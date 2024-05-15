Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Фото дня

Словакия, Гандлов, 15 мая. Кадры с моментом покушения на премьер-министра Роберта Фицо. По информации словацких СМИ, перед зданием, где проходило заседание правительства, политик получил огнестрельные ранения в грудь и живот. Изначально медики оценивали состояние премьера как очень тяжелое, вечером врачи сообщили, что Фицо успешно перенес операцию и находится в стабильном состоянии. В нападении на главу кабмина подозревают 71-летнего писателя Юрая Цинтулу из города Левице. Он назвал мотивом покушения «несогласие с политикой правительства».