Обрушение сцены на предвыборном митинге в Мексике. Фото дня

Город Сан-Педро-Гарса-Гарсия, штат Нуэво-Леон, Мексика, 23 мая 2024 года. Сотрудники экстренных служб на месте обрушения сцены во время предвыборного митинга кандидата на пост мэра города Лорении Каннавати.

Сцену в считанные секунды снес мощный порыв ветра. Также обрушился экран, который находился за спинами выступающих. В момент падения декораций люди, находившиеся на сцене, успели пробежать под ними. В результате по меньшей мере девять человек, включая ребенка, погибли. Не менее 60 человек пострадали, в том числе кандидат в президенты Мексики от оппозиционной партии «Гражданское движение» Хорхе Альварес Майнес.