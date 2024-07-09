Последствия обстрела Белгорода. Фото дня

Россия, Белгород, 9 июля 2024 года. Жилой многоквартирный дом, поврежденный в результате ночного обстрела. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что силы ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду. В результате атаки погиб один человек, еще двое получили ранения. В нескольких многоквартирных и частных домах выбило окна.

Всего, по данным Гладкова на утро 9 июля, в результате атак на Белгородскую область за прошедшие сутки погибли четыре человека, 20 получили ранения. Повреждения получили около 160 квартир, 60 частных домов, около 140 автомобилей.