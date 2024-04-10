Оренбургскую область продолжает затапливать. Фотогалерея

Уже пятый день затоплен Орск — второй по величине город Оренбургской области. Наводнение здесь началось после прорывов дамбы, которая не выдержала напора поднявшейся из-за паводка воды. К утру 10 апреля были эвакуированы до 7700 горожан, включая 1,7 тыс. детей. Уровень воды в реке Урал снизился на 30 см и составляет 891 см, сообщила мэрия города.

Серьезно пострадал и Оренбург: свыше 300 домовладений подтоплено там за ночь, еще около 200 могут оказаться в воде в ближайшее время. Продолжается эвакуация жителей. За прошедшую ночь уровень воды в Урале в городской черте поднялся почти на полметра и достиг 965 см, но по-прежнему продолжает расти.