024 года Matias Delacroix / AP
Мужчина бросает камень в сотрудников боливийской военной полиции во время блокады дорог сторонниками бывшего президента Боливии Эво Моралеса, Паротани, Боливия, 1 ноября 2024 года Luis Gandarillas / EPA / TASS
Следы красной краски, оставленные протестующими перед зданием сербского Министерства строительства во время акции протеста. Краска символизирует кровь людей, которые погибли в городе Нови-Сад, в результате обрушения бетонной крыши над входом на железнодорожную станцию, Белград, Сербия, 3 ноября 2024 года Andrej Cukic / EPA / TASS
Действующий президент Молдавии Майя Санду победила во втором туре президентских выборов. Молдавия, Кишинев, 4 ноября 2024 года Dumitru Doru / EPA / TASS
Жилой дом, поврежденный в результате атаки БПЛА со стороны ВСУ. По данным из телеграм-канала губернатора Гладкова, десять квартир в трех многоквартирных домах получили повреждения. Белгород, Россия, 5 ноября 2024 года Евгений Силантьев / ТАСС
Последствия наводнения в Пайпорте. Валенсия, Испания, 5 ноября 2024 года Emilio Morenatti / AP
Сторонники Трампа собрались у Trump Tower, чтобы отпраздновать его победу в президентских выборах. Манхэттен, Нью-Йорк, США, 5 ноября 2024 года Fatih Aktas / Anadolu via Getty Images
Автомобиль Warszawa M-20 с серийным номером 000001, созданный на основе советского ГАЗ М-20 «Победа», был первым транспортным средством, покинувшим автозавод в Польше после ВОВ 6 ноября 1951 года. Спустя 73 года автомобиль выставили на всеобщее обозрение в частном музее в Отребусах. Мазовецкое воеводство, Польша, 6 ноября 2024 года Czarek Sokolowski / AP
Лапы собаки и ноги ее хозяйки на выставке собак в Дортмунде. Германия, 8 ноября 2024 года Martin Meissner / AP
Фермеры обмолачивают урожай риса на своем поле на окраине Лакхнау, в северном индийском штате Уттар-Прадеш. Индия, 9 ноября 2024 года Rajesh Kumar Singh / AP
Сотрудники гражданской обороны тушат пожар, который был вызван возгоранием гигантского дизельного бака. В результате пожара сгорело больше десяти автомобилей и было повреждено здание в жилом районе Бейрута. Ливан, 9 ноября 2024 года Hassan Ammar / AP
Дитеныш карликового бегемота Му Денг купается в тазу в зоопарке Кхао Кхео в Паттайе, Таиланд, 11 ноября 2024 года. Му Денг родилась 10 июля 2024 года и стала мировой сенсацией. Она привлекает в зоопарк тысячи посетителей ежедневно и способствует росту местной экономики. Теперь зоопарк продает товары с ее изображением и сотрудничает с несколькими тайскими брендами. Время пребывания посетителей у вольера Му Денг пришлось ограничить до 5 минут, чтобы все желающие могли увидеть бегемотика. Му Денг в переводе с тайского означает «непоседливая свинья», что отражает вздорный характер детеныша Lauren DeCicca / Getty Images
Вид с воздуха на Торецк, Донецкая область, 12 ноября 2024 года Vlada Liberova / Libkos / Getty Images
Делегация из Афганистана впервые при талибах (организация «Талибан» признана террористической и запрещена в России) участвует в конференции ООН по климату. Матиул Хак Халис, глава Национального агентства по охране окружающей среды, на климатическом саммите ООН COP29 в среду, 13 ноября 2024 года, в Баку, Азербайджан Rafiq Maqbool / AP
Скорбящие на похоронах капитана Итая Марковича, погибшего в бою в Ливане, во время его похорон в Кохав-Яире, Израиль, 14 ноября 2024 года Ohad Zwigenberg / AP
Поваленная ограда у здания парламента в Сухуме, 15 ноября 2024 года. Представители оппозиции в Абхазии, проводящие у здания парламента акцию против ратификации межправительственного абхазо-российского соглашения об инвестпроектах на территории республики, применили силу в отношении обеспечивающих правопорядок сотрудников правоохранительных органов Анжела Кучуберия / ТАСС
Местные жители работают на кустарной добыче золота под открытым небом, 16 ноября 2024 года в М’Буре, Сенегал. Старатели работают на открытом воздухе, используя простые инструменты для извлечения золота из камней и осадочных пород. Этот вид добычи, хотя и является основным источником средств к существованию для многих, часто оказывает значительное воздействие на окружающую среду, например, загрязняет источники воды из-за использования ртути в процессе извлечения золота. Организация Acción Senegal уже более десяти лет работает над улучшением условий жизни в местных общинах Сенегала, уделяя особое внимание образованию и здравоохранению Manuel Medir / Getty Images
Папа Франциск присутствует на обеде в честь Всемирного дня бедных в Зале Павла VI, 17 ноября 2024 года в Ватикане Franco Origlia / Getty Images
Митинг против результатов парламентских выборов в Тбилиси, Грузия, 19 ноября 2024 года Zurab Tsertsvadze / AP
Депутаты во время заседания парламента Абхазии по вопросу принятия отставки действующего президента Аслана Бжании. Сухум, Абхазия, 19 ноября 2024 года Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Здания видны на фоне густого тумана ночью 20 ноября 2024 года в Иньчуане, Нинся-Хуэйский автономный район Китая. Национальная обсерватория Китая в среду объявила красную тревогу в связи с густым туманом в городе Иньчуань Yuan Hongyan / VCG via Getty Images
Женщина у пункта обмена валют в Москве, 22 ноября 2024 года. На 27 ноября курс доллара на межбанковском рынке превысил 108 рублей впервые с 16 марта 2022 года, следует из торговых данных Сергей Савостьянов / ТАСС
Расплавленная лава на дороге в сторону к Голубой лагуне, Гриндавик. Извержение вулкана началось на полуострове в среду и стало уже седьмым за год. Рейкьянес (полуостров в Исландии), 22 ноября 2024 года Marco di Marco / AP
В Тайбэе, столице Тайваня, состоялся традиционный храмовый праздник Ба Цзя Цзян, посвящённый «восьми генералам» — богам подземного мира и защитникам других божеств в китайской мифологии. Это яркое торжество демонстрирует мощь и величие высших сил. Тайбэй, Тайвань, 22 ноября 2024 года Chiang Ying-ying / AP
Фрагменты баллистической ракеты «Орешник», которой Россия нанесла удар по предприятию в городе Днепре 21 ноября, в центре судебно-медицинской экспертизы в неустановленном месте. Украина, 24 ноября 2024 года Evgeniy Maloletka / AP
Пассажирский самолет SSJ-100 российской авиакомпании «Азимут», прибывший в Анталью из Сочи, неудачно приземлился из-за «сдвига ветра», что привело к разливу топлива и его возгоранию. Пассажиров эвакуировали с надувных трапов, после чего они всю ночь просидели в терминале в ожидании багажа, Анталья, Турция, 25 ноября 2024 года Orhan Cicek / Anadolu via Getty Images
Мужчина пробирается через паводковые воды после сильного ливня, Медан, Индонезия, 27 ноября 2024 года Binsar Bakkara / AP
Оппозиционные вооруженные группировки в сельских районах провинции Алеппо во время интенсивных столкновений с армией Сирии, 27 ноября 2024 года Izzettin Kasim / Anadolu via Getty Images
Люди наблюдают из окон как мимо них проносят воздушный шар в виде Рональда Макдональда во время парада Macy’s в День благодарения, Нью-Йорк, США, 28 ноября 2024 года Demaree Nikhinson / AP
Президент Франции Эмманюэль Макрон и его жена Брижит посетили отреставрированный после масштабного пожара пятилетней давности Собор Парижской Богоматери, Париж, Франция, 29 ноября 2024 года Sarah Meyssonnier / AP
Участник парада Крампусов в традиционном костюме. Холлабрунне, Австрия, 30 ноября 2024 года Denes Erdos / AP
Полиция перекрывает улицу во время акции протеста против решения правительства Грузии приостановить переговоры о вступлении в Европейский союз. Демонстранты забрасывают полицию петардами, Тбилиси, Грузия, 30 ноября 2024 года Zurab Tsertsvadze / AP
Изображение покойного лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы во время памятного мероприятия, организованного на месте гибели Насраллы в районе Харет-Хрейк, Бейрут, Ливан, 30 ноября 2024 года EPA / TASS